Dem MDR fehlen ausgerechnet im Jahr seines 30. Geburtstags 20 Millionen Euro

Eine kleine Marke auf einem Standard-Brief, aber ein großer Schritt zurück für den MDR ... Da sich Sachsen-Anhalt der Erhöhung des Rundfunkbeitrags um 86 Cent verweigerte, droht auch der Dreiländeranstalt die Sparschere – und das ausgerechnet im Jahr des 30. Geburtstags. Doch erst einmal will Intendantin Karola Wille abwarten. Man schaue nach Karlsruhe, sagte sie gestern auf der Pressekonferenz des MDR, doch „je länger das dauert, desto schwieriger wird es“. Erst einmal werden zwei Investitionen zurückgestellt, die in den crossmedialen Umbau des Hauses in Halle und die in den DAB-Ausbau. Immerhin fehlen dem MDR für dieses Jahr 20 Millionen Euro.

Trotzdem hält die Anstalt an geplanten Projekten für 2021 fest. Aus durchaus gutem Grund: 89 Prozent in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen vertrauen dem MDR, davon 64 in hohem Maß. In der ARD-Mediathek ist der MDR einer der meistgeklickten Kanäle, die Online-Angebote wurden 2020 um 93 Prozent gesteigert. Ergebnis eines trimedialen Umbaus, der 2016 begann. Angesichts der Altersstruktur ein Spagat. „Wir dürfen die Alten nicht verlieren – und müssen Jüngere zurückgewinnen“, betonte Intendantin Karola Wille. Für Letztere wurde vor zwei Jahren das Innovationsprogramm „Next“ aufgelegt. Ergebnis: neun Projekte, zuletzt die Leipziger Webserie „Zwei Minuten“. Die gibt es nur in der Mediathek. Dort folgt ihr zu Ostern „Kosmonaut Nr. 1“, fünf mal 25 Minuten über Juri Gagarin, im August „Kinder der Teilung“, später„Tod in der Ostsee“ um eine DDR-Flucht 1979 sowie „Mein Schwein pfeift“, die den Lebensgefühlen auf dem Land nachspürt.

Jubiläumspaket für den „Polizeiruf 110“

Am 30. Mai wird mit dem halleschen Krimi „An der Saale hellem Strande“ (Autoren: Clemens Meyer und Thomas Stuber, Darsteller: Peter Schneider und Peter Kurth) an den Start der Reihe „Polizeiruf 110“ vor 50 Jahren erinnert, der eigentlich erst am 27. Juni ist. Jana Brandt, die Ex-Film-Chefin: „Das ist ein Glockenschlag, zu dem auch eine 90-minütige Doku, ein thematisches Riverboat und über 40 Polizeirufe in der Mediathek gehören.“

Zu den Kernprojekten zählt im Oktober „DNA des Ostens“, online und als Doku, in der danach gefragt wird, was den Osten ausmacht, wie er tickt, wie die Vergangenheit in die Gegenwart hineinreicht. Dinge, denen auch Wolfgang Stumph gern nachgeht. Er folgt in seiner neuen Reise-Doku dem Lauf der Elbe.

Kurzfilme über den Alltag nach Corona

Apropos Dokumentaristen. Die will der MDR auch mit dem Projekt corona creativ fördern. 100 000 Euro stellt er für Kurzfilme bereit, die erkunden, wie nach der Pandemie der Alltag weitergeht. Jana Brandt:„Wir suchen tragfähige Ideen für Filme zwischen fünf und 15 Minuten.“ Für Arte steuert der MDR das Porträt „Angela Merkel. Die Kanzlerin“ bei – und „Kunstagenten des Königs“ über die Anfänge der weltberühmten Sammlungen in Dresden.

Da die Leipziger Buchmesse inzwischen zum zweiten Mal abgesagt wurde, springt der MDR ein. So findet das ARD-Forum, das es sonst in Halle 3 gab, im Mai gestreamt in der Alten Handelsbörse statt, gibt es ein ttt-Buchmesse, ein artour-Spezial und – am 29. Mai – eine große Buchnacht der ARD mit Gesprächen und Lesungen von 20 bis 24 Uhr.

Wackelnde Shows

Über zu wenig Mitmacher kann sich mittlerweile die 2020 gestartete Plattform „MDR fragt“ nicht beklagen. Fast 41 000 klicken sich inzwischen bei den mitteldeutschen Befragungen ein. Neu im MDR-Angebot ist seit gestern eine digitale Studiotour, mit der die Leipziger Zentrale, geführt von Wiebke Binder, erkundet werden kann – von den Studios bis zu Regieräumen. Ein Angebot für jene 40 000 Besucher, die in normalen Jahren die Tour buchen.

Gedanken um die beiden großen Shows der Dreiländeranstalt gibt es bereits. „Natürlich möchten wir die Goldene Henne und die Carreras-Gala machen“, sagt der Leipziger Programmdirektor Klaus Brinkbäumer, „wir wissen nur noch nicht wie.“ Das Virus ist nicht planbar. Da muss man abwarten. Aber, ehrlich, ist der MDR ohne zu denken? Trotz aller Gebühren-Unsicherheiten!?

