Der Dirigent Dennis Russell Davies übernimmt 2020 das Leipziger Rundfunkorchester

Leipzig

Manchmal muss auch das träumen erlaubt sein. Zum Beispiel davon, wie das Sinfonieorchester des Mitteldeutschen Rundfunks heute aussähe, wie es klänge, wäre damals Dennis Russell Davies nicht schwer erkrankt. Damals, das war zwischen 2005 und 2007: MDR und Dirigent waren sich bereits handelseinig, dass er 2007 Fabio Luisi am Pult des Chefdirigenten beerben sollte.

Ausputzer und Zuchtmeister

Es kam bekanntermaßen anders: Davies erkrankte an Krebs, als er den besiegt hatte, war Jun Merkel MDR-Chef, auf den folgte von 2012 bis 2018 Kristjan Järvi, und in der kopflosen Zeit der Suche nach dessen Nachfolger sollte Davies so etwas wie ein Ausputzer sein, ein Zuchtmeister, der der sinfonischen Hygiene nach Jahren der Verwahrlosung wieder aufhelfen sollte, während der Nachwuchs aus aller Welt die Kandidaten-Parade gab.

Zwischen Anton Bruckner und Miles Davis

Davies machte seine Sache großartig. DieAchte Bruckner, die er im März mit dem MDR-Orchester ablieferte, geriet zur Sternstunde, ebenso das sehr andere, aber gleichermaßen beglückende Projekt der „Sketches of Spain“ von Miles Davis in der Folgewoche. Von den zum Teil sehr interessanten Paradierenden indes konnte offenkundig niemand den Klangkörper und die Anstaltsleitung rundum und vollständig überzeugen. Und so übernimmt nun 2020 Dennis Russell Davies, 75, die Leitung des ältesten Rundfunkorchesters der Welt, heute wird die Personalie offiziell verkündet.

Könner und Auskenner

Es ist eine gute Wahl: Davies ist ein stilistisch breit aufgestellter Könner, seine in den letzten beiden Jahrzehnten entfachte Bruckner-Leidenschaft könnte geeignet sein, ihm beim Leipziger Publikum die Herzen zu öffnen – zumal der Dirigent sich mit der Energie des Forschers immer weder auf entlegene Fassungen stürzt. In der Musik des 20. und des 21. Jahrhunderts gehört er zu den großen Könnern und Auskennern unserer Zeit. Zusammen mit seiner Neugier, die keine Gattungs- oder Genre-Grenzen respektiert ergibt sich eine Vielseitigkeit jenseits ausgetretener Pfade, die dem Rundfunkorchester dabei helfen könnte, in den wenigen Jahren, die bis zum 100. Geburtstag im Jahr 2024 bleiben, wieder so etwas wie ein künstlerisches Profil zu entwickeln. Und er ist auch nur fünf Jahre älter als Herbert Blomstedt war, als er 1997 das Gewandhausorchester übernahm.

Mit „Glass & Bruckner “ in Leipzig

Dennis Russell Davies wurde 1944 in Ohio geboren, studierte Klavier und dirigieren an der New Yorker Juilliard School of Music, gründete das Juilliard Ensemble und das American Composers Orchestra, war Chef des Brooklin Philharmonic Orchestra, GMD der Staatsoper in Stuttgart, Chefdirigent des Orchesters der Beethovenhalle in Bonn, des Radio-Symphonieorchesters Wien, des Bruckner Orchesters in Linz, des Sinfonieorchesters Basel und ist es seit 2018 bei der Philharmonie in Leipzigs Partnerstadt Brünn. Das nächste Mal steht er am 10. Mai vor dem Leipziger Rundfunksinfonieorchester. Dann dirigiert er im Zauber der Musik „Glass & Bruckner“.

Von Peter Korfmacher