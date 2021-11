Leipzig

„Ich war ja vorher genauso in Isolation, sitze seit Jahren auf meinem Balkon und starre in die Welt.“ Wenn Andreas Reimann so einen Satz sagt, spricht er weder über Pandemie noch Lockdown. Er bündelt darin sein Leben vor und nach dem „Zusammenschmiss“, jenseits und diesseits des Dichtens. Es ist ja weniger ein Starren als ein Schauen. Und nicht nur in, sondern auch auf die Welt. Sein Blick fängt den Menschen. Am 11. November feiert der Dichter und Grafiker Andreas Reimann seinen 75. Geburtstag.

Und auf den Tag genau erscheint ein neues Buch: „Der Plunderhund im Lande Wunderbunt“ mit Liedern und Gedichten aus den Jahren 1976 bis 2021. Damit liegen fünf der geplanten elf Bände der Reimann-Werkausgabe vor, die Peter Hinke seit 2011 in der Connewitzer Verlagsbuchhandlung herausgibt – unterstützt von der Andreas-Reimann-Gesellschaft.

Im Land, das seine Dichter zähmen wollte

Andreas Reimann: Der Plunderhund im Lande Wunderbunt. Lieder und Gedichte. Connewitzer Verlagsbuchhandlung; 392 Seiten, 25 Euro Quelle: Connewitzer verlagsbuchhandlung

Sein erster Lyrikband ist 1975 erschienen, fünf Jahre nach der Entlassung aus dem Gefängnis. Die ersten Gedichte aber, verfasst mit 17 bis 19 Jahren, wurden erst 50 Jahre nach dem geplanten Drucktermin Teil der Werkausgabe: „Kontradiktionen“ im November 2016, pünktlich zum 70. Geburtstag. Reimann hatte das verloren geglaubte Manuskript in seiner Stasi-Akte wiedergefunden.

Zum 65. gab es „Die Weisheit des Fleischs“, auch „Das ganze halbe Leben“ (2017) und „Das große Sonettarium“ (2019) liegen inzwischen vor. Und damit ab jetzt vollständig all jene Texte, die vor 1990 entstanden sind. Das ist ihm besonders wichtig. Denn um deren Veröffentlichungen war er betrogen worden im Land, das seine Dichter zähmen wollte und verschwieg.

Lieder für Hubertus Schmidt, Stephan Krawczyk, Lift

„Von seinem Talent her hätte er durchaus eine positive Rolle in unserer Literatur spielen können. Aber es erweist sich erneut, daß ein Talent, das über den Zinnen der Partei zu stehen gedenkt, sich selbst zerstört“, heißt es in jener Beurteilung, mit der die Staatssicherheit den „Operativen Vorgang Autor“ beginnt.

1965 hatte der 1946 in Leipzig Geborene ein Studium am Institut für Literatur „Johannes R. Becher“ in Leipzig begonnen, 1966 wurde er rausgeschmissen, 1968 nach der Zerschlagung des „Prager Frühlings“ verhaftet und wegen „staatsgefährdender Hetze“ zu zwei Jahren Haft verurteilt. Im Gefängnis fand er mit dem Musiker Hubertus Schmidt künstlerisch zusammen.

„Tatort Stadt“ hieß ein Album mit der Sängerin Susanne Grütz, „Der Drache Drax“eine Kleine Oper für Kinder, 1986 uraufgeführt im Theater der Jungen Welt. Diese Lieder sind ebenso im neuen Buch zu finden wie jene, die von Jens-Uwe Günther vertont wurden, von Stephan Krawczyk, Sebastian Lohse oder von Wolfgang Scheffler für die Band Lift. Das titelgebende Sing-Sang-Songspiel „Der Plunderhund im Lande Wunderbunt“ hat Walter Thomas Heyn 1986 in Eisenach auf die Bühne gebracht.

„dein herz ist mir eingemeindet“

Ob es Lieder sind oder vertonte Gedichte – das nennt Reimann „fließend“. Es finde sich nichts, was er nicht ohnehin geschrieben hätte, denn: „Mir muss ein Gedicht einfach passieren.“ Das jüngste dieser Sammlung stammt aus diesem Jahr. Es ist ein „Neujahrs-gruß“ der Liebe und Verletzbarkeit. Der tiefste Wunsch zeigt ins Offene. 2005 hat Andreas Reimann seinen Partner geheiratet, mit dem er jetzt seit über 40 Jahren lebt.

Zu dem, was Andreas Reimann an sich heran lässt, gehören Lust und Begehren: „Will an deinen küsten landen:/ lieber bitter sein als leer./ Lieber will an dir ich stranden,/ als zu sinken auf dem meer“ heißt es in „Liebeslied“. Zu dem, was er pflegt, der Versuch: „schließlich sind wir nicht verfeindet,/ dein herz ist mir eingemeindet.“ Auf Abstand hält er das Oberflächliche, Unwesentliche und das Kunstferne.

„Unbequem sein für die allzu bequemen“

Das am 11. November erscheinende Lieder-Buch erinnert an schwerwiegende Zeiten. Das von Stephan Krawczyk gesungene Lied vom Clown zum Beispiel: „der schluckt nicht gleich alles, der hat dran zu kaun./ ’s ist eben ein clown.“ Und die „Bitte im Frieden“ aus der Kantate „Leipziger Legende“: „Ich bitt euch: sprecht leiser, damit ich euch hör!“ Und ein „Optimistischer singsang“ mit dem Schluss „Wir haben nichts mehr zu gewinnen/ als neue illusionen.“

„Unbequem sein für die allzu bequemen“ ermöglicht ja den Blick aufs Wesentliche, in dem Reimann oft das Komische sieht. Im Kapitel „Streunende Lieder“ – aus Programmen der zahlreichen Reimann-Interpreten – sind jüngst entstandene Texte zu finden, „,Und was ist die zukunft?’ – O wechselnder wind,/ zirrus und kumulus ...“ Schon lange und immer wieder neu zeigt Andreas Reimann sich als großer, als bleibender Dichter sich wandelnder Zeit.

Buchpremiere mit Reimann & Gästen Am heutigen 75. Geburtstag Andreas Reimanns feiert auch sein Gedichtband Buchpremiere: 18 Uhr im Literaturhaus Leipzig, mit Jens-Uwe Günther und Martin Reik; Walter Thomas Heyn, Anna Pehrs und René Schule; Hubertus Schmidt und Susanne Grütz; Ines Agnes Krautwurst und Stefan König; Werther Lohse und André Jolig (Lift).Eintritt 5/3 Euro, Anmeldung für Restkarten unter Telefon 0341 30851086 oder Mail an tickets@literaturhaus-leipzig.de

Von Janina Fleischer