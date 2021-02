Der Grenzüberschreiter: Komponist und Theatermacher Thomas Hertel wird 70

Leipzig

„Viele Klänge bewegen sich schon in mir“, sagt Thomas Hertel über sein kommendes Projekt. Bald wird er die Töne notieren, Rhythmen setzen und irgendwann Klang und Musik in Bewegung bringen. Darum soll es gehen in „100 Trompeten und ein Bagger“, ein Auftragswerk der Musik- und Kunstschule Landkreis Leipzig: um Freiraummusik, um Dreidimensionalität mit bewegten Gruppen, um die musikalische Erfahrung in einer „Landschaftsruine“, wie Hertel sagt. Meist heißt es umständlich: Tagebaufolgelandschaft.

Hertel, zupackend-umtriebiger Komponist, Musiker, Theatermacher, er wollte keine großen Projekte mehr angehen. Er hat drei Opern geschrieben, um die 100 Schauspiel-Musiken, hatte Lehraufträge und war als musikalischer Leiter an mehreren Häusern – zuletzt bis 2008 am Schauspiel Leipzig, wo er die theatral-musikalische Reihe „mund & knie“ umgesetzt hat. Klang-schaffende Schauspieler trafen auf spielende Musiker und wagten sich zusammen in Experimente. „Es hat Musikern und Schauspielern eine große Freiheit geschenkt“, sagt Hertel und betrachtet „mund & knie“ rückblickend als seine wohl wichtigste Arbeit wegen der, wie er sagt, „Grenzüberschreitungen der Genres, des Handwerks und der Weltbetrachtungen“.

Anzeige

Am 3. Februar wird Hertel 70. Zu seinem Werk gehört auch eine Bearbeitung von Hölderlins so häufig vertontem Gedicht „Hälfte des Lebens“. Das fällt ihm jetzt ein zum runden Geburtstag. „Denn ich blicke auf die Zweiteilung meines Lebens zurück“, sagt Hertel. Mit 35 Jahren verließ er nach etlichen Aufführungsverboten die DDR. Nach Paris, eingeladen für eine Arbeit an das Institute de Recherche et Coordination Acoustique-Musique zu Pierre Boulez, durfte er nicht. Auf den dann gestellten Ausreiseantrag reagierte das Kulturministerium einlenkend. „Mir wurde ein ständiger Pass versprochen und ein Opernhaus nach meinen Vorstellungen“, sagt Hertel. Künstlerprivilegien. Aber die wollte er nicht. „Es war mir zu ungerecht, zu opportunistisch.“

Wolfgang Engel holte ihn aus dem Elsaß zurück

Der damalige Intendant Wolfgang Engel holte ihn 2002 aus dem Elsaß zurück in den Osten, an das Schauspiel Leipzig. Das Ende produktiver Wanderjahre durch vier Länder, durch Städte wie Wien, München und Hamburg, wo seine Oper „Till“ zur konzertanten Uraufführung kam, die er in der DDR nicht zeigen durfte. Er war in Basel mit seiner Cartoon-Oper „Das Biest des Monsieur Racine“ nach Tomi Ungerer und in Luzern, wo er 1996 die Internationalen Musikfestwochen mit der Klanginstallation „Aus der Erde durch den Wind“ mit 150 Mitwirkenden eröffnete.

„Jetzt bin ich gebunden an den Ort, meine letzte Station und muss sehen, wie ich mit meinem Körpermaterial leben und arbeiten kann.“ Hertel lebt seit 2013 mit Parkinson.

Die Auseinandersetzung mit der Krankheit hat Hertel immer künstlerisch geführt. Seine szenische „ParkinSong“-Revue wurde 2016 im Kunstkraftwerk Leipzig uraufgeführt. Damals sprach er mit beeindruckendem Mut vom Prozess, den eigenen Wandel zu beobachten, um hinzuzufügen: „Jetzt habe ich eine große Klappe, in fünf Jahren wird das anders sein.“

„Der Mut ist geringer geworden“, sagt er heute. Aber der Impuls zur künstlerischen Arbeit ist geblieben. Die Lyrik ist inzwischen weit mehr sein Feld geworden als die Musik. In einer Anthologie sind seine mitunter fast meditativen Betrachtungen zum Corona-Sommer erschienen.

„Kunst und Körper sind zusammengewachsen wie nie“

Zuvor hat er über die „ParkinSong“-Revue hinaus viele Texte über seine Krankheit geschrieben. „Eine Art Selbsttherapie, um mir Mut zu machen, um in die Zukunft zu schauen. Kunst und Körper sind zusammengewachsen wie nie zuvor“, sagt Hertel. Eine Lesung dazu hätte stattfinden sollen zur vergangenen Buchmesse. Dann kam Corona und mit der Pandemie die Absage. Und Hertel hat einen Schlussstrich gezogen unter das Thema der lyrischen Selbstauseinandersetzung. Aber das tägliche Schreiben ist geblieben. „Ich könnte ohne Kunst nicht leben, ohne den Diskurs der Wahrnehmung und Reflexion.“

Therapien gehören heute zum Alltag. Aus der Trompeten-Therapie bei Konrad Schreiter ergab sich der Auftrag zu „100 Trompeten und ein Bagger“. Eine Arbeit, die an Themen anknüpft, die ihn ein halbes Leben lang umtreiben. „Bei meinen Spaziergängen war ich oft eifersüchtig auf die artifiziellen Klanggebilde der Vögel und die vielen Parameter der Veränderung des räumlichen Klanges während des Fluges. Ich habe die Chance, das mit wandernden Bläsern zu untersuchen.“

Musik und Bewegung im offenen Raum hat er immer wieder verbunden, etwa in Luzern, wo er Inline-Skater, seine „Windträger“, mit Lautsprechern durch das Publikum schickte. Wann der Blechbläser-Sound nun die Leipziger Tagebau- Landschaft vermisst, ist wieder offen. Der geplante Termin im Sommer wird verschoben wegen Corona. Dennoch sind schon andere Institutionen interessiert. Der Bergbau-Technik-Park am Störmthaler See hat bei Hertel Interesse angemeldet, das Projekt aufzuführen.

An Proben mit Musikschülern, die neben Profis in großer Zahl teilnehmen sollen, ist aber derzeit nicht zu denken. Nur der Bagger dürfte schon ran. Was sucht eigentlich ein Bagger im Konzert? Details verrät Hertel nicht – nur, dass die Maschine schon lange in seinem Werk zu rumoren scheint. Nach der Uraufführung seines ersten Streichquartetts im Gewandhaus sagte jemand nach dem Konzert zu ihm: „Ich habe gelbe Bagger in Ihrer Musik gehört.

Von Dimo Rieß