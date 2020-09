Berlin

Über die Impressionisten im Potsdamer Museum Barberini, wo seit kurzem in einer Dauerausstellung die Monets, Renoirs und Seurats aus der Sammlung des Kunstmäzens Hasso Plattner zu sehen sind, hätten sie vermutlich die Nase gerümpft. Zu hell, zu optimistisch und fortschrittsgläubig – aber vor allem zu oberflächlich.

“Eine Maske“ (1897) von Fernand Khnopff. Quelle: Christophe Gateau/dpa

Die Symbolisten, Zeitgenossen der vor allem in Deutschland so beliebten Impressionisten, wollten etwas anderes. Sie hatten wenig Interesse an dem Licht, das sich im Wasserdampf einer Eisenbahn oder während der Abenddämmerung in einem Heuhaufen spiegelte. Sie forderten Tiefgang, wollten das, was unter der grellen Oberfläche der Moderne verborgen ist, sichtbar machen. Die Symbolisten wollten die Schattenseiten des Fortschritts zeigen und dem Gefühl Ausdruck verleihen, dem Zusammenbruch einer vertrauten Welt beizuwohnen. Ein Blick in die menschlichen Abgründe am Ende des 19. Jahrhunderts.

Eine Geisteshaltung

Anders als der Impressionismus war der Symbolismus allerdings keine Stilrichtung. Es war eine Geisteshaltung. Weshalb seine Vertreter sich kunsthistorisch nicht so einfach zuordnen lassen. Sie machten Anleihen bei den Alten Meistern, arbeiteten aber zugleich bereits mit Collagetechniken, experimentierten mit unterschiedlichen Materialien und gehören insofern zu den Wegbereitern der modernen Malerei. Sie beeinflussten Expressionismus und Surrealismus und hatten Verwandte im Jugendstil.

Der „Jünglingsbrunnen» (1898) von George Minne. Quelle: Christophe Gateau/dpa

Die Alte Nationalgalerie in Berlin zeigt nun eine großartige Ausstellung, um der Bedeutung dieser oft unterschätzten und teilweise vergessenen Vertreter des Symbolismus Raum zu geben: „ Dekadenz und dunkle Träume. Der belgische Symbolismus“. Rund 200 Arbeiten sind zu sehen, darunter 180 Leihgaben aus Belgien.

Niedergang einer vertrauten Welt

Warum ausgerechnet Belgien? Das Land zwischen den Niederlanden und Frankreich war im ausgehenden 19. Jahrhundert das nach England am stärksten industrialisierte Land in Europa. Der Niedergang der bis dahin vertrauten Welt sowie Licht und Schatten einer kapitalistischen Wirtschaftsordnung zeigten sich hier besonders deutlich. Brüssel war Umschlagplatz für Waren aus den damaligen Kolonien und zugleich Finanzmetropole.

„Die Versuchung des heiligen Antonius“ (1878) von Félicien Rops. Quelle: Christophe Gateau

Hier tummelten sich die künstlerischen Avantgarden jener Zeit. Hier nahmen Künstler erstmals ihre Vermarktung selbst in die Hand und organisierten gemeinsame Ausstellungen. So veranstaltete etwa die Künstlergruppe „Les Vingts“ – Die Zwanzig – regelmäßig Kunstschauen, an denen auch Vertreter des Impressionismus wie Pissarro, Sisley oder Seurat teilnahmen. Bekannte Namen wie Paul Gaugin oder Vincent van Gogh waren darunter.

Verdeckte Region

Insofern ist Belgien in der Tat eine kunsthistorisch von Frankreich als Heimat der modernen Malerei verdeckte Region. Es ist das Verdienst der Alten Nationalgalerie, hierzulande wenig bekannte Künstler wie Fernand Khnopff, Léon Spilliaert, Félicien Rops, James Ensor oder Jean Deville zu zeigen.

“Der weit ausholende Sämann» (1904) von Constant Montald. Quelle: Christophe Gateau/dpa

Geradezu ikonisch für die Geisteshaltung der Symbolisten ist das Gemälde „I lock my door upon myself“ (Ich verschließe die Tür über mir) von Fernand Khnopff, das gleich im ersten Raum der Ausstellung zu sehen ist. Ein düsteres, in erdigen Farben gemaltes Bild. Fragend, zweifelnd und doch irgendwie fordernd blickt eine junge Frau mit rötlichen Haaren, den Kopf auf ihre Hände gestützt, dem Betrachter in die Augen.

Rätsel statt Sinn

Die Bilder der Symbolisten verweigern sich einer Bedeutung, wollen nicht nach einem Sinn fragen, sondern geben Rätsel auf, indem sie auf etwas verweisen, das sich nicht ohne Weiteres aussprechen lässt. In der Berliner Ausstellung sind düstere, bedeutungsschwangere Landschaften zu sehen, wie etwa William Degouve de Nuncques „Der aussätzige Wald“, dessen Bäume menschliche Konturen erhalten und wie Monster aussehen. Leon Spilliaerts in Schwarz-Weiß-Tönen gehaltene Figuren stehen vor schwindelerregenden Abgründen oder sehen aus wie eine Mischung aus Vogel und Mensch und zeigen Perspektiven, die Hitchcocks Filmästhetik vorwegnehmen. George Minnes Gipsskulptur „Jünglingsbrunnen“ besteht aus fünf Narziss-Figuren, die ins Wasser blicken. Doch anders als in der griechischen Mythologie scheinen sie nicht in ihr Spiegelbild verliebt, sondern eher skeptisch über ihre Existenz zu reflektieren.

Licht und Schatten in der Alten Nationalgalerie Die Impressionisten liebten das Licht, die Symbolisten eher den Schatten. Der Symbolismus lässt sich in gewisser Weise als Gegenentwurf zum Fortschrittsoptimismus der Impressionisten verstehen. Die Alte Nationalgalerie hat deshalb im Zentrum der Symbolismus-Schau einen Raum – quasi als Kontrastmittel – für die Vertreter des Impressionismus reserviert. Zwei künstlerische Reaktionen auf dieselbe Zeit. Dekadenz und dunkle Träume. Der belgische Symbolismus: bis 17. Januar, Di–So, 10–18 Uhr, Alte Nationalgalerie, Museumsinsel Berlin

Überhaupt: das Selbst. Die Psyche. Was Freud in seiner Traumdeutung 1899 wissenschaftlich zu erforschen suchte, nahmen die Symbolisten teilweise vorweg. Der Traum gilt ihnen nicht mehr wie in der Romantik als etwas, das den Menschen von einer äußeren Macht ereilt. Träume werden als Ausdruck tiefster Innerlichkeit aufgefasst, in denen sich Ängste, Triebe, Sehnsüchte und sexuelle Fantasien manifestieren.

Ein Herrenclub

Es waren vor allem die männlichen Fantasien, denn die Symbolisten waren ein Herrenclub. Und so werden in ihren Werken Frauen in der Regel entweder als „Femme fatale“ oder als „Femme fragile“ gezeigt. Verführerisch taxierend blickt Franz von Stucks halb entblößte „Sünde“ aus dem Bilderrahmen, sein „Haupt der Medusa“ zeigt eine entrückte Person, als stünde sie unter Drogen. Ferdinand Khnopff malt seine Schwester Marguerite im hochgeschlossenen Kleid mit abgewandten Blick als Inkarnation eines Tabus und Félicien Rops in seiner „Versuchung des heiligen Antonius“ eine ans Kreuz geschlagene nackte Frau. Madame Stuart Merrill von Jean Delville steht der Wahnsinn ins Gesicht geschrieben. Finstere Fantasien in Zeiten des gesellschaftlichen Umbruchs. Dekadenz und dunkle Träume eben.

Von Mathias Richter