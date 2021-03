Leipzig

„Frau Gräfin“, meldet als Haushofmeister Martin Blasius, „das Souper ist serviert“. Des-Dur, die Tonart, mit der Wagner den „Ring“ beschloss, sammelt noch 28 Takte lang harmonische Ausreißer ein, dann ist er vorbei, der Live-Stream von Richard Strauss’ „Capriccio“ aus der Oper Leipzig. Bis Montagabend steht er gratis im Netz, und man sollte tun, was gut 2700 während der Premiere taten: ihn streamen.

„Das Souper ist serviert“ – was für ein absurder letzter Satz für eine Oper. Eine letzte Oper – die letzte Oper. Denn Strauss verstummte nach „Capriccio“ fürs Musiktheater. Überdies war es nach Puccini (gestorben 1924) und Strauss mit der Oper aus. Folglich ist dieser Satz der letzte der Oper an und für sich. Als er am 28. Oktober 1942 in München zum ersten Mal öffentlich gesungen wurde, hatten die Nazis die halbe Welt mit Tod und Vernichtung überzogen, und der Bombenkrieg war nach Deutschland heimgekehrt. Man sollte meinen, die Menschen hätten andere Sorgen gehabt, andere Zerstreuung gesucht als die selbstreferenzielle Glasperlenspielerei eines greisen Großkomponisten.

Ewiger Kreislauf

Doch der Erfolg war groß – und kehrte nach dem Krieg zurück. Was damit zusammenhängen mag, dass „Das Souper ist serviert“ einen ewigen Kreislauf in Gang bringt: Was in den gut zwei Stunden zuvor passierte im Gartensaal der Gräfin, wird nun im schönsten Einvernehmen aller Beteiligten zur Oper. Mit der es folglich niemals aus ist. Geschickt hat Strauss so den Zeitläuften auf der Zielgeraden seines langen Lebens eine Nase gedreht mit diesem „Konversationsstück für Musi“, diesem Musiktheater für Kenner und Auskenner, die sich mit Hingabe verlieren im Beziehungszauber der Partitur, in den Zitaten und Reflexen, Verweisen und Finten, zwischen den doppelten Böden, die sich ergeben, wenn in geistreichen Worten und altersweiser Musik das Verhältnis von Wort und Musik verhandelt wird.

„Capriccio“ ist eines der Sehnsuchtswerke des Leipziger Generalmusikdirektor-Opernintendanten Ulf Schirmer. Zunächst hat er sich ein wenig geziert, diesen federleichten Schwanengesang auf den Spielplan zu setzen. Doch je mehr Vertrauen das Publikum in seine Oper setzte, desto mehr traute auch er sich. Also stellte er den Einakter ans Ende seiner vorvorletzten Spielzeit am Augustusplatz. Im Juni 2020 sollte Premiere sein. Covid 19 machte, dass es anders kam.

Die Hausgötter des Hausgottes

Dass Schirmer sein Versprechen dennoch einlöst, ist ein Segen. Denn es dürfte schwerfallen, einen anderen Dirigenten zu finden, der dieses Gespinst so selbstverständlich zu den Hörern zu tragen verstünde. Strauss hat im „Geleitwort“ zu dieser Oper wortreich vor ihren Gefahren gewarnt. Vor allem davor, dass von der Konversation zu wenig übers Orchester kommt. Zu wenig von den Tönen, noch weniger von den Worten.

Nun sitzt das große Orchester hinter dem Sängerensemble auf der Bühne – und doch ist die Balance vollkommen. Im Stream ist sie es, weil die Tontechniker im Foyer einen erstklassigen Job machen. Im Saal ist sie es, weil Schirmer mit traumwandlerischer Sicherheit zwischen Mozart und Wagner navigiert, den Hausgöttern seines Hausgottes Richard Strauss.

So betörend wie bestimmt

Selbst im dichtesten Kontrapunkt gleitet ihm kein Detail von der Nadel, weil er den Streicherapparat dämpft, ohne ihn zu strangulieren. Weil er das Gewandhausorchester diesen Trumpf in üppigen Pastellfarben ausspielen lässt, aber Reserven behält für die lyrischen Ergüsse – so nannte Strauss das – der Momente, in denen sich die Allmacht der Liebe vor die intellektuellen und ästhetischen Probleme der Musiktheaters schiebt. Und erst recht in den Orchesterzwischenspielen. Die Mondscheinmusik, dieser allerletzte instrumentale Erguss, fegt alle Geistreichelei so berückend wie bestimmt beiseite und lässt Schönheit ganz unverstellt selbst sich feiern.

In solchen Momenten streift das Gewandhausorchester alle Fesseln ab, liebkost schwelgerisch das seidige Solohorn – und bleibt doch luftig. Da klingt in jedem Ton die Dankbarkeit mit, endlich wieder in großer Besetzung große Musik spielen zu dürfen. Auch wenn am anderen Ende von „Capriccio“, im Streichsextett des Beginns, Präzisionsfragen offen bleiben. Dennoch muss das Gewandhausorchester in diesem „Capriccio“ keinen Vergleich scheuen. Auch nicht den mit der kanonischen Schallplattenproduktion, die Karl Böhm 1972 mit dem Orchester des Bayerischen Rundfunks einspielte.

Liebenswert menschlich

Der konnte damals auch bei den Solopartien in die Vollen greifen: Janowitz, Troyanos, Schreier, Fischer-Dieskau, Ridderbusch, Prey – es war das Goldene Zeitalter der Oper. Aber was die Leipzig ein knappes Jahrhundert später auffährt, muss sich nicht verstecken. Natürlich nicht Camilla Nylund als spielerisch ratlos den Faden spinnende Gräfin. Sie macht aus ihrem Monolog das Psychogramm einer unergründlich tiefen Frauen-Seele. Ihr Legato, ihre Artikulation, die Intensität ihres Pianos, die Spannung ihrer Linien kommen dem perfekten Strauss-Gesang schon sehr nahe. Und die Achtsamkeit, mit der sie sich ins Ensemble einfügt, tut es auch.

Aus dem schließen Kathrin Göring als Schauspielerin Clairon und Sebastian Pilgrim als Theaterdirektor La Roche auf zu Nylunds Festival-Niveau: Göring wird mit jeder Rolle noch ein bisschen beeindruckender. Ihr vollmundiger Mezzo, ihre Diktion, ihre divenhafte Präsenz, die Natürlichkeit nicht ausschließt, retten das Musiktheater ins Konzertante. Was auch für den urkomischen Pilgrim gilt, der mit der Brokat-Wucht seines Basses La Roche nicht vorführt, sondern in seiner Eitelkeit liebenswert menschlich erscheinen lässt. Bei Jonathan Michie in der Rolle des Dichters Olivier bleiben ebenfalls keine Wünsche unerfüllt. Seine Deklamation ist makellos, sein Arioso betörend.

Das Gute, das Wahre, die Schönheit

Patrick Vogel und Roman Trekel nähern sich ihren Partien von der intellektuellen Seite. Was bei Trekel angehen mag als Graf, der Komponisten „Wortmörder“ schimpf. Doch der Komponist Flamand, dem Vogel seinen etwas schneidenden Tenor leiht, sollte doch mit mehr Ergüssen unterwegs sein. Geschmackssache vielleicht. Und letztlich nebensächlich, zumal auch beim Rest, von Liudmila Lokaichuk und Alvaro Zambrano als italienisches Sängerpaar bis zu den Chor-Lakaien, das Gute, das Wahre die Schönheit überwiegen.

Gewiss: „Capriccio“, das ist der pure Eskapismus. Und wie die Menschen 1942 haben wir heute andere Sorgen als das Wort-Ton-Verhältnis auf dem Musiktheater oder die Herzens-Oszillationen einer französischen Gräfin. Aber wie damals ist die Sehnsucht heute besonders groß nach Schönheit jenseits aller Fragen der Welt. Und fänden wir sie nur im Stream

