Der Künstler Jan Kummer spricht im Interview über den Umgang mit Kultur in der Pandemie, seine Heimatstadt Chemnitz, den Widerstand gegen Rechts, das Leben in einer Künstlerfamilie und seine außergewöhnliche Kunst. Kummers Söhne spielen bei der Band Kraftklub, seine Töchter bei Blond.

Jan Kummer in seiner Ausstellung „Erlösung und Magie“, die im vergangenen Herbst in der Galerie Archiv Massiv in der Spinnerei zu sehen war. Hinter ihm ist ein Teil des Bildes „Arbeit“ zu sehen. Quelle: André Kempner