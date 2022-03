Der Galerist Karl Schwind übernimmt das Leipziger Kunstauktionshaus und plant Änderungen

Leipzig

Karl Schwind ist Galerist. Niederlassungen seines Unternehmens gibt es in Frankfurt-Main (seit 1989), in Berlin und seit fast 20 Jahren in Leipzig: in der ehemaligen Villa des Malers Werner Tübke. In der ersten Etage des Hauses in der Springerstraße wird zudem Fritz P. Mayers Sammlung zur Leipziger Schule mit 40 Gemälden von deren Hauptvertretern präsentiert. Und im Dachgeschoss, dem einstigen Atelier, lädt die 2006 gegründete Tübke-Stiftung Besucher ein. Hier kann man sich vertrautmachen mit Leben und Werk Werner Tübkes. Das Interesse daran ist ungebrochen.

Nun geht Schwind, der die Geschäftsführung seiner Leipziger Galerie jüngst seinem Sohn Paul Gathof übergab, neue Wege – und die Entfernung zum nächsten Ziel ist gar nicht groß. Quasi um die Ecke befindet sich in der Gohliser Straße das Leipziger Kunstauktionshaus. Das stand erneut zum Verkauf, Schwind erwarb es und erfüllt sich damit, wie er sagt „einen weiteren Lebenswunsch“.

Seit 1995 Adresse für Kunst, Antiquitäten, Porzellan,

Karl Schwind in der Galerie, die seinen Namen trägt. Quelle: André Kempner

1995 war das Auktionshaus von Wolfgang E. Hennig gegründet worden. Der Museologe und Kunsthistoriker, der 2016 starb, entwickelte es in über zwei Jahrzehnten zu einer angesehenen und gut frequentierten Adresse für den Handel mit Kunst, Antiquitäten, Porzellan, Möbel-Raritäten ... Zu den größten Auktionserfolgen gehörte der Verkauf einer Orivit-Jugendstilvase, die mit dem Aufrufpreis von 800 Euro für 40 000 Euro unter den Hammer kam.

Zu den seltenen Stücken, die bei den Auktionen angeboten wurden, gehörte ebenso ein Gemälde des 1879 in Leipzig geborenen Malers Georg Höhlig, das den beim Bombenangriff 1943 auf Leipzig zerstörten Fleischerplatz mit der Matthäikirche zeigt – ein Bilddokument, das vor allem für die Stadthistoriker von Interesse und vergleichsweise preiswert für 1300 Euro zu haben war. Ungleich mehr mussten die Interessenten für Kultkunst aus der Südsee locker machen. Objekte aus Papua-Neuguinea brachten Erlöse von bis zu 16 000 Euro.

Keine Puppenhäuser und Wärmflaschen mehr

Jetzt beginnt eine neue Ära für das traditionsreiche Haus. Neubesitzer Schwind plant Änderungen. Mit ihm als Geschäftsführer und Auktionator und mit seinem Sohn Paul Schütte als verantwortlicher Gesellschafter wird es zu einem reinen Kunstauktionshaus, wobei es die strikte Trennung der Geschäftsbereiche Galerie und Versteigerung gibt. All die anderen Dinge, die bislang unter den Hammer kamen, werden nicht mehr gehandelt. Dazu gehörten auch mal eine Sammlung von Ansichtskarten, die kunstvoll gefertigte Wärmflasche und historische Puppenhäuser. Der Markt dafür sei „völlig zusammengebrochen“.

Jenseits von Berlin soll laut Schwind das Leipziger Kunstauktionshaus das erste seiner Art in den neuen Bundesländern werden. „Ausgewählte Kunst mit dem Schwerpunkt Leipzig steht im Fokus“, so Schwind. Der Galerist, der unter anderem die Werke von Werner Tübke, Wolfgang Mattheuer, Bernhard Heisig, Arno Rink, Willi Sitte, Erich Kissing und Michael Triegel vertritt, weiß, wovon er spricht. Die erste Auktion soll am 1. Oktober stattfinden. Einlieferungen aus privater Hand sind jetzt schon möglich.

Info: Gohliser Straße 19, geöffnet Dienstag bis Freitag 10–18 Uhr, Samstag 10–14 Uhr; www.kunstauktionshaus-leipzig.com

Von Thomas Mayer