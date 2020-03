Deichkind in Leipzig: Hedonismus trifft Kunst trifft Haltung

Leipzig

Panik kann man dem Publikum von Deichkind nicht vorwerfen. Zwar finden sich eine Woche vor abgesagter Buchmesse auch für diese Großveranstaltung auffallend viele kurzfristig zurückgegebene, günstig zu habende Tickets auf Facebook oder direkt vor der Halle.

Die Hip-Hop-Crew Deichkind machte am Donnerstag halt in Leipzig und begeisterte eine volle Arena.

Doch etwa 10 000 haben sich in der schlussendlich gut vollen Arena am Donnerstagabend trotzen allem mit bester Laune eingefunden. Zu sehr reizt das eingängig musikalische Œuvre der Hamburger Hip-Hop-, Elektropunk- und Rave-Avantgardisten, zu sehr eilt ihren Shows ein „musst du gesehen haben“ voraus.

Intro mit Augenzwinkern

Statt mit einer Vorband werden die Besucher zwischen Einlass und Beginn fast in Konzertlautstärke mit Musikvideos von feinstem frühen MTV-Charme beglückt.

Im anschließenden Video-Intro trifft mit Augenzwinkern Abramovic auf Pollock und die Blue Man Group. Ein an den Füßen aufgehängter nackter Lars Eidinger wird in blaue Farbe getaucht und über eine riesige Leinwand gezogen. Das so entstandene Bild findet sich als Bühnen-Hintergrund wieder, zumindest als erster unter vielen.

Sebastian Krumbiegel gefällt’s

„Keine Party“ heißt der Auftakt- Song. Doch das ist nur die selbstironische, bassstarke Einladung zu ebendieser. Das Publikum hat schnell verstanden, jubelt singt und springt, als stünde nach Donnerstagabend direkt das Katerwochenende zum Ausschlafen an.

Was in den folgenden fast drei Stunden zwischen tief in den Körper hinein wummerndem Bass, Pogo, Bier- und Federduschen passiert, ist aus den vorherigen Jahren hochgelobt und wird auch vom aktuellen Abend vielfach Smartphone- und YouTube-bezeugt sein.

Der als Gast anwesende Prinzensänger Sebastian Krumbiegel fühlt sich überwältigt „wie ein kleiner Fanboy“ und bezeugt: „Theater, Punk, Ballett, Chaos und kollektives Ausrasten: Ich hab noch nie so was Abgefahrenes gesehen – ganz große Kunst!“.

Vertraute Elemente

„ Kindergeburtstag für Erwachsene“ nennen es Deichkind selbst und greifen auch damit zu kurz. In einer bis in die Songzeile inszenierten Show mit Happening und Aktionskunst-Charakter treffen eigens entwickelte und patentierte bewegliche Bühnenelemente auf ständig wechselnde Kostüme und so alberne wie perfekt einstudierte Choreografien.

Der handgemachte Neon- und Müllsack-Kostüm-Charakter ist inzwischen abgelegt, aber auf einige Stammelemente dürfen sich die Fans alle Jahre wieder freuen, sei es Tetraeder-Hut oder durchs Publikum rollendes Fass.

Deichkind sind wohl die Einzigen, denen man ihr (mindestens) Halbplayback sofort verzeiht, denn live auf der Bühne passiert gleichzeitig so viel Einmaliges. Das Ganze wirkt mal trashig, mal im wahrsten Sinne verkopft, wenn die Performer als überdimensionale Häupter auftreten.

Raum für Botschaften

Einerseits muss bei dieser Show alles perfekt sitzen, entsprechend konzentriert gehen sie zu Werke. Andererseits nimmt man ihnen sofort ab, dass ohne Spaß und Leidenschaft für die Sache nichts geht. Sind sie als Band zu dritt, stehen als Live-Kollektiv mitunter ganze 15 Deichkinder auf der Bühne. Denn anstelle von Starallüren geht es auf und vor der Bühne um das Aufgehen des Einzelnen im Feierrausch der Masse, um eine Party für alle.

Daher kommt auch die eine oder andere Botschaft nicht zu kurz. Während sie mehr zwischen den Zeilen auf ein neues „Wir schaffen das“ für die an Europas Rand gestrandeten Schutzsuchenden hoffen, verstehen die Botschaft „Kein Bier für Nazis“ selbst die, deren Konzertanspruch eher zwischen „Arbeit nervt“, „1000 Jahre Bier“ und „Remmidemmi“ angesiedelt ist.

Natürlich kommen auch die voll auf ihre Kosten, denn bis zum abschließend auf das Publikum niedergehenden Daunenschnee machen Deichkind bei aller Kunst immer wieder klar, dass der gepflegte Hedonismus im Vordergrund steht.

Von Karsten Kriesel