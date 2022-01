Leipzig

„Ihr solltet richtig merken, wie das I in der Nase sitzt“, sagt Karl Joseph Eckel. Es ist Donnerstagabend. Im Gemeindehaus der Nathanaelkirchgemeinde im Leipziger Westen sitzen nicht ganz 30 Männer und Frauen verteilt auf Stühlen, Notenblätter in den Händen. Kein gewöhnliches Bild Anfang Januar, aber der Konzertchor Leipzig hat nach Vorlage eines passenden Gesundheitskonzepts eine Ausnahmegenehmigung vom Gesundheitsamt und darf proben. Und das genießen Sängerinnen und Sänger sichtlich.

Das Steckenpferd des Chores ist die Bandbreite

„Wir bereiten uns auf das nächste Konzert im April vor“, erklärt Claus-Peter Nebelung, Geschäftsführender Assistent, vor der Probe. Am 10. April soll in der Nathanaelkirche ein Passionskonzert stattfinden, das der Opfer der letzten Bombenangriffe im Zweiten Weltkrieg gedenkt. Mit dabei Werke von Mauersberger, Fauré, Mendelssohn-Bartholdy. Im Sommer folgt ein Konzert mit Musical-, Opern- und Operettenmelodien. Das zeigt schon, was sowohl für Nebelung als auch für Eckel den Konzertchor ausmacht: die ungeheure Bandbreite der Musik, die er bedient. Quer durch alle Epochen, durch alle Stile. Was zuerst eine vor sich hin gärende Idee unter Freunden war, wird im Januar 2016 Realität. „Wie das so ist, wenn eine Idee lange in der Luft liegt. Irgendwann muss es raus“, sagt Gründungsmitglied Nebelung. Er und die anderen Gründungsmitglieder wollten einen Chor gründen, der größtmögliche Freiheit in der Stückauswahl hat und so entstand der allgemein gehaltene Name Konzertchor.

Die Pandemiesituation als Chance

Fragt man Nebelung vorsichtig, wie der Chor denn durch die Pandemie gekommen ist, folgt die unerwartete Antwort: „An sich prima.“ Und er erklärt warum: „Wir haben diese Situation als Chance gesehen.“ Anstatt im Probenraum zu singen, traf sich der Chor im Friedenspark, um auf Abstand und unter freiem Himmel zusammen zu singen – egal was. Hauptsache musizieren und aufeinander hören. Das war im Nachhinein gesehen ein Geschenk: „Wir hören und achten jetzt viel genauer aufeinander. Wenn eine Stimme verzögert, kann man bestenfalls darauf eingehen und heraus kommt ein sehr viel organischeres Produkt.“ Anders als andere Chöre war auch im tiefsten Lockdown nie Funkstille.

Immer den Kontakt halten zu allen Mitgliedern

Nebelung und dem Vorstand war es wichtig, mit allen Mitgliedern immer im Kontakt zu bleiben. Zum Beispiel per Videokonferenz auch mit denjenigen, die nicht gleich wieder zu physischen Proben kamen, weil sie so vorsichtig wie möglich sein wollten – trotz vom Gesundheitsamt abgesegneter Hygienekonzepte. Und das ist der Punkt, der für Nebelung noch wichtiger ist als jede musikalische Vorbildung und Qualität der Mitglieder: Zusammenhalt. Chemie untereinander. „Wenn das nicht stimmt, kann es nicht funktionieren. Die Leute machen das in ihrer Freizeit und aus Spaß.“

Karl Joseph Eckel, Leiter des Konzertchors Leipzig, bei der Arbeit. Quelle: Christian Modla

Karl Joseph Eckel arbeitet erst seit Oktober mit dem Chor zusammen, hat aber sofort gesehen, was Nebelung damit meint. „Selbst ich, von vorne, sehe ganz genau, dass niemand am Rand steht. Die Gemeinschaft fängt jeden auf.“

Einstimmig zum neuen Chorleiter gewählt

Die Probe beginnt nach dem intensiven Einsingen mit einem Stück von Mendelssohn: „Verleih uns Frieden gnädiglich“. Eckel korrigiert die Intonation oder Artikulation einzelner Stimmen, pocht auf dynamische Entwicklung und Gefühl. „Bitte nicht mitten in der Phrase atmen. Mendelssohn denkt in großen Bögen.“ Er lenkt die Sängerinnen und Sänger sehr behutsam, denkt sich immer neue Bilder aus, um den Klang zu erhalten, den er für das Stück erwartet. Und die 26 Mitglieder und drei Neuzugänge folgen ihm bereitwillig.

An diesem Abend stellt Karl Joseph Eckel sich zuerst noch als Künstlerischer Leiter vor, ein paar Stunden später wird der 23-jährige Kirchenmusikstudent jedoch offiziell frisch gewählter Chorleiter sein – ohne Gegenstimmen.

Von Katharina Stork