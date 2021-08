Leipzig

Die Menschen lieben Muster. Sie kennen das ja vom Sofabezug, von der Pudelmütze oder der Krawatte, auch aus der Psychologie. Als ein Experte von vielen sei hier die Fachzeitschrift „Fit for fun“ zitiert: „Verhaltensmuster können durchbrochen werden.“ So entstehen Lochmuster. Doch auch die haben die Eigenschaft, genau dann wieder aufzutauchen, wenn man am wenigsten mit ihnen rechnet. In einer anderen Farbe vielleicht oder aus einem anderen Material. Dennoch vertraut.

Der Anglist Elmar Schenkel erkennt ein bekanntes Muster im Zusammenleben von Ost und West. Im Vorwort für den autobiografischen Report des Leipzigers Reinhard Bohse schreibt Schenkel, der Westen wisse immer noch viel weniger über den Osten als umgekehrt. Das ist bekannt. Aber dann: Gerade „die politischen und pandemischen Krisen, die auch Hoch-Zeiten der Vorurteile und Sündenbocksuche sind – machen die alten Muster wieder besonders sichtbar“.

Da weiß man, was man darf

In dieser Woche wurde an den 60. Jahrestag des Mauerbaus erinnert, mit dem sich der Osten vom Westen isoliert hat. 28 Jahren gab es den Eisernen Vorhang, seit 32 Jahren gibt es ihn nicht mehr. Sein Ende war der Beginn einer neuen Grenzziehung: zwischen Gewinnern und Verlierern. Die Deutschen werkeln wirklich gern an ihren Zäunen und Gittern und Mäuerchen. Selbst die Sehnsucht nach Freiheit im Grünen führt in den Kleingarten. Da weiß man, was man darf.

Die nächste Linie zog 2007 das Nichtraucherschutzgesetz. Mit den Rauchverboten bekam jeder seinen Raum und kann sich nun gesetzlich abgrenzen. Beim Anschauen des ARD-Mauerbau-Films „3 1/2 Stunden“ weiß man gar nicht, was empörender ist: der quasi über Nacht gezogene Stacheldraht oder der Umstand, dass im Zug München–Berlin am 13. August 1961 überall geraucht wurde. Vor den Kindern!

Wolfsgrau oder Mausgrau?

Zwischen den Schallschutzwänden der eigenen Blase gilt Alltagsverhalten als Statement. Ernährungs-Posten spielen „Schnick, Schnack, Schnuck“ mit: Bio, Öko, Regional. Öffne mir deinen Kühlschrank, und ich sage dir, ob wir Freunde bleiben. Und da haben wir noch gar nicht über die Corona-Schutzimpfung gesprochen. In diesem Zusammenhang fällt immer wieder die Formulierung, es müsse „Druck“ ausgeübt werden. Das klingt nach dem Gegenteil eines Verständigungsprozesses. Nach Zwei-Klassen-Gesellschaft.

Die Freude am Abgrenzen und Einhegen ist durch nichts zu erschüttern. Wer sich nicht entscheiden will, für den wird mitentschieden. Und damit das nicht zu schwarz-weiß wirkt, kommen ein paar Grautöne auf die Farbpalette, die letztendlich wieder eine Positionierung fordern: Wolfsgrau oder Mausgrau?

Ein aktuelles Beispiel ist die sogenannte Debattenkultur. Der Dramaturg Bernd Stegemann hat es auf den Punkt gebracht, als er von einer „asymmetrischen Kommunikation“ sprach, womit gemeint ist, dass zwischen Fragen und Reaktionen, Argumenten und Empörung kein Zusammenhang besteht, auf den der Begriff „Dialog“ zutrifft. Das sich darin abzeichnende Muster auch hier: die Grenzziehung.

„Wer nicht für uns ist, ist gegen uns ...“

Die Pandemie verschärft die Grenzkontrollen. Noch bevor Genaueres über das Sars-CoV2-Virus bekannt war, spaltete der Umgang damit die Betroffenen in Befürworter und Gegner. „In der Diskussion um die richtigen Maßnahmen gegen die Pandemie führt der ständige Verweis auf moralische Verpflichtung zu inneren Verletzungen“, hat in dieser Woche die Schriftstellerin Juli Zeh in einem Interview gesagt. Freiheit und Sicherheit müssten wieder neu ins Gleichgewicht gebracht werden.

Doch zwischen Schwarz und Weiß passt nur noch eine Polizeikette. „Wer nicht für uns ist, ist gegen uns. Es gibt keinen dritten Weg“, hat Erich Loest seinem Romanhelden Wolfgang Wülff in „Es geht seinen Gang“ in den Mund gelegt, als der 1965 auf dem Leipziger Leuschnerplatz gegen die Verhaftung der Old-Kings-Combo und damit für die Beatles demonstriert.

Ländergrenzen rücken wieder ins Bewusstsein

Ein entschiedenes Freund-Feind-Denken, ein Entweder-oder ist es auch, das den Gedankenaustausch derzeit schwierig macht, ganz zu schweigen von gemeinsam zu entwickelnden Ideen. Wer das Wort erhebt, um zu gewinnen, gibt gedanklichen Streifzügen den Charakter von Feldzügen: Da fordern Worte nicht heraus, sie fordern Opfer. Aus diesem Grund sind Talk-Shows nur noch Show-Talks und überhitzen Social-Media-Plattformen. Vor allem, wenn es um identitätspolitische oder sprachliche Abgrenzungen geht beim Versuch, alle zu nennen und letztlich niemanden mehr zu meinen in vermeintlich allumfassender Gerechtigkeit.

Hält man daran fest, dass Meinungsbildung ein Prozess ist, darf auf einem der Bausteine „Zweifel“ stehen und auf einem anderen „Irrtum“. Daraus hochgezogene Wände müssen kein Hindernis sein. Prallen das Interesse von Menschen füreinander und ihre Erwartungen aneinander ungebremst aufeinander, bleibt ein Abdruck zurück und bildet ein Muster.

Auf steigende Inzidenzwerte folgen schärfere Ein- und Ausreiseregeln, und plötzlich rücken Ländergrenzen wieder ins Bewusstsein. Da braucht kein Mensch noch die Hürden und Schlagbäume im Zusammenleben.

Von Janina Fleischer