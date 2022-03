Der Leipziger Hans Meyer stahl den Gipfel des Kilimandscharos – Kunstprojekt beleuchtet den Fall

Leipzig

Am 6. Oktober 1889 betrat der Geograf und Kolonialpolitiker Hans Meyer den Gipfel des Kilimandscharo. „Mit dem Recht des ersten Ersteigers“, so heißt es in seinen Aufzeichnungen, nahm Meyer „den höchsten Punkt deutscher und afrikanischer Erde“ in Besitz. Was in diesem Fall ganz wörtlich zu verstehen ist: Meyer sägte Gestein aus dem Gipfel und brachte es aus Tansania, damals als Deutsch-Ostafrika längst vereinnahmt, in die Heimat.

Fast vergessener Gipfel-Raub

Bekannt ist der Gipfel-Raub kaum. Das Leipziger Grassi Museum für Völkerkunde beleuchtet den Fall zu seiner Neu-Eröffnung „Reinventing Grassi“ am 4. März zusammen mit dem Künstlerkollektiv PARA.

Meyers Biografie ist eng verflochten mit der Stadt und dem Museum. In Leipzig stieg er in den Lexikon-Verlag der Familie ein, wurde erst Professor und 1915 Direktor des Instituts für Kolonialgeografie der Universität Leipzig. Als einflussreicher Freund Karl Weules, in jenen Jahren Direktor des Völkerkundemuseums, vermittelte er Kulturgüter an das Haus, darunter durch die Briten geraubte Benin-Bronzen.

Unter Weule erfolgte der rasante Aufstieg in die erste Liga der Völkerkunde-Sammlungen. Der Weg dorthin erfolgte wenig zimperlich. „Plündern Sie das Volk gründlich aus.“ Diese Worte soll Weule sogenannten Expeditionen mit auf den Weg gegeben haben, sagt Kevin Breß, Projektleiter von „Reinventing Grassi“. Breß: „Sie wussten, was sie tun.“

Spannend wie ein Krimi

Mit „Reinventing Grassi“ sucht das Museum eine grundlegende Auseinandersetzung mit der eigenen kolonialen Vergangenheit. Die Geschichte der Kilimandscharo-Spitze bildet nur eine Facette im Konzept. „Sie steht beispielhaft für das Thema Restitution“, sagt Breß. Und sie dürfte ein breiteres Publikum auf das sensible Thema stoßen, erzählt sie sich doch spannend wie ein Krimi.

Meyer soll den Stein zersägt haben. Eine Hälfte überreichte er Kaiser Wilhelm II., die andere nutzte er als Briefbeschwerer. Der Kaiser ließ die Spitze in die Gewölbedecke des Grottensaals im Neuen Palais in Potsdam einbringen. 1978 fand man bei Bauarbeiten heraus, dass es sich um Biotitschiefer handelt – ein Gestein, das am Kilimandscharo nicht vorkommt.

Die verlorene zweite Hälfte

„Die Kaiserhälfte gilt als verschollen“, sagt Jonas Fischer vom Künstlerkollektiv PARA. Handelt es sich bloß um eine Legende? „Meyers Audienz beim Kaiser ist belegt“, sagt Fischer. Und: Das Gegenstück der Kilimandscharospitze hielt er selbst in der Hand. Es liegt im Wiener Antiquariat Kainbacher zum Verkauf. „Der Stein unterstützt den Mythos, weil er eine Schnittkante aufweist und alles dafür spricht, dass es eine zweite Hälfte gegeben haben muss.“

Ziel: den Gipfelstein zurückgeben

Duplikate der Kilimandscharo-Spitze lassen sich in der Ausstellung prägen. Quelle: André Kempner

In Zusammenarbeit mit dem Grassi für Völkerkunde und den tansanischen Künstlerinnen Rehema Chachage und Valerie Asiimwe Amani hat PARA das Ausstellungskonzept „Berge versetzen“ entwickelt. Fischer spricht von einem „künstlerisch-aktivistischen“ Ansatz. Denn Ziel ist es, den Gipfelstein zu erwerben und an Tansania zurückzugeben. Das soll über Crowdfunding und einer im Museum eingerichteten Prägestation für Gipfel-Duplikate erreicht werden.

Begleitet wird die Ausstellung von einem Diskussionsprozess, an dem sich tansanische Politiker und Vertreter der Zivilgesellschaft beteiligen. „Es ist uns wichtig herauszufinden, was eine zeitgemäße tansanische Sicht auf den Fall ist“, sagt Fischer.

Info: Am 4. März um 18 Uhr findet eine digitale Podiumsdiskussion zum Thema statt, den Link gibt es auf der Website des Museums

Von Dimo Rieß