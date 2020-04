Es geht in „Ostende“ um den Sommer 1936, einen Sommer der Freundschaft und der Hoffnung in jenem Badeort, in dem die Schriftsteller Stefan Zweig, Joseph Roth und Egon Erwin Kisch aufeinandertrafen. Die Botschaft: Das Leben ist kostbar und es wert, gefeiert zu werden – auch und gerade in düsteren Zeiten.