Leipzig

Denken Deutsche an Weimar, denken sie an 1832, 1900 oder 1919, an das Ende von Goethe, Nietzsche oder an die Weimarer Republik. In diesem Jahr auch ein bisschen ans Bauhaus vielleicht, doch das gibt sich wieder. An 1989 denken sie meist nicht.

Weimar ist die Stadt, die manchen Außerirdischen, Pardon, Außens...