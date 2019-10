Der Historiker Philipp Ther sieht „Stillstand wie nach der Einheitskrise“

Leipzig

Philipp Ther wurde in diesem Jahr mit dem Wittgenstein-Preis, dem höchstdotierten Wissenschaftspreis Österreichs, ausgezeichnet. Der Historiker analysiert die Transformationsprozesse nach 1989. Ther ist Professor am Institut für Osteuropäische Geschichte der Universität Wien. Jüngst erschien sein Essayband „Das andere Ende der Geschichte. Über die große Transformation“. Am Schauspiel Leipzig ist er am Mittwoch Gast in der Reihe der Expertengespräche, die den Wandel seit 1989 ausleuchten.

Ihr Gespräch am Schauspiel steht unter dem Titel „Ende der Gewissheiten“. Viele Gewissheiten sind 1989 weggebrochen. Wie steht es heute um sie?

Zunächst einmal kann das Ende der Gewissheiten auch ein Akt der Befreiung sein wie 1989. Nach dem Ende des Kalten Krieges machte sich schnell der Glaube an eine neue Gewissheit breit, die in der Formel „Ende der Geschichte“ von Francis Fukuyama zum Ausdruck kam, aber keineswegs nur von ihm vertreten wurde. Man glaubte, das westliche System aus liberalen Demokratien und freier Marktwirtschaft sei alternativlos.

Auf diesen Irrtum und die folgenden Verwerfungen spielt der Titel Ihres aktuellen Buches „Das andere Ende der Geschichte“ an. Warum hat das Modell so schnell seine Anziehungskraft verloren?

Schon Ende der 90er Jahre wandte sich Russland vom westlichen Weg ab. Das hing mit der verheerenden Wirtschaftskrise zusammen, an der auch ausländische Berater ihren Anteil hatten. Parallel begann der Aufstieg Chinas mit der Kombination aus entfesselter Wirtschaft und sozialistischer Diktatur. Die Krise von 2008/09 hat das westliche Wirtschaftsmodell grundsätzlich in Frage gestellt, mit entsprechenden politischen Folgen. Heute könnte man das Ende der Gewissheiten als das Fehlen klarer Zukunftsperspektiven beschreiben. Wir wissen nicht, wohin die Reise geht, nur dass sich die Bedingungen vom Klima bis zum Arbeitsmarkt verschlechtern. Deshalb verzeichnen die Rechtspopulisten als Profiteure der Angst Erfolge. Ich vermisse ein Angebot an Ideen und Utopien, wie es sie ’89 gab.

Warum fehlen die großen Ideen?

Paradoxerweise kann das mit einem hohen Wohlstandsniveau zusammenhängen, was die Angst vor Veränderung verstärkt. Klimawandel und Migrationsbewegungen deuten an, dass der Wohlstand in seiner jetzigen Form nicht zu halten ist. Hinzu kommen Ängste vor der Digitalisierung. Was fehlt, ist der große Wurf einer gesamtgesellschaftlichen Vision.

Das Vakuum nutzen Rechtspopulisten. Wie schätzen Sie den Stimmenverlust der FPÖ bei der österreichischen Parlamentswahl Ende September ein?

Auf das Ibiza-Video folgten eine Kette von Korruptionsskandalen. Was das Fass zum Überlaufen brachte, war der Lebensstil, den sich Heinz-Christian Strache und seine Frau aus der Parteikasse finanzieren ließen. Wo Rechtspopulisten an die Macht gelangen, nimmt die Korruption ein unglaubliches Ausmaß an, wie auch in Ungarn. Dass sich die Wähler davon abwenden, war vor Österreich schon in der Slowakei zu beobachten. In Österreich fehlt jedoch nach wie vor ein politischer Gegenentwurf der Linken und gemäßigten Linken.

Sehen Sie einen Grund für das starke Abschneiden der AfD in Sachsen? Sie schreiben in Ihrem Buch, der Siegeszug der AfD in Ostdeutschland lasse sich nicht nur auf Transformationsverlierer zurückführen.

Auch viele Angehörige der Mittelklasse haben, besonders in Sachsen, AfD gewählt. Die massive Verunsicherung in den 90er Jahren im Osten Deutschlands, die viele im Westen nicht nachvollziehen können, hat zu den heutigen rechtspopulistischen Tendenzen beigetragen. Das macht die Menschen empfänglicher für Nationalismus und diverse Schutzversprechen. Aber: Rechtspopulismus ist kein rein postkommunistisches Phänomen. Und in der deutschen Debatte gibt es die Tendenz, das Phänomen AfD zu externalisieren und mit dem Finger auf den Osten zu zeigen, was ich für kontraproduktiv halte. Ich will nicht in Abrede stellen, dass sich Wählerverhalten und Parteienbindung in West und Ost unterscheiden. Aber Parteien mit ähnlicher Programmatik wie die der AfD haben in Polen und Tschechien, das strukturell dem deutschen Osten ähnlicher ist, zeitweise noch bessere Ergebnisse erreicht. Hinzu kommt der Kontext einer großen Koalition, der immer Protestbewegungen an den Rändern begünstigt.

Die deutschen Debatten kreisen häufig um Ost-West-Vergleiche. Hilft es, die Perspektive zu verändern, zu erweitern?

Generell hängt Zufriedenheit nicht vom absoluten Wohlstandsniveau ab, sondern von der Tendenz und dem Bezugspunkt. Würden sich ehemalige DDR-Bürger wie früher mehr mit den östlichen Nachbarn vergleichen, wären sie vielleicht zufriedener. Ich habe in einem Rechenexperiment die Wirtschaftsdaten der fünf neuen Länder kollationiert und damit so getan, als gäbe es die ehemalige DDR als Reformstaat. Demnach liegt die Tschechische Republik beim BIP nur geringfügig hinter den fünf neuen Ländern. Allerdings sind in Deutschland von West nach Ost in den ersten 25 Jahren 1600 Milliarden Transferzahlungen geflossen. Das ist keine gute Bilanz.

Was ist falsch gelaufen?

Die deutsche Schocktherapie führte zu einem beispiellosen Strukturbruch. Die Industrie-Produktion ist Anfang der 90er Jahre auf 27 Prozent des Niveaus von 1988 zurückgegangen. In den privatisierten Betrieben, von der Treuhand zum Teil verschleudert, blieb nur jeder vierte Arbeitsplatz erhalten. Die ostdeutsche Wirtschaft wurde durch den Beitritt den Kräften des Weltmarktes ausgesetzt. Hinzu kam ein unrealistischer Wechselkurs von der Ost- zur D-Mark. Nicht zuletzt fehlte eine gesellschaftliche Vision.

Wie äußerte sich das?

Die Frage, wer den Aufschwung von unten erzeugen sollte, blieb unbeantwortet. Viele Selbstständige, von denen es in diversen Nischen in der DDR mehr gab als in der Tschechoslowakei, erlebten nach der Wende einen sozialen Abstieg. Bis 1994 verließen 1,4 Millionen Ostdeutsche ihre Heimat. Die Zahl entsprich etwa den in der Tschechoslowakei neu gegründeten Unternehmen. Auch die Privatisierung von Wohnungen an ihre Mieter zu günstigen Konditionen fand nicht so umfangreich statt wie in Tschechien und Polen. Das ist aber ein Schritt zur Vermögensbildung, der in der Folge auch Investitionen erleichtern kann.

Hätte die Transformation in einer Zeit, die nicht geprägt war von neoliberalem Denken, anders ablaufen können?

Wäre der Ostblock zehn Jahr früher kollabiert, wäre die ehemalige DDR unter sozialdemokratischer Hegemonie beigetreten. Das hätte zu einer anderen Politik geführt. 1989 aber fehlte es an plausiblen und mehrheitsfähigen Gegenentwürfen, da sollte man im Nachhinein nicht altklug urteilen. Es war für alle ein Sprung ins kalte Wasser. Bei Detailfragen wie der Währungsumstellung oder der Privatisierung von Wohnraum hätte es allerdings Alternativen gegeben. Später wurde die Idee verworfen, Sonderwirtschaftszonen einzurichten.

Gibt es für den Einsatz von Sonderwirtschaftszonen positive Beispiele?

In China und Vietnam wurden sie mit großem Erfolg eingeführt, auch das sind ja postkommunistische Länder, wenngleich mit anderen Rahmenbedingungen. In westlichen Ländern gab es Sonderwirtschaftszonen in diesem Sinne nicht, aber Modelle aktiver Strukturpolitik und Wirtschaftsförderung. Deutschland und Österreich waren auf dem Gebiet relativ erfolgreich, wenn man etwa das Ruhrgebiet mit den deindustrialisierten Regionen Mittelenglands oder dem Rustbelt der USA vergleicht.

Ein Modell für heute?

Heute herrscht die Doktrin der schwarzen Null. Der Staat verzichtet auf Investitionen, obwohl Kredite nahezu zinsfrei zu haben wären. Das ist ein Fehler. Insgesamt hat sich die deutsche Gesellschaft auf einen Weg der Risikovermeidung begeben. Auch die Zahl der Unternehmensgründungen ist zurückgegangen. Ich befürchte daher einen Stillstand wie in den 90er Jahren nach der Einheitskrise.

„Das Ende der Gewissheiten“, Philipp Ther im Gespräch mit Jens Bisky, Schauspiel Leipzig, morgen, 18 Uhr, Eintritt frei; Philipp Ther: Das andere Ende der Geschichte. Über die Große Transformation. Edition Suhrkamp; 200 Seiten, 16 Euro

Von Dimo Rieß