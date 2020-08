Leipzig

Mit einer Presseerklärung haben sich am Donnerstag Künstlerinnen und Künstler zu Wort gemeldet, die sich bereits im Vorfeld der Ausstellung des Bunds bildender Künstler Leipzig (BBKL e.V.) in der Spinnerei zurückgezogen haben – aus Protest gegen die Umstände der ursprünglich geplanten Teilnahme des AfD-nahen Malers Axel Krause.

Krause war zwischenzeitlich wieder ausgeladen worden, weil die Versicherung laut BBKL in dessen Teilnahme ein zu hohes Risiko gesehen hat und etwa Vandalismus-Schäden nicht versichern wollte. Von entsprechende Drohungen ist allerdings bislang nichts bekannt.

Anzeige

„Wir distanzieren uns“

„Wir distanzieren uns – zum Teil durch Rückzug unserer Arbeiten – von der Art und Weise der Organisation der Jubiläumsausstellung ,VOILA – 30 Jahre BBKL’, weil wir mit Blick auf die Ereignisse um die Leipziger Jahresausstellung 2019 nicht an einer künstlerischen Veranstaltung beteiligt sein wollen, die für politische Zwecke instrumentalisiert wird“, heißt es in der Mitteilung der Künstlerinnen und Künstler, die am Donnerstag wenige Stunden vor der um 18 Uhr geplanten Eröffnung der Ausstellung zum 30-jährigen Bestehen des BBKL in der Werkschauhalle 12 veröffentlicht wurde. Namentlich unterzeichnet ist die Mitteilung nicht, unter anderem aus Sicherheitsgründen, wie sie sagen. Zu der Gruppe gehörten auch Künstlerinnen und Künstler, die ihre Arbeiten nicht zurückgezogen haben, so eine Künstlerin gegenüber der LVZ.

Weitere LVZ+ Artikel

Vorwurf der Intransparenz

Die Verfasser werfen dem Verein unter anderem Intransparenz vor. „Information der Vereinsmitglieder im Vorfeld der Ausstellung, unter anderem über die beteiligten Künstler*innen erfolgte im Vergleich zu anderen BBKL-Veranstaltungen intransparent, z.B. hing der Bestätigung über die Teilnahme an der Ausstellung, die vor den Sommerferien erteilt wurde, keine Liste der Teilnehmer*innen an. Die Aussteller*innenliste wurde erst wenige Tage vor Aufbau veröffentlicht und eine konstruktive Diskussion im Vorfeld wurde damit verhindert.“

Nach den Vorgängen um die Leipziger Jahresausstellung 2019 sei aber nach Meinung der Künstlerinnen und Künstler ein offenes Diskussionsforum notwendig gewesen. Auch damals hatte die Teilnahme Krauses, zu der es dann ebenfalls nicht kam, für heftige Diskussionen im Vorfeld gesorgt. „Wir sehen nicht, dass der Verein mit seiner aktuellen Vereinsleitung (...) immun gegenüber einer politischen Instrumentalisierung von Kunstveranstaltungen ist, oder der Situation gewachsen“, heißt es in der Mitteilung. Krause ist Mitglied des Kuratoriums der von der AfD gegründeten Desiderius-Erasmus-Stiftung, er sympathisierte mit der rechtsextremen „ Identitären Bewegung“. 2018 hatte sich seine Galerie in der Spinnerei von ihm getrennt, da sie dies nicht länger mittragen könne.

Kein Ausschluss Krauses aus politischen Gründen

Der BBKL-Vorsitzende und Bildhauer Tobias Rost hatte bereits gegenüber der LVZ darauf hingewiesen, dass Krause seit Anfang des Jahres Mitglied des Vereins sei und sich damit an der Ausstellung beteiligen konnte wie jedes andere Mitglied auch. Die Mitgliederlisten seien im Netz einsehbar. Solche Debatten seien anstrengend, aber man müsse sie aushalten und eben auch führen. Ein Ausschluss Krauses aus politischen Gründen kam für Rost nicht in Frage.

Der Verein hatte dazu erklärt: „Der BBK Leipzig vertritt ausdrücklich die Werte der Demokratie, steht zu einer offenen Gesellschaft und distanziert sich nachdrücklich von der politischen Haltung Axel Krauses.“ Die Satzung des BBKL schreibe vor, „unter welchen Kriterien ein Bewerber bei uns Mitglied werden kann, diese Kriterien erfüllt Axel Krause“. Die Auswahl der Exponate für die Jubiläumsausstellung sei unter künstlerischen Aspekten erfolgt. „Arbeiten, welche in ihrem Inhalt nicht dem Grundgesetz entsprechen, hätten wir abgelehnt.“

Krause hält Versicherungsgründe für vorgeschoben

Krause hatte am Mittwoch angekündigt, gegebenenfalls rechtliche Schritte gegen seine Ausladung einzulegen, am Donnerstag legte er dem Verein nach LVZ-Informationen alternative Angebote für eine Versicherung der Ausstellung vor. „Für mich wirkte das wie aus dem Hut gezaubert, als wäre er darauf vorbereitet gewesen“, sagte Tobias Rost. „Wir haben einen bestehenden Vertrag, das lässt sich jetzt nicht kurzfristig ändern.“ Krause wiederum hält die Versicherungsgründe, wie er auf Facebook schreibt, für vorgeschoben.

Um 18 Uhr soll die Ausstellung eröffnet werden, die Laudatio hält Volker Rodekamp, ehemaliger Direktor des Stadtgeschichtlichen Museums Leipzig. Vielleicht wird der Blick dann wieder etwas weiter.

Info: Ausstellung zum 30-jährigen Bestehen des BBKL in der Werkschauhalle 12 der Spinnerei (Spinnereistraße 7), Eröffnung am 20. August, 18 Uhr; bis 9. September, Öffnungszeiten Mi–Sa, 15–19 Uhr

Von Jürgen Kleindienst