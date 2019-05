Leipzig

Fünf Jungs aus Hamm, die seit fünf Jahren Musik machen und mit ihrer dritten EP auf der aktuellen Tour mal so eben das Täubchenthal ausverkaufen. Die Kariere der Giant Rooks muss man wohl einen Raketenstart nennen. Leidenschaftliche Live-Shows und ausgefeilter Alternative-Pop, mit einem Hauch Elektronik, treibende Rhythmen und eingängig-gereifter Gesang ziehen derzeit ein begeistertes Publikum an. Wir haben mit Gitarrist Finn Schwieters gesprochen.

So erfolgreich wie ihr gerade seid: Scharen Label und Management nicht nervös mit den Hufen was ein Debütalbum in voller Länge angeht?

Wir haben das große Glück, dass uns von allen Seiten sehr viel Vertrauen entgegengebracht wird. Klar tauschen wir uns aus mit der Plattenfirma. Aber eigentlich haben das alle so gesehen, dass es zu diesem Zeitpunkt schöner war, erstmal noch eine EP zu veröffentlichen. Ganz einfach weil die Seele dieser Band schon immer das Live-Spielen war. Wir wollten unbedingt jetzt im Frühjahr diese Tour spielen. Wenn man ein Album aufnehmen möchte, dann muss man vielleicht ein halbes Jahr Off ohne Konzerte nehmen, weil man im Studio ist und Songs arrangiert. Das wollen wir auch unbedingt, weil wir das Konzept „Album“ immer noch supergut finden. Aber wir sind gerade noch so in unseren frühen Bandjahren, dass wir uns da keinen Stress machen. Aber mittelfristig werden wir auf jeden Fall ein Album aufnehmen.

Ihr kennt von euren Support-Gigs und Festivals die großen Bühnen ja schon ganz gut. Ist das Gefühl ein anderes, die Hallen nun auch selbst zu füllen?

Ehrlich gesagt ist das viel, viel aufregender. Man weiß, Leute kommen extra da hin, um deine Band zu sehen. Da will man dann natürlich auch, dass alle mit einem guten Gefühl nach Hause gehen. Als Vorband ist es aber auch superschön. Eben weil man diese Erwartung nicht hat. Da kann man ganz frei spielen und hat nicht den Druck der Hauptband. Auf jeden Fall sind das, was wir jetzt gerade auf der eigenen Tour erleben dürfen, die bisher schönsten Konzerte überhaupt.

Junge Bands bekommen heute schnell den Stempel „Indie“. Was verbirgt sich für euch hinter dem Begriff?

Ich selbst tue mir ein bisschen schwer mit diesem Begriff, der ist, finde ich, etwas angestaubt. Mit der Indie-Ära verbinde ich eher die 00er bis 10er Jahre. Wir als Band hatten immer den Anspruch, Musik zur Zeit zu machen und nicht retrospektiv. Nichtsdestotrotz ist die Idee dahinter schön: Eben unabhängig Musik zu machen und vielleicht nicht ganz den Normen zu entsprechen, wie 90 Prozent der Musik. Ohne das jetzt abwertend zu meinen, ich höre auch Pop. Aber das ist eben das, was Giant Rooks ausmacht, dass wir nicht an den Genre-Grenzen halt machen.

Ein Sound wie eurer fällt ja nicht vom Himmel. Wie habt ihr eure musikalische Sprache gefunden, gibt es Wegbereiter und Vorbilder?

Als wir uns in der Gründungsphase befanden, haben wir viel Arcade Fire gehört, Coldplay und The War on Drugs. Aber auch elektronische Musik und Hip Hop. Unsere Musik fußt jetzt nicht bewusst darauf, sondern ergießt sich eher aus dem, was man eben in sich aufsaugt. Und das kann diverse Musik sein, aber auch alltägliches und andere Themen, die einen bewegen. Es ist nicht so, dass wir sagen: Es soll jetzt so oder so klingen und dafür müssen wir jetzt das und das machen. Wenn wir den Sound haben, dann merken wir alle: Das ist jetzt richtig und magisch. Da ist auch immer eine Schippe Glück dabei.

Ihr singt englisch und manchmal liest sich das in Beschreibungen wie ein bewusstes Stemmen gegen den Trend junger deutschsprachiger Musik. Ist das so?

Nein, das ist nicht so. Wir haben das von Anfang so gemacht, das wollten wir immer so. Deutsch stand für uns nie zur Debatte, ganz einfach weil wir mit englischer Musik aufgewachsen sind und nichts anderes gehört haben. Natürlich gibt es auch tolle deutschsprachige Bands: Bilderbuch, Element of Crime, Faber, Von Wegen Lisbeth, um nur einige zu nennen.

Das sind ja dann auch genau die Kreise, innerhalb derer ihr gerade so populär seid.

Das ist ein Dunstkreis, ja! Wir selbst wollten immer englisch singen, aber das war keine bewusste Abgrenzung.

Ist es nicht auch unheimlich, schon so schnell so weit oben zu stehen?

Auf jeden Fall. Das war immer unser Lebenstraum: Musiker sein, Konzerte spielen, auf Tour sein. Den haben wir mit 15, 16 begonnen, jetzt bin ich 22. Ja, unheimlich, wie schnell sich das so erfüllt hat. Unheimlich, aber auch unheimlich schön! Jeden Abend aufs Neue.

Bringt der Erfolg bestimmte Erwartungen mit sich?

Mit steigendem Erfolg wächst natürlich die Erwartung von allen möglichen Leuten. Die, die deine Musik schon immer gehört haben, erwarten eine bestimmten Klang. Dann natürlich die Leute beim Label und das Management. Wir versuchen als Band trotz dieser Erwartung das beizubehalten, was uns schon immer das Wichtigste war. Das ist die Freude am gemeinsamen Musik machen. Für uns ist immer der Maßstab: Gefällt uns das, finden wir das gut, können wir fünf uns einigen? Würden wir permanent noch andere Erwartungen in uns aufnehmen, würde uns das zerreißen.

Für den, der euch noch nicht kennt: Warum muss man Giant Rooks hören?

Ich würde sagen: Es gibt eigentlich keinen Grund, unbedingt Giant Rooks zu hören. Aber in der Musik und in den Live-Shows steckt unser ganzes Herz. Wenn einem das gefällt, dann kann man uns gerne hören und wir freuen uns darüber.

Das Konzert der Giant Rooks, Dienstag, 20 Uhr, im Täubchenthal ist ausverkauft.

Von Karsten Kriesel