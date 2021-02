Leipzig

„Wie alle Stürme kommen die üblen Winde der modernen Inquisition zunächst in den sozialen Netzwerken auf. Als ein Ort der Freiheit ist das Internet zugleich der Ort aller Unterstellungen". Caroline Fourest trägt gleich dick auf. Das muss sie aber auch. „Allenthalben herrscht die Tyrannei der Beleidigung, die dem Gebot des Schweigens vorausgeht", schreibt die 45-Jährige und meint mit Schweigen eher ein Verstummen als ein Zuhören. „Generation Beleidigt" heißt ihr Buch, das in der Reihe „Critica Diabolis" der Edition Tiamat erschienen ist, Untertitel: Von der Sprachpolizei zur Gedankenpolizei. Über den wachsenden Einfluss linker Identitärer". Klingt gefährlich, ist es auch.

Die französische Schriftstellerin und Journalistin schlug ihre „ersten Schlachten“, wie sie in der Einleitung schreibt, „gegen Sexismus, Homophobie und Rassismus“, sie war Vorsitzende des Centre gay et lesbien und Mitarbeiterin der Satirezeitschrift „Charlie Hebdo“. Der Kampf für die Gleichheit habe sie geprägt, „doch dem für die Freiheit bleibe ich innigst verbunden“.

Wirkliche Gefahren lauen woanders

Was sie jetzt umtreibt, ist eine Form der „Zensur“ von Seiten der „moralistischen und identitären Linken“, die den libertären Geist aufgegeben habe und ihr Leben damit zubringe, „Ukasse zu erlassen: gegen Intellektuelle, Künstlerinnen, Sängerinnen, Theaterstücke oder Filme. Wenn sie doch nur gegen die wirklichen Gefahren anschriee: die extreme Rechte und den wiederaufkommenden Wunsch nach kultureller Herrschaft!“

Aber nein, schreibt Fourest, diese Linke, die sie auch mal „Kulturpolizei“ nennt und der sie Selbsthass attestiert, „streitet für nichts, ereifert sich über alles und wettert gegen Stars, Werke und Künstler“. Sie erkläre sich für „beleidigt“, um Entschuldigungen zu erwirken oder Verbote. Das führe auf ein „geistiges und kulturelles Ruinenfeld“.

„Separatistischen Vorstellung von Identität und Kultur“

Fourest hat ihre Erfahrungen vor allem an US-Universitäten, aber auch in Frankreich gemacht, von dort stammen ihre Beispiele, zu denen die Vorwürfe kultureller Aneignung gehören – eine „säkularisierte Version der Gotteslästerung“. Auch „Trigger-Warnungen“, der „paternalistische Ton“, die „Safe Spaces“ – sichere Räume, „in denen die Leute unter sich bleiben und lernen, dem Anderssein und der Debatte zu entfliehen“. Sie sieht das Problem in der „separatistischen Vorstellung von Identität und Kultur“.

Dabei argumentiert Fourest schlüssig, meist sachlich und, selbst wenn sie Neid und Missgunst benennt, ohne ihrerseits zu verletzen. Sie plädiert dafür, der Öffentlichkeit zu überlassen, ihre Urteile selbst zu fällen. Angesicht einer Empörung, die auch Furor genannt werden kann, warnt sie vor einer „narzisstischen und neurotischen Generation, deren Wut auf Andersdenkende dank der sozialen Netzwerke noch verstärkt wird“.

Unbedarft und überfordert

Ähnlich sieht das Dramaturg und Autor Bernd Stegemann, der in einem Debattenbeitrag im „Spiegel“ Identitätspolitik als „spätmoderne Wutpolitik“ bezeichnet. „Jede einzelne Kränkung zahlt in die Kasse des Empörungskollektivs ein und befestigt die Grenzen der Wutgemeinschaft.“ Ein praktisches Beispiel dieser Mechanismen hat sich gerade im Umgang mit der WDR-Sendung „Die letzte Instanz“ gezeigt. Hier galt die Empörung einem Gespräch, dessen Beteiligten man Unbedarftheit unterstellen kann, Überforderung, Naivität, Ignoranz, Unsicherheit, auch Dummheit. Der Vorwurf aber lautet: Rassismus.

Rassismus ist die Rechtfertigung von Diskriminierung. Rassismus ist es, Menschen oder Bevölkerungsgruppen mit bestimmten biologischen Merkmalen als über- oder unterlegen zu bezeichnen und zu behandeln. Das haben Moderator Steffen Hallaschka, Schauspielerin Janine Kunze, Autor und Moderator Micky Beisenherz, Entertainer Thomas Gottschalk und Schlagersänger Jürgen Milski weder gesagt noch getan.

Realität ausgeblendet

Wer Trommler engagiert, bekommt kein Flöten-Solo zu hören. An der Fragestellung „Das Ende der Zigeunersauce: Ist das ein notwendiger Schritt?“ könnte Kritik sich abarbeiten. Das tat der Shitstorm auf Twitter aber nicht. Die Sendung hätte nicht ausgestrahlt werden dürfen, hieß es, diese oder jener hätte nicht eingeladen werden dürfen. Es hätten Menschen mitdiskutieren müssen, die betroffen sind. So wurde Protest auf eine Weise in die Nähe zur Zensur gebracht, wie es auch Caroline Fourest in ihrem Buch beschreibt.

Doch sind vom Thema Diskriminierung nicht alle betroffen: Täter, Opfer, Nachfahren, jede Generation auf eigene Weise, jeder mit seiner Perspektive und darum auch einer Stimme? Denn welchem Ziel dienen Einschränkungen oder Verbote außer dem, Realität auszublenden? Sich in einer Welt zu wähnen, wo solche Diskussionen zu so einem Thema nicht diesen Verlauf nehmen können? Das Fenster zu schließen, bedeutet nicht, dass es draußen nicht dunkel wird. Natürlich ist Widerspruch notwendig. Er kam vom Zentralrat Deutscher Sinti und Roma, der kritisiert , der WDR wolle mit Rassismus Quote machen, die Sendung zeige, wie tief Antiziganismus in der Gesellschaft verwurzelt ist.

Besser reden

Der Shitstorm zeigt vor allem eins: wie wenige argumentative Mittel zur Verfügung stehen, sich ernsthaft und frei damit auseinanderzusetzen, woher Begriffe kommen, von denen man heute weiß, dass sie verletzend oder diskriminierend gemeint waren und auch so empfunden wurden und werden. Das blieb „Die letzte Instanz“ schuldig. Wer es in der Mediathek nachschauen möchte, wird von einer Warn-, Aufklärungs- und Entschuldigungstafel begrüßt und Selbstkritik des Senders.

Mit Diktaten oder Grenzziehungen verschiebe man keine Normen, schreibt Caroline Fourest, die die Gleichheit verteidigen möchte, ohne der Freiheit zu schaden. Fortschritt bedeutet für sie „nicht, schweigen zu lernen, sondern besser reden zu lernen“.

Caroline Fourest: Generation Beleidigt. Von der Sprachpolizei zur Gedankenpolizei. Über den wachsenden Einfluss linker Identitärer. Eine Kritik. Aus dem Französischen von Alexander Carstiuc, Mark Feldon, Christoph Hesse. Edition Tiamat; 144 Seiten, 18 Euro

Von Janina Fleischer