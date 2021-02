Der Leipziger Autor Ralph Grüneberger feiert seinen 70. Geburtstag mit neuen Gedichten

Leipzig

Zu seinem 70. Geburtstag am 16. Februar macht sich der Weltbetrachter Ralph Grüneberger selbst ein Geschenk: Sein neues Werk ist ein poetischer Blick auf die bildende Kunst: „Enthält Kunstplatzierung“ mit Gedichten und Miniaturen zu Leben und Werk bekannter Künstler. Grünebergers Textur komme „ohne Nabelschau aus und verirrt sich nicht in kunsthistorischen Belehrungen“, schreibt Wolfgang Mayer König im Nachwort.

Gekonnt verdichtet Grüneberger und überblendet mit unerwarteten Reflexionen Sprachbild und Bildkunst, bis die Leser zum Beobachter von Kunstwerk und Künstler gleichermaßen werden, ihr eigenes Bild imaginieren. Musik und Takt seiner Worte bilden eine feine Untermalung, damit sich Zeichnung, Gemälde, das Bildhafte in einer gemeinsamen Melodie darüberheben lassen: eine Momentaufnahme von Poesie und visuellem Gestalten mit musikalischer Begleitung.

„Die Fönfrisuren ordnen“

So ist beispielsweise „Rock Around the Clock – not possible“ nach dem Holzstich „Cry Baby” von Tobias Gellscheid ein Gedicht mit Kontrabass und kurzen Taktschlägen, dem Rock ’n’ Roll gemäß, zu dem Highschool-Mädchen und Telefonistinnen im Moment der Ekstase im Kino oder Konzert zusammenkommen, losgelassen bis zu dem Augenblick, wenn „Sie wieder am Rocksaum ziehen/ Die Fönfrisuren ordnen/ Sie wieder uneins sind.“

Kaum merkliche Brüche sind das Besondere in den Gedichten, der unerwartete Gedankensprung, der „nie mutwillig abrundet. Die Reflexion löst er dort aus, wo sie im Leser weiterarbeitet, nicht nur weiterwirkt“ – so Mayer König. Die Texte Grünebergers zur Bildkunst offenbaren eine diskrete Aufforderung, dem eigenen Blickwinkel Raum zu verschaffen, die Nähe des Vordergründigen zu verlassen, sich einzulassen auf nötige Distanz, den Hintergrund zu erfassen.

Subjektive Betroffenheit

Geboren wurde Grüneberger 1951 in Leipzig, seit 1978 publiziert der Absolvent des Literaturinstituts Liedertexte, Lyrik, Prosa, Essays, Monographien, Hörbücher. Er ist Vorsitzender der Gesellschaft für zeitgenössische Lyrik und Herausgeber de Anthologie „Poesiealbum neu“. Bereits in seinen ersten Veröffentlichungen („Frühstück im Stehen“/„Leipziger Liederbuch“ von 1985/1986) widmet sich Grüneberger dem Widersprüchlichen in Lebens- und Alltagswelten. Viele seiner Gedichte erinnern an die Kultur der poetischen Gegenrede, sie bezeugen die subjektive Betroffenheit des Dichters in der ironischen Distanzierung.

So auch im neuen Gedichtband, in dem er mit seinem Text zur Wiener Künstlerin Friedl Dicker Brandeis, eine jüdische Malerin, die 1944 in Auschwitz ermordet wurde, das unheilvollste Kapitel deutscher Geschichte ins Gedächtnis ruft: „Sie lehrt die Kinder sehen/ Im Ghetto Theresienstadt/ …/ Das Schwarze unter Fingern/ Fürs Malen wie gemacht“.

„Quadratismus des Kreises“

Ebenso innovativ, sich den Eigenheiten und Stilentwicklungen des Künstlers Vasarely sprachlich nähernd, ist der Duktus der Terzinen in „Quadratismus des Kreises“: „Bildschirmschoner/ Kopieren ihn/ Den Augenbelohner“.

Mit Leichtigkeit wendet Grüneberger den Zeilensprung, mit Gelassenheit betrachtet er die Welt und ihre Details. Dabei macht es für ihn keinen Unterschied, ob er einen Akt von Picasso, einen Schmetterling von Dali oder den Schatten täglicher Sonne van Goghs beschreibt: „Die Gitter vorm Fenster/ Sind Rippen des Schnitters/ Am Tage. Umnacht.“ Hier sind seine Sprachbilder besonders einprägsam, sie bekunden ein geschultes Sehen, die eigene Sicht des Poeten auf die scheinbar unwichtigen Dinge und deren doch tieferen Zusammenhänge.

Ralph Grüneberger: Enthält Kunstplatzierung. Gedichte & Miniaturen zur bildenden Kunst. Harfe-Druck und Verlag, Rudolstadt; 35 Seiten, 16,02 Euro (die Vorzugsausgabe mit drei Originalgrafiken kostet bis 30. Mai 100,70 Euro, danach 130,70 Euro)

Von Manfred Klenk