Leipzig

Für den Vorstellungsbetrieb ist einstweilen alles klar: „Die Sächsische Corona-Notfall-Verordnung vom 19. November 2021 untersagt die Öffnung von Kultur- und Freizeiteinrichtungen für den Publikumsverkehr“, teilten die Häuser in einer gemeinsamen Erklärung mit, in der es weiter heißt: „Auf Basis dieser Anordnung finden in den Häusern der kulturellen Eigenbetriebe Oper, Schauspiel, Theater der Jungen Welt und Gewandhaus bis einschließlich 12. Dezember keine Veranstaltungen statt.“

Auch die wichtigste Frage fürs Publikum ist hier beantwortet: „Bereits erworbene Tickets für abgesagte Vorstellungen, Konzerte oder andere Veranstaltungen können umgetauscht oder zurückgegeben werden. Zu den jeweils gültigen Ticketregelungen informieren die Webseiten der einzelnen Häuser sowie die Theater- und Konzertkassen, die für das Publikum geöffnet bleiben können. Für den Besuch gilt hier die 2G-Regel.“ Wichtig zu wissen: „Die Ticketrückgabe für ausfallende Mietveranstaltungen regeln die Veranstalter selbst“ – was vor allem Gast-Konzerte im Gewandhaus betrifft.

Probenbetrieb läuft weiter

Für Beschäftigung ist gesorgt. „Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Bühnenhäusern und Museen, Bibliotheken, Volkshochschule, Marktamt und Kulturamt unterstützen jetzt kurzfristig das Gesundheitsamt“, sagt Leipzigs Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke. Überdies macht hinter den Bühnen die Abwicklung des Vorstellungsbetriebes kaum weniger Arbeit als seine Planung. Und fürs künstlerische Personal läuft der Probenbetrieb weiter.

Die Oper beispielsweise teilt mit, die für Freitag geplante Premiere von Mario Schröders Ballett „Rituale“ werde verschoben. Aber: „Sämtliche Sparten der Oper Leipzig können in Opernhaus und Musikalischer Komödie weiterhin proben – abgesichert durch die neue betriebliche 3G-Regelung und zusätzliche PCR-Testreihen für Bühnenproben. Das geplante Weihnachtsprogramm sowie die Silvesterkonzerte der Oper Leipzig können also weiter vorbereitet werden.“ Mit einer Ausnahme: Weil Proben des Kinderchores nicht gestattet sind, sei eine Wiederaufnahme von Humperdincks „Hänsel und Gretel“ in dieser Spielzeit nicht mehr möglich.

Eher ausgeschlossen als unwahrscheinlich

Das klingt, als gehe man in der Oper davon aus, man könne bald wieder zum Spielbetrieb zurückkehren. Die übrigen Eigenbetriebe halten ebenfalls an den nachfolgenden Veranstaltungen fest. Doch tun sie es nicht aus Naivität, sondern weil sie die nächste Verordnung abwarten müssen.

Am 13. Dezember läuft der vom Freistaat verhängte Kultur-Lockdown aus, weil ihm danach die rechtliche Grundlage fehlt. Doch dass dann die Normalität zurückkehrt, damit ist nicht zu rechnen. Auch wenn keiner es offiziell sagen mag oder darf: Dass es in diesem Jahr noch Konzerte, Theater-, Opernaufführungen gibt, scheint eher ausgeschlossen als unwahrscheinlich.

Die vierte Hauptsaison kommt abhanden

Womit für freie Musikerinnen und Musiker nach Passions- und Adventszeit 2020, der Passionszeit 2021 nun die vierte Hauptsaison abhanden kommt. Daher appelliert Skadi Jennicke „dringend an den Bund, die so genannten November- und Dezemberhilfen neu aufzulegen. Auch von der Landesregierung erwarte ich Unterstützung.“

Tatsächlich sind die finanziellen Folgen noch nicht abzusehen. Dass es Bundesmittel gibt, scheint zumindest für die Wochen des Sachsen-Lockdown unwahrscheinlich. Die Mischung aus Resignation und Wut, die sich daraus bei Künstlerinnen und Künstlern ergibt, die sich nun wieder mit einem Berufsvserbot belegt sehen, bringt Ludwig Böhme auf den Punkt, Calmus-Mitglied, Chef des Synagogalchores und Spiritus rector des international vielbeachteten Leipziger Josquin-Projektes. Er hat die für dieses Wochenende geplanten hochkarätigen Festtage zum 500. Todestag Josquins absagen müssen und findet: „Die Politik hat es deutlich an Weitsicht mangeln lassen, diese Situation zu verhindern. Ja, wir müssen jetzt wieder dichtmachen. Aber wir sind stinksauer, dass es so kommen musste. In diesem Herbst hätte es vermieden werden können. Ich bin überzeugt, dass wir den De-facto-Lockdown bei einer höheren Impfquote heute nicht hätten. Die Freiheit jedes Einzelnen für oder gegen eine Impfung beeinflusst die Freiheit aller.“

Von Peter Korfmacher