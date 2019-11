Der Alle-Versöhner: Herbie Hancock begeistert seine Fans in der Kongreßhalle am Zoo

Leipzig

Wochen vorher schon ausverkauft war dieser Konzertnachschlag zu den 43. Leipziger Jazztagen in der Kongreßhalle am Zoo, der traditionellen Spielstätte des Festivals. Wie auch nicht, ist doch der mittlerweile 79-jährige Herbie Hancock geradezu die Personifikation des diesjährigen Jazztage-Mottos „Zukunftsmusik“. Der Keyboarder war in seiner sechs Dekaden umspannenden Karriere oft den bewussten Schritt weiter als andere. Den Hardbop lud der Amerikaner mehr als andere mit eingängig griffigeren Pianophrasen auf. Mit den Miles Davis-Bands war er einer der Ersten im Jazz, die ihre Instrumente elektrisch verstärkten. Als sich dann der Jazzrock vor allem in Wiederholungen verlor, dachte er schon den Techno voraus und nahm etwas später und früh wie keiner im Genre auch den HipHop ernst. Und in „Rockit“, dem größten Hit seiner Karriere, platzierte er schon 1983 das erste Scratch-Solo der populären Musik. Herbie Hancock war immer schon da, und immer mal wieder beeindruckte er auch als akustischer Pianist jenseits der Stilgrenzen.

Raunende Vorfreude

Also herrschte raunende Vorfreude im eng bevölkerten Foyer vorher. Sehen und gesehen werden. „Jazz interessiert mich gar nicht so“, sagt einer, „aber hier kann man schon mal hingehen.“ Herbie Hancock ist ein großer gemeinsamer Nenner, ein Alleversöhner, und sein Konzert ist kein ­Konzert, sondern ein gesellschaftlicher Event. Die Gesellschaft ist eine in diesem Fall deutlich die Ge­nerationen übergreifende, und Moderator Simon Bodensiek annonciert für diesen Mittwochabend die doppelte Champions League für Leipzig, die dann wenigstens in diesem Fall auch als Erfolg durchs Ziel gehen wird. Die unter Festivalleiter Stefan Heilig und seinem Team klug konzipierten Jazztage bekommen noch einen unverhofften Höhepunkt.

Es gibt keine instrumentale Einlaufschleife, der Star des Abends ist sofort da, gleich wird es spacig und noiselt eine Weile dahin, dann legt der famose Schlagzeuger Justin Tyson eine vertrackte rhythmische Linie und der Mann am Klavier deutet schon mal an, was Funk ist. Hancock weiß, wie man sein Publikum kriegt, ohne es zu überfordern. Gitarrist Lionel Loueke sorgt für Detailschärfe, und E-Bassist James Genus unterlegt dem allen einen tiefen Grund. Alles beginnt zu fließen, blickt zurück nach vorn, wozu der Chef des Unternehmens zwischen verschiedenen Tasteninstrumenten wechselt und gezielte Akkorde punktet, in die der aus Benin stammende Loueke afrikanische Gesänge schickt, womit auch der Eine-Welt-Gedanke Kontur bekommt. Herbie Hancock legt das alles an seine lange Leine, gibt ihm Zeit, damit es sich entwickeln kann, und macht in diesem gar nicht auf Elitäres setzenden Fluss das, was er einfach kann wie keiner.

Die Chancen des Moments

„Großen linear-harmonischen Sinn der Gestaltung“ attestierte ihm mal Piano-Kollege Oscar Peterson. Man wird mehr als zwei sich immer mehr steigernde Stunden lang erleben dürfen, was er damit meinte. Mittendrin gibt Herbie Hancock auch den begnadeten verbalen Entertainer, wenn er von seinem funky Stuff redet und darüber, dass vorher keiner in der Band genau weiß, was als Nächstes passieren wird, weil ihre Musik aus Prinzip die Chancen des Moments ergreift, denn genau das ist im Leben das Interessante, Irrtümer inklusive. Dann intoniert er professionell bis an die Zähne ein Stück seiner so erfolgreich aus dem Jazzzirkel ausgebrochenen Band „Headhunters“, führt vor, was pianistisch unter zupackender Ökonomie zu verstehen ist, schafft Raum für Bass und Schlagzeug, den beide deswegen so grandios ausschreiten, weil sie wie selbstverständlich im Bandkontext beim Dienst an der Sache bleiben.

Der Kongress tanzt

Überhaupt ist es faszinierend, wie Hancocks Kollegen der mindestens nächsten Generation des die Trends setzenden New Yorker Blue Note-Labels entstammen, bei dem er im Jahr 1962 debütierte. Die Geschichte geht also weiter. Und spätestens, wenn er dann seinen bis in die Gegenwart immer wieder gesampelten Hit „ Cantaloupe Island“ hinbreitet, hat er auch den letzten im Saal am kleinen Finger. Dann hängt er sich sein tragbares Keyboard um, und es wird richtig futuristisch. Natürlich kommt das Quartett zur Zugabe zurück, und das Unglaubliche geschieht: Die Leute erheben sich, der Kongress tanzt und Herbie Hancock steigt mit seinen umgehängten Tasten zum Bad in der Menge von der Bühne.

Von Ulrich Steinmetzger