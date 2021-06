Leipzig

Die Musik ist zurück in der Musikstadt Leipzig: Im großen Saal des Gewandhauses bitten die Klangkörper des Mitteldeutschen Rundfunks am Samstag zum ersten groß besetzten Orchesterkonzert seit über einem Jahr. Am Pult steht dabei Dennis Russell Davies, dessen erste Spielzeit als Chefdirigent beim MDR weitgehend der Corona-Pandemie zum Opfer fiel. sprach mit ihm.

Wie oft haben Sie im letzten Jahr am Pult gestanden?

Ich habe ziemlich viel dirigiert – zuletzt habe ich vor zwei Tagen den Prager Frühling eröffnet, aber wie die meisten Konzerte und Produktionen der letzten Monate natürlich ohne Publikum im Saal.

Fehlt das nicht sehr?

Natürlich ist es schöner, vor einem Live-Publikum zu spielen, und ich freue mich sehr auf Samstag. Aber Publikum hatten wir ja immer, nur nicht im Saal. Musiker können das kompensieren, schließlich haben sie ja ihre Kollegen als Publikum dabei. Ich jedenfalls spüre bei einem Live-Stream das gleiche Kribbeln wie bei einem normalen Konzert. Nur hinterher ist es anders, weil der Jubel, für den sonst das Publikum zuständig ist , von innen kommen muss.

Zur Person Der MDR-Chefdirigent Dennis Russell Davies wurde 1944 in Ohio geboren, studierte Klavier und Dirigieren an der New Yorker Juilliard School of Music, gründete das Juilliard Ensemble und das American Composers Orchestra, war Chef des Brooklin Philharmonic Orchestra, GMD der Staatsoper in Stuttgart, Chefdirigent des Orchesters der Beethovenhalle in Bonn, des RadioSymphonieorchesters Wien, des Bruckner Orchesters in Linz, des Sinfonieorchesters Basel und ist es seit 2018 bei der Philharmonie in Leipzigs Partnerstadt Brünn.

Sie haben ziemlich viel dirigiert – aber nicht beim MDR.

Das war auch nicht so wenig. Natürlich hätte es mehr werden sollen in meiner ersten Saison als Chef des Rundfunkorchesters. Aber wir haben Radio-Produktionen gemacht, auf die ich ein wenig stolz bin. Im Dezember und Januar sah es düster aus, aber danach haben wir wieder produziert und unsere Hausaufgaben gemacht mit bedeutendem Repertoire, wie es sich für ein Rundfunkorchester gehört, mit Musik von Strawinsky, Berio, Pärt, Harrison. Und das Orchester ist in einer erstklassigen Verfassung – Sie werden es am Samstag hören.

Sie haben mit diesen Produktionen einen klaren Schwerpunkt auf Musik des 20. Jahrhunderts gelegt – glauben Sie, die Konzerte wären, hätte es ein Publikum im Saal gegeben, auch nur halbwegs voll geworden?

Ja, davon bin ich überzeugt. Denn ich glaube an die Intelligenz des Publikums. Im Übrigen muss es auch nicht immer rappelvoll sein im Saal, es gibt Programme, da ist mir das richtige Publikum wichtiger als ein möglichst großes. Aber natürlich müssen wir auch daran arbeiten, die Neue Musik zu den Menschen zu bringen. Das ist unsere Aufgabe, unser Auftrag als Rundfunkorchester: ein anderes Repertoire entwickeln, als es das Gewandhausorchester pflegt, und das den Menschen vermitteln. Wir haben die Maßnahmen dafür alle fertig, Mittags- und Gesprächskonzerte, Podcasts, das war startklar für die ganze Saison – und dann kam Corona.

Wie steht es um den geplanten Bruckner-Zyklus? Ist der auch nur verschoben?

Ja, den ziehen wir durch: elf Sinfonien, ausschließlich in den Erstfassungen, die ja alle gut sind. Fertig wird er im Jahr 2024 zu Bruckners 200. Geburtstag – und zum 100. des Rundfunkorchesters. Und wir hören mit der Siebten auf, am 140. Jahrestag ihrer Uraufführung in Leipzig.

Konzerte des MDR-Orchesters unter Dennis Russell Davies im Gewandhaus 5. Juni, 20 Uhr: Mendelssohn: Ein Sommernachtstraum, Dvorák: Othello, Vaughan-Williams: Serenade to Music (ausverkauft, ggf. weitere Karten) 12. September, 11 Uhr: Kabalewski: Ouvertüre zur Oper „Colas Breugnon“, Koetsier: Konzert für vier Hörner und Orchester, Bruckner: 6. Sinfonie 26. September, 19.30 Uhr: Bernstein: 1. Sinfonie „Jeremiah“, Winbeck: „Denk ich an Haydn“, Brahms: 1. Klavierkonzert 24. Oktober, 19.30 Uhr: Gluck: Ouvertüre zu „Iphigenie in Aulis“, Mendelssohn: 1. Klavierkonzert, Bruckner: 3. Sinfonie 21. September, 11 Uhr: Mendelssohn: Reformationssinfonie, Hindemith: Requiem für die, die wir lieben Karten und Infos: mdr.de/konzerte

Mit Bruckner treten Sie dann doch in Konkurrenz zum Gewandhausorchester, das auch gerade einen Zyklus rund bekommen hat.

Nein, als Konkurrenz würde ich das nicht sehen. Dass wir ein eigenes Repertoire entwickeln, bedeutet ja nicht, dass wir gar keine Werke spielen dürfen, die die anderen machen. Aber durch die Erstfassungen haben wir auch hier ein Repertoire-Alleinstellungsmerkmal.

Das hätten Sie auch auf dem Tonträgermarkt – sind CDs geplant?

Das soll auf CD dokumentiert werden.

Bei welchem Label?

Das weiß ich noch nicht. Ich habe ja viele und gute Erfahrungen mit ECM gemacht, aber es stellt sich schon die Frage, ob wir überhaupt noch ein Label brauchen, was ein Label für uns tun kann. Eigentlich brauchen wir nur einen Vertrieb, um den Rest kann der MDR sich selbst kümmern.

Das hat er auch fürs Konzert am Samstag bereits getan – es ist längst ausverkauft. Mit wie vielen Karten?

Im Moment 700, aber es kann durchaus sein, dass noch Kontingente freigeschaltet werden, das hängt von der Entwicklung an der Corona-Front ab.

Sie haben das Programm für Samstag leicht verändert – warum gibt es nun Musik von Mendelssohn, Dvorak und Vaughan-Williams?

Die Shakespeare-Klammer gefällt mir gut. Weil man Mendelssohns „Sommernachtstraum“, diese Feier des Lebens und der Schönheit, in Leipzig zur Feier der Wiedergeburt des kulturellen Lebens einfach spielen muss. Weil Dvoraks „Otello“ ein großartiges Werk ist, das viel zu selten gespielt wird. Weil ich zum Ende dieses Konzertes nicht auf Rambazamba aus bin, sondern auf eine andere Stimmung, auf Besonnenheit, Nachdenklichkeit, auf die richtigen, die eher elegischen Töne von Ralph Vaughan-Williams, der uns mit seiner Serenade an die Musik daran erinnert, dass unsere Gesellschaft nach dem Abklingen der Pandemie der Versöhnung bedarf.

Rechnen Sie damit, bald wieder in einem normal gefüllten Gewandhaus dirigieren zu dürfen?

Nein. Dass wir wieder Konzerte spielen in einem Gewandhaus, in dem jeder Platz besetzt ist, das wird noch dauern. Diese Pandemie wird uns noch lange begleiten, hier auf unserer Insel der Seligen. So lange die reichen Länder keine Mittel finden, den armen beim Impfen zu helfen, wird sie immer wiederkommen.

Wann kommen Sie wieder? Gibt es weitere Konzerte in dieser Saison?

Ja, aber nicht in Leipzig: Ich dirigiere noch die Eröffnung des Musiksommers in Hoyerswerda. Um dieses Konzert konnten sich alle Städte im Verbreitungsgebiet bewerben, und Hoyerswerda hat sich durchgesetzt – vor Torgau und Merseburg, die nun auch an diesem Konzert partizipieren. Überhaupt kann jeder dabei sein, der will. Das Konzert wird zu besten Sendezeit im Fernsehen übertragen. Und nach der Sommerpause geht es dann in der nächsten Spielzeit richtig los.

Von Peter Korfmacher