Ein wunderbares Programm: Mozart steht in seinem Zentrum, weil Mozart „ohnehin der Mittelpunkt ist, alle Musik zuvor auf ihn zuläuft und die danach von ihm inspiriert ist“. Die These, mit der MDR-Chefdirigent Dennis Russell Davies am Sonntagvormittag im mit gut 480 Gästen fast ausverkauften großen Saal des Gewandhauses sein Publikum begrüßt, mag in der Bachstadt ein wenig steil klingen. Aber wenn sie dazu führt, dass künftig mehr Mozart gespielt wird in der Bachstadt, ist alles gut.

Zumal dieser Mozart gut ist, richtig gut sogar. Die „Linzer“ hat Davies ausgesucht, lichtdurchfluteter Geniestreich eines 27-Jährigen und nah an der vollkommenen Sinfonie. Davies geht sie leicht an, federnd, elastisch und mit aufgerautem Ton extrem transparent. Das ist gefährlich, weil nicht nur die Schönheiten dieser Himmelsmusik offenliegen, sondern alles, was im Orchester geschieht, auf dem Silberteller nah am Publikum vorbeigetragen wird.

Sie lächeln sogar

Doch Davies, der den Klangkörper 2020 übernahm, hat die Corona-Jahre gut genutzt. Und so spielt die Kapelle nicht nur fein ausbalanciert und reaktionsschnell – viele der Musikerinnen und Musiker lächeln sogar im kraftvoll sprudelnden Allegro spirituoso, im wunderbar ausgesungenen Andante, im Menuett, dem der Stolper-Schalk im Nacken sitzt, und im furios flirrenden Finale.

Den Glanz der Streicher, die Präzision des Holzes, die Verlässlichkeit des Blechs nutzt Davies bei aller Detailversessenheit nicht fürs stilistische Schaulaufen. Vielmehr klingt Mozarts Feier des Daseins vom ersten bis zum letzten Ton natürlich, so organisch, so elegant, so fein, als hätte das Funkorchester immer schon auf höchstem Niveau Mozart gespielt.

Mitte Mozart

Allerdings ist das Matinee-Konzert nicht ihm gewidmet, und es steht auch nicht „Sinfonie“ darüber. Es segelt vielmehr unter der Flagge „Madrigal“, und in seinem dramaturgischen Zentrum steht der komponierende Mörder Carlo Gesualdo. Der Fürst von Venosa, der im Eifersuchtsrausch seine Frau erschlug, ihren Liebhaber und ihre Tochter, nimmt im Konzert Mozart vom Anfang und vom Ende her in die Zange. Tatsächlich markiert der Mittelpunkt Mozart die Hälfte der rund 400 Jahre, die uns von Gesualdo trennen.

Der kommt leider nicht im originalen Gewand über uns, obschon der MDR über einen grandiosen Chor verfügt, aus dessen Reihen sie erstklassig zu besetzen wären, Gesualdos verletzte, verstörende, dem Jenseits zugewandten Madrigale.

Töne am Abgrund

Näher wagte sich zuvor und danach nie wieder wer mit Tönen an den Abgrund der Seele. Und so behandelte Stanislaw Skrowaczewski (1923–2017) Gesualdos Madrigale in seiner Orchester-Bearbeitung mit größtem Respekt und äußerster Vorsicht. So kam eigentlich keine Orchester-Bearbeitung dabei heraus, sondern eine Transkription, die die vagierende Harmonik des Fürsten ordentlich nach Registern sortiert auf Händen trägt. Dennis Russell Davies tut seinerseits wenig anderes und lässt sich dabei sehr, sehr viel Zeit. Und so packt die herbe Schönheit dieser Klänge den Hörer zwar sofort an der Gurgel. Doch übers Ganze zieht es sich dann doch – zumal den Madrigalen auf dem Weg ins Orchester die Worte abhanden gekommen sind.

Die haben Raffaele Grimaldi (Jahrgang 1980) und Lucia Ronchetti (geboren 1963) denen gelassen, die sie aufgehen ließen in ihrem gemeinsamem „Florilegium“. Überdies durften Goethe und Rilke, Hofmannsthal und Silesius ihren Senf reichen zum aufgeblasenen Meta-Madrigal für Vokalensemble, Chor und sehr großes Orchester.

Doppelte Verbeugung

Es ist dies eine Art doppelte Verbeugung: Grimaldi bettet die Gesualdo-Reflexe, die seine Lehrerin Ronchetti 2013 zum 400. Todestag des Fürsten von Venosa aus dessen Schaffen destillierte, in ein chorsinfonisches Tableau, das aus Kombination mehrerer Madrigale ähnlich Neues erzeugen soll, wie es Monteverdi auf dem Weg zur Oper tat. Doch Ronchetti/Grimaldi brechen nicht zu neuen Welten auf. Ihr hybrides Großwerk, das Dennis Russel Davis 2020 in Neapel aus der Taufe hob, nutzt Gesualdo und neomadrigalistisch eingekleidete Worte deutscher Dichter vor allem, um sie sich verlieren zu lassen im überdimensionierten Goldrahmen des Orchesters, das via Haltetöne so etwas wie formalen Zusammenhalt zu stiften versucht.

Das ist alles gekonnt gesetzt und instrumentiert – wenngleich zu fett, vulgo zu laut. Es ist alles von den beiden Damen und drei Herren der Stuttgarter Vokalsolisten, dem MDR-Chor und dem sendereigenen Orchester unter Davies’ klarem wie inspirierendem Schlag vortrefflich gespielt und gesungen. Es ist mal aufwühlend und mal auch im durchaus herkömmlichen Sinne schön.

Aber es ist zu viel. Zuviel gewollt, zuviel hinzugefügt zu einem, dem nichts fehlte. Denn wenn es etwas gibt, was die Musik Gesualdos mit der Mozarts verbindet, dann ist es ihre Vollkommenheit.

