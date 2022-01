Leipzig

2019 ist Emmanuel Scobel Geschäftsführer des Leipziger Thomanerchors. Den größten Teil seiner Zeit im Amt hat er seither mit der Corona-Pandemie und den Folgen zu tun. Peter Korfmacher sprach mit ihm darüber und über neue Wege zu neuen Thomanern.

Zur Person . Emanuel Scobel, geboren 1981 in Dresden, war Mitglied des Kreuzchors und studierte in Mainz Musikwissenschaft, Buchwissenschaft und Privatrecht. 1999 gründete er das Vokal Quartett Dresden, war Mitglied des Ensembles arcanum musicae und Mitbegründer des Chors convivium musicum mainz, den er mehrere Jahre leitete. Nach dem Studium war er als Mitarbeiter für das Musikquellenlexikon Répertoire International des Sources Musicales sowie für den Schott Verlag tätig. 2007 bis 2016 leitete er das CD-Label Carus. Von 2017 bis zu seinem Amtsantritt als geschäftsführender Leiter des Thomanerchores 2019, war er Geschäftsführer der Stuttgarter Hymnus Chorknaben.

Zwar fährt das Kulturleben in Sachsen langsam wieder hoch, aber die Pandemie hat es noch immer fest im Griff.

Darum kann der Thomanerchor derzeit nur in Minimalbesetzung in der Thomaskirche auftreten.

Wie sieht die konkret aus?

Acht Thomaner stehen vor dem auch in den Streichern solistisch besetzten Gewandhausorchester.

Die aktuelle Corona-Schutzverordnung ließe größere Besetzungen zu.

Wir haben einige Infektions-Fälle hinter uns, nie größere Ausbrüche, nur Einzelfälle. Aber wenn Sie ständig Auftritte für große Besetzungen vorbereiten und dann im letzten Moment umschwenken müssen, kostet das viel Energie. Darum haben wir nun eine Lösung gefunden, die sich bewährt hat: Jeweils acht Thomasser singen in den Motetten. Die Besetzung wechselt jede Woche. Sie proben in Präsenz mit großen Abständen im Probensaal, sie wissen um ihre Verantwortung den anderen gegenüber und auch dem Chor gegenüber, passen also gut auf sich auf. Die anderen sind digital zugeschaltet, lernen das Repertoire mit. Was wichtig ist, weil der Thomaskantor beim geplanten Repertoire keine Abstriche macht.

Die Thomaner in Kleinstbesetzung auf der Empore der Thomaskirche. Quelle: Christian Modla

Also bekommen es die acht im Zweifelsfall auch mit doppelchörigem Repertoire zu tun, sind also solistisch unterwegs.

Ja. Und langsam beginnen unter diesen Bedingungen sogar die Proben für die Matthäuspassion.

Die steht bekanntlich in der Karwoche auf dem Programm – rechnen Sie dann immer noch mit drastischen Einschränkungen durch Corona?

Damit rechnen, das wäre zu viel gesagt. Wir planen konkret erst einmal bis zu den Winterferien im aktuellen Chorbetrieb. Natürlich hoffe ich, dass es um Ostern herum anders aussieht. Im Moment sind wir zwar alle überrascht, dass die Corona-Welle an Leipzig vorbeizuschwappen scheint – aber man muss wohl damit rechnen, dass da noch was kommt.

Wie funktionieren denn die Minimalbesetzungen in der Thomaskirche akustisch?

Der Thomaskantor findet: Sie funktionieren sehr gut, und ich finde das auch. Wenn die Thomaner vorn an der Brüstung stehen und ins Schiff heruntersingen, das Orchester hinter sich, dann kommt unten ein differenziertes und ausgewogenes Klangbild an.

Was eine alte Debatte wieder anstößt: Georg Christoph Biller, der vorvorletzte Thomaskantor, hat sich lange mit Joshua Rifkin beharkt, einem Verfechter von Kleinstbesetzungen. Billers seinerzeit leidenschaftlich vorgetragene These war: Das kann nie funktionieren in der Thomaskirche.

Doch, es funktioniert. Aber nur, wenn man die Aufstellung des Chors und des Orchesters verändert. Georg Christoph Biller hat das übrigens selbst bereits gehört und für gut befunden. Er nimmt regen Anteil an der Arbeit des Thomanerchores, worüber ich mich sehr freue.

Die Einschränkungen betreffen einstweilen nur die Auftritte im Gottesdienst. Wie sieht es bei Konzerten aus?

Das wird sich zeigen. Als ich 2019 die Geschäftsführung des Chores übernommen habe, ist mir aufgefallen, dass der Thomanerchor die oft dramaturgisch ausgefeilten Konzertprogramme, mit denen er auf Reisen geht, seinem Leipziger Publikum in dieser Form nicht präsentiert. Das wollten wir ändern und so haben wir nun für jedes Quartal ein Chorkonzert angesetzt. Das nächste dieser Konzerte steht zum Bach-Geburtstag am 21. März auf dem Programm. Natürlich hoffen wir, dass wir bis dahin wieder mit dem ganzen Chor auftreten können.

Kürzlich war die Stadt mit Plakaten vollgehängt, von denen gut gelaunte Thomaner um Nachwuchs warben.

Ja, das ist eine langfristig geplante Kampagne.

Sind die Nachwuchssorgen des Thomanerchors so groß, dass Sie Kampagnen brauchen?

Nein, das sind Sie nicht – aktuell zumindest. Zahlenmäßig schon gar nicht. Der Thomanerchor hat derzeit 106 Sänger. Im nächsten Schuljahr werden es 115 sein – so groß war er selten.

Aber?

Wir erleben einen deutlichen Rückgang von Interesse bei den Vorschulkindern. Das sind sozusagen die Thomaner von übermorgen. Für Eltern mit Jungs, die im Sommer in die erste Klasse kommen, war auch unser Online-Kennenlerntag letztes Wochenende konzipiert. 50 Familien haben teilgenommen. Wir leben ja in einer paradoxen Situation: Nie war es so leicht, Musik zu hören. Jeder kann jederzeit und überall auf alles von allen zurückgreifen.

Das ist doch schön.

Sicher – aber es hat nicht unbedingt dazu geführt, dass die Gesellschaft musikalischer wird. Das begeisternde Erlebnis, wenn man selbst Musik macht fehlt als Grundlage in den Familien und damit auch bei den Kindern. Und da wir die Musikalischsten wollen, haben wir den Fokus der Nachwuchsarbeit geweitet.

Wie genau?

Früher sind die Nachwuchsarbeiterinnen jeweils ab Beginn der ersten Schuljahreswoche in die Kindergärten ausgeschwärmt, um begabte Jungs zu finden. Das tun sie immer noch, durch Corona in den vergangenen Monaten leider sehr eingeschränkt. Aber wir wollen die Nachwuchsarbeit auf breitere Schultern stellen und auch mehr aus dem Chor heraus betreiben. Dafür stehen die Plakate. Wir beschäftigen uns gerade mit der Frage: Wie können wir Familien begeistern, sich aktiv mit Musik auseinanderzusetzen. Und das beginnt eben nicht erst im letzten Kindergarten Jahr, und es endet auch nicht in der vierten Klasse.

Gibt es denn die Möglichkeit überhaupt später noch aufzuspringen?

Die gibt es durchaus. Gerade erst ist ein Schweizer zu uns gestoßen – in der zehnten Klasse. So etwas funktioniert natürlich nur, wenn die Kandidaten zuvor andernorts eine den Thomanern adäquate musikalische Ausbildung erhalten haben.

Wie steht es um die Kasernierung der Thomasser? Die wird für viele Eltern und ihre Kinder die Anziehungskraft des Chors nicht vergrößern.

Täuschen Sie sich da nicht. Für viele macht das einen großen Reiz aus. Im Prinzip jedenfalls gilt ab der vierten Klasse die Übernachtungspflicht im Alumnat, die beim Start der Jungs aber auch individuell gestaltet wird. Da sind unsere Pädagoginnen und Pädagogen immer im Gespräch mit den Jungs und auch den Elternhäusern.

Im Prinzip?

Corona hat natürlich alles verändert. Im Moment fahren wir so etwas wie ein Tagesschulen-Modell. Die Leipziger wohnen zuhause, gehen zur Schule und proben dann digital – bis auf die acht mit Auftrittsdienst, die proben hier. Auswärtige müssen natürlich im Alumnat übernachten.

Wie viele sind das derzeit?

17 – dazu kommen noch einmal 4 Abiturienten, die zur Vorbereitung ihres Thomaner-Abiturs quasi in Klausur sind.

21 statt über 100 – da bleibt die Gemeinschaft ziemlich auf der Strecke.

Nein, auf der Strecke bleibt sie nicht. Auch wenn das Haus ein anderes ist, wenn nur so wenige Jungs die Flure bevölkern. Aber die Pädagoginnen und Pädagogen geben sich alle erdenkliche Mühe, dafür zu sorgen, dass die Zeit im Kasten für die Verbleibenden nicht trostlos wird. Wenngleich das tatsächlich nie ein vollwertiger Ersatz für die Gemeinschaft in Präsenz sein kann. Wie auch die hybriden Proben niemals ein vollwertiger Ersatz sein können für die gemeinsame Arbeit mit dem Thomaskantor.

Wichtig für die Gemeinschaft sind auch die Reisen – viele gehen davon aus, dass sich der Tourneebetrieb nie wieder von den Folgen der Pandemie erholen wird.

Langfristig glaube ich schon, dass es für uns wieder funktionieren wird. Das Bedürfnis der Japaner oder der US-Amerikaner, die Thomaner mit dem Gewandhausorchester im Konzert zu erleben, ist ja nicht kleiner geworden durch Covid. Im Moment allerdings geht da nichts, und es wird auch noch eine ganze Weile so bleiben. Darum stürzen wir uns mit um so mehr Energie in die Deutschland- und perspektivisch wieder Europa-Tourneen. Die übrigens für die Nachwuchsarbeit auch wichtig sind.

Warum?

Weil in Hamburg und Berlin, in München und Köln immer wieder Jungs spüren, dass das etwas für sie sein könnte. Weil Eltern solche Konzerte nutzen, um ihre Jungs dem Thomaskantor vorzustellen, der sie dann gegebenenfalls nach Leipzig einlädt. Und weil wir auch in den Programmheften gut darlegen können, wer wir sind, und was wir tun.

Wie groß ist denn der überregionale Anteil unter den Thomanern?

Um die zehn Prozent – zu niedrig. Finde ich.

