Leipzig

Routine kann man etwas Gutes abgewinnen: Als Gewohnheit schafft sie Sicherheit. Als Macht der Gewohnheit hingegen hat sie das Zeug zum Selbstläufer, der sich von Fakten nicht aufhalten lässt. Wochenende für Wochenende gehen „Corona-Gegner“ auf die Straße, rufen „Querdenker“ zur Demonstration „mit anschließendem Spaziergang“.

Ein Wort als Selbstläufer. Unter Pegida-Fahnen sind Spaziergänge Routine geworden. Womit die Richtung vorgegeben ist: Sie soll vom Abseits in die Mitte führen.

Desinfektion und Desinformation

Abseits ist, wenn zwischen Wunsch und Wirklichkeit nicht mindestens zwei Möglichkeiten liegen. Lauert dort jedoch nur Verunsicherung, kommen Ressentiments ins Spiel, Rassismus, ein aus Zaunlatten genageltes Weltbild.

Und wenn, wie jetzt, Desinfektion und Desinformation Hand in Hand gehen, führt das zu sogenannten Corona-Demos, bei denen Esoteriker, Hippies und Reichsbürger und so verschiedene Interessen zusammenlaufen, dass die Linke nicht mehr weiß, was sie bei den Rechten tut. À la „lieber Populismus als gar keine Wahl“.

Vergleich mit den Gelbwesten

Als der „Spiegel“-Journalist Nils Minkmar im Juni systemischen Rassismus in Frankreich analysierte, kam er auch auf die „verzweifelte Bewegung der Gelbwesten“ zu sprechen, deren Protagonisten „keineswegs ärmer oder weniger gebildet“ seien als ihre Landsleute, „aber sie litten viel öfter unter Einsamkeit“. Jetzt fragte Minkmar auf Twitter nach, ob das „bei manchen Gestalten der Proteste gg Gesundheitsschutz auch so ist?“

Tatsächlich scheint der soziale Frieden vor allem dann gesichert, wenn er eingehegt ist von einem Regelwerk, das sich an familiären Traditionen orientiert, gemeinschaftlichen Vereinbarungen und kollektiven Sitten. Das wird täglicher Prüfung unterzogen, synchronisiert, auch justiert. Beispielsweise über gesuchte oder zufällige Begegnungen und die Herausforderungen sich daraus ergebender Kommunikation. Hier gibt es Defizite seit März. Genau genommen: Verluste.

Enttäuschte Hoffnung

„Ich glaube, dass immer noch unterschätzt wird, was das mit der geistigen Verfassung unserer Gesellschaft gemacht hat, dass die Welt einfach so zum Stillstand gebracht werden konnte“, hat die Publizistin Jagoda Marinic im RND-Interview gesagt. Die Proteste seien „ein Warnsignal dafür, was uns blüht, wenn wir den Corona-Gefahren weiterhin in diesem permanenten Aufregungsmodus begegnen“. Demokratie lebe „von der Infragestellung des Zwingenden“.

Zunächst waren mit dem Stillstand auch Hoffnungen für eine Art Neuanfang verbunden. Der Sozialphilosoph Oskar Negt hat dem Evangelischen Pressedienst von seinem damaligen Eindruck erzählt, „dass da eine neue Qualität von Zusammenhalt und zivilgesellschaftlichem Selbstbewusstsein entsteht – und der Mut, über bestehende Verhältnisse hinauszudenken“.

Er habe gehofft, dass die Unterbrechung der Routinen Systemkritik wachrufe „und die Sehnsucht auszuscheren aus der unerbittlichen Wachstumslogik“. Stattdessen sieht er „ein neues Maß der Frustration“ und „eine Verwahrlosung der politischen Sitten“.

Der Rand der Ertragenden

Die sozialen Folgen sind nicht absehbar und scheinen im öffentlichen Diskurs auch wenig zu interessieren. Im kommunikativen Totalausfall zeigt sich Hilflosigkeit im Umgang mit dem Unvorhergesehenen, und zwar übergreifend von Berlins Mitte bis zum Rand der Ertragenden.

Dennoch verbindet dieses Übergreifen nicht. Das Verbindende ist Verunsicherung, in der auch Angst eine Rolle spielt. Nicht vor dem Virus, sondern vor dem Entgleiten aller Vorstellungen, die man sich vom eigenen Leben gemacht hat. Darin können sich unausgesprochen verstehen, die vor dem Reichstagsgebäude füreinander einzustehen glauben. Oder vor dem Discounter, weil sie ohne Mund-Nasen-Schutz nicht reinkommen.

Vom wir zum Wohin?

Die Isolation zu Hause, in der kleinsten Zelle der Gesellschaft und ausgeschlossen von kulturellen Interventionen, hat längst zur Wendung sozialer Umgangsformen in Aggression geführt. Das beschädigt das Vertrauen ins Wir, wie man es aus der Gemeinde gekannt hat oder unter Kollegen, im Kulturhaus oder im Stadion.

Darum vereinzelt der mit allen Mitteln geschützte Einzelne im Kokon seiner Bevormundung. Da erscheint es als Rettung, sich auf einen Verschwörungsglauben zu einigen wie auf eine neue Religion, die in Routinen Gemeinschaft imaginiert. Was noch stimmt, ist die Wahrnehmung, dass etwas nicht stimmt.

Von Janina Fleischer