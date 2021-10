Der Internationale Wettbewerb der Leipziger Dokwoche im Überblick

Leipzig

Ein altes Haus. Große Bäume. Eine weite, flache Landschaft. Friedlich. Beschaulich. Malerische Einsamkeit. Im Herbst nass und schlammig, deckt der Winter die graue Tristesse gnädig mit Weiß zu. Der Frühling färbt alles grün, der Sommer blüht warm. Ein vergessener Flecken, irgendwo am Ende der Welt. Die liegt in Polen. In der leben Danuta und Basia. Eine Mutter, wohl über 70, und ihre pummelige Tochter, wohl noch keine 50. Ein Leben ohne Komfort, in Armut und einem Haus, das vollgestellt, farblos und fahl von seinen Jahren ist. Rinder, Ziegen, Hunde, Katzen, der Pfarrer kommt vorbei und weiß bald nicht mehr, was er fragen soll. Die Mutter ist gläubig, die Tochter wartet auf Franek.

Der aber kommt nicht. Trotz vieler Telefonate. Trotz der Blumen, mit denen sie das unwirtliche Haus aufhübscht – und abends, beim einsamen Tanz ums Feuer, seinen Besuch beschwört. Karol Palka ist mit „Bucolic“ ein Meisterstück gelungen. Menschenkino, das beobachtet, das erzählt, das porträtiert – und niemals wertet. Ein Juwel in einem Internationalen Wettbewerb (lang), der ansonsten dien Durchschnitt feiert.

In satte Farben getauchtes Roadmovie

Bis auf die Bilderreise in „Veins of Amazon“ aus Peru. Gemälde von kleinen Häfen, Frachtträgern, bunt wimmelnden Passagieren und dösenden Reisenden, von einer Fahrt über Amazonas-Nebenflüsse. Eine Sinfonie fürs Auge, fotografiert mit nur einer Brennweite (wie Urussewski einst bei „Die Kraniche ziehen“). Aus der Beschränkung kommt Faszination, wenn unter den Ansichten von Fluss und Dschungel Geschichten erzählt werden, auch von Schiffbruch und Piraten, wenn Regen das Wasser braun färbt, wenn an Bord gehandelt und gekocht wird. Ein in satte Farben getauchtes Roadmovie, das aus dem Tuschkasten von Garcia Marquez kommen könnte.

Mit diesem grandiosen Filmduo kann wohl nur noch „Father“ aus China mithalten. Szenen von einem Sohn, der rasant Häuser hochzieht und nach einem Unfall in Kreditnöte gerät, und seinem 87-jährigen, seit der Kindheit blinden Vater, einem Wahrsager, dem der Sohn seine enge, karge Behausung abreißen will. Das Reich der Mitte heute. Die Werte der Ahnen taugen nichts für die Turbozeiten. Eine bittere Moral.

Für Handwerk und Originalität liegt die Latte tief

Die Auswahlkriterien lagen auch in diesem Wettbewerb offenbar im Thema, die Latte Handwerk und Originalität weiter unten. Vieles ist durchaus interessant und sieht sich auch gut weg, allerdings auch wirklich nicht mehr. In „Fati’s Choice“ geht es um eine Frau aus Ghana, die von Europa als Paradies träumt, bis nach Italien kommt, dann jedoch ernüchtert zurückkehrt und daheim schräg angesehen wird. Die Umkehr ein Rätsel. In „May god be with you“ macht Regisseurin Cléo Cohen einen Selbstfindungstrip. Wenn die Großeltern aus Algerien und Tunesien nach Frankreich kamen, darunter auch Juden, was ist sie dann? Es geht – beim Nachdenken in der Badewanne – um Identität und Abgrenzung, historische Wurzeln und eine arabische Spurensuche.

Die unternimmt, nur in Ligurien, auch der Italiener Fabrizio Polpettini in „A custom of the sea“, erzählt von Handel und Wandel, türkischen Piraten und Sklaven, Muslimen und Christen, Yul Brynner (bestattet in Luzé, Frankreich) und einer US-Soldatin, deren Vorfahr auf Sizilien begraben liegt. Bisweilen, in Gesprächen, ziemlich linkisch arrangiert.

Filme, die an Grenzen gehen

In „Conversations with Siro“ geht Regisseurin Dima El-Horr mit Sirvat Fazlian, Künstlerin im Libanon, ins Zwiegespräch und skizziert ein Land, das wie ein Sumpf ist. In „Water has no borders“ reist Maradia Tsaava an die Grenze zu Abchasien, erzählt vom Enguri Staudamm, den die nicht anerkannte Region mit Georgien betreibt. Die Grenze ist schwer zu überwinden. Eine Situation, die Verwandte trennt. Küchenfrauen geben Russland die Schuld. Unterhaltsam wird die Erkundung durch einen umtriebigen Begleiter.

„Words of Negroes“ erzählt von der harten Arbeit in einer Zuckerfabrik auf Guadeloupe, dem Los der abhängigen Bauern und einem Prozess von 1842 gegen einen Landeigner. In „A Bay“ malt Murilo Salles farbkräftig das soziale Leben in der Bucht von Rio. Kritisch, vielfältig, bisweilen etwas rätselhaft. Ein Bilderfilm. Ohne Kommentar und Musik. Dafür Geräusche, also filmisch.

Von Norbert Wehrstedt