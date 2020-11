Leipzig

In Leipzig läuft die so genannte Querdenker-Demo aus dem Ruder, die Polizei verliert über Stunden die Kontrolle, wird attackiert, überrannt – rechtsextreme Hooligans marodieren durch die Innenstadt, Medienvertreter werden angegriffen. Und wie berichteten die „ Tagesthemen“ am Samstagabend im Ersten? „In Leipzig gibt es zur Stunde Ausschreitungen unter anderem im Stadtteil Connewitz“, steigt Sprecherin Linda Zervakis ein, dazu gibt es ein Standbild mit brennenden Barrikaden und Pyro, „ Ausschreitungen in Leipzig“, heißt es.

Alles klar: Die linken Chaoten in Connewitz wieder – das ist die Botschaft, die ins Land flackert; frisch aus dem Archiv mit dem Klischee, dass in Leipzig Chaos nur mit Connewitz zusammengehen kann.

Natürlich hat es diese neuerlichen Ausschreitungen in dem Stadtteil gegeben, sie bei einem Bericht über die Ereignisse des Samstags voranzustellen, erscheint jedoch einigermaßen bizarr – fanden zumindest etliche Twitter-User „Ehrlich? Ihr eröffnet das Thema in den Tagesthemen mit Connewitz? @ARDde habt ihr auch mal hier ein wenig auf Twitter mitgelesen?“ schreibt einer.

Kein Wort zu Ausschreitungen , Angriffen auf Polizei und Journalisten

„Unklar ist laut Polizei, ob es einen Zusammenhang zu einer Kundgebung der Initiative Querdenken gibt“, hieß es weiter im Nachrichtentext. Die „Kundgebung“ wird immerhin erwähnt. Die Demonstration sei am Nachmittag aufgelöst worden, „mehrere hundert Menschen“ hätten sie dennoch in der Innenstadt fortgesetzt. Kein Wort in den „ Tagesthemen“ zu Ausschreitungen, Angriffen auf Polizei und Journalisten.

Überfordert wirkten an diesem Tag nicht nur Polizei und sächsisches Innenministerium, sondern auch verschiedene Redaktionen öffentlich-rechtlicher Nachrichtensendungen. Auch „heute“ berichtete um 19 Uhr nur kurz über Demo-Teilnehmer, die sich nicht an die Hygiene-Auflagen gehalten hätten. Aber da brannte es ja noch nicht in Connewitz ...

