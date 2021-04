Der Leipziger Fotokünstler Erasmus Schröter ist mit 64 Jahren gestorben

Leipzig

Der Leipziger Fotograf Erasmus Schröter ist tot. Der 1956 in Leipzig geborene Künstler sei völlig unerwartet am vergangenen Sonntag gestorben, meldete „MDR Kultur“ unter Berufung auf eine Mitteilung der Familie. Schröter wurde 1956 in Leipzig geboren. Hier studierte er von 1977 bis 1982 an der Hochschule für Grafik und Buchkunst (HGB). Aus Protest gegen die politischen Verhältnisse verließ er gemeinsam mit seiner Frau, der Malerin und Grafikerin Annette Schröter, die DDR und siedelte nach Hamburg über. 1997 kehrte das Künstlerpaar nach Leipzig zurück. 2005/2006 hatte er eine Gastprofessor an der HGB.

Vielfältig, einzigartig, nah an der Perfektion

Schröter war einer der bedeutendsten Fotografen Deutschlands, seine international gezeigte Kunst ist vielfältig, einzigartig, nah an der Perfektion. Am bekanntesten sind seine Fotos von Bunkern, die er in farbiges Licht tauchte. In den 90er Jahren fuhr er immer wieder an Europas Westküste, um die Ruinen des Atlantikwalls zu fotografieren. „Mich interessiert daran auch die Ambivalenz, die das bekommt. Die Erkenntnis, wie nahe beieinander der Horror und die Schönheit liegen können. Das ist erschreckend“, sagte er vor einigen Jahren der LVZ.

Konsequent analog

Schröter betrieb einen enormen Aufwand, um Orte wie verlassene Bunker, Armeebasen oder Gartenlauben, aber auch Menschen ins Licht treten zu lassen. Er arbeitete konsequent analog. 2018 zeigte er seine Fotokunst gemeinsam mit Arbeiten seiner Frau im Museum der bildenden Künste in Leipzig unter dem Titel „Montevideo“.

„Kaum jemand wusste von seinen schweren Depressionen, mit denen er in den vergangenen Jahren zu kämpfen hatte. Im Alter von 64 Jahren ist er nun aus dem Leben geschieden“, heißt es in der Mitteilung von „MDR Kultur“.

Von LVZ