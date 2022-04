Leipzig

Es sind nur sieben Sekunden. Die Kamera schwenkt und blickt in ein Kindergesicht unter Kopftuch: Anna Maria „Settela“ Steinbach, neun Jahre, eine Roma. Ein Mädchen mit erstaunten Augen an der Türspalte eines Waggons. 19. Mai 1944, im Zug 244 weitere Roma. Eine Fahrt in den Tod. Ziel Auschwitz- Birkenau.

Rudolf Werner Breslauer (1903–1945), Fotograf, Lithograph, Reprotechniker, geboren in Leipzig, ermordet in Auschwitz Quelle: Archiv Westerbork

Hinter der Kamera: Rudolf Werner Breslauer, 40 Jahre alt, Fotograf und Lithograph. Ein Jude aus Leipzig, 1938 mit Frau Bella und den Kindern Max Michael, Stefan, Ursula vor den Nazis in die Niederlande geflohen. Erst Leiden, dann Alphen, schließlich Utrecht. Dort, in der Petrarcalaan 59, wurde die Familie im Januar 1942 verhaftet und kam in das KZ-Sammellager Westerbork, Provinz Drenthe, in der Heide bei Hoogdalen. Eine Durchgangsstation für Juden und Roma. Die Transporte, die von hier seit 1942 abfahren, sind Todeszüge nach Auschwitz und Theresienstadt. Dritter Kommandant in Westerbork ist ab Oktober 1942 der SS-Obersturmführer Albert Konrad Gemmeker. Ein kultivierter Todesengel, sagen Überlebende später.

Gemmeker hatte die Idee, einen Film über Westerbork zu drehen. Er sollte zeigen, wie ordentlich es darin zugeht, wie alltäglich, geregelt und normal ein Nazilager für inhaftierte Juden und Roma sei. Nirgends Aufpasser, die Uniformierten auf dem Bahnsteig, von dem die Todeszüge abgehen, helfen beim Einsteigen, weisen ein, plaudern locker und leger.

Die Einstellungen lügen genauso wie jene Bilder aus Theresienstadt, die Kurt Gerron, der jüdische Schauspieler („Der blaue Engel“) und Regisseur, im Spätsommer 1944 für „Der Führer schenkt den Juden eine Stadt“ arrangieren musste. Erst danach wurde er ins Gas geschickt.

Rudolf Werner Breslauers einzigartiges Dokument

Ein berühmter Film. Weniger bekannt ist der aus Westerbork. Vielleicht, weil er nur als Material und Konzeptversion vorliegt. Trotzdem ist es ein einzigartiges Dokument, das die Unesco 2017 in die Liste der Welterinnerungen, die nie vergessen werden dürfen, aufnahm. Die Bilder von den abfahrenden Zügen sind Symbole des Holocaust.

Es sind die einzigen Aufnahmen. Das Gesicht der kleinen, neunjährigen Settela Steinbach, oft reproduziert, steht für den Genozid an Europas Roma. Das Material, das der Leipziger Breslauer vom 5. März bis zum September 1944 drehte, wurde digitalisiert und ist bei YouTube verfügbar, in Farbe und mit Musik unterlegt. 105 beklemmende Minuten.

Der Lageralltag als ein Leben im Normalzustand. Eine perfide Lüge in Szenen, die aus einer Kleinstadt stammen könnten. Sortieren und Hämmern auf einem Schrottplatz mit trügerisch weiter Landschaft dahinter. Die Kamera gleitet in eine Baracke mit Drehbänken. An denen wird geschraubt und montiert, gefräst und geprüft.

Kinderspielzeug aus Holz, Stoff, Silberfolie entsteht in einer anderen Baracke: Elefanten, Pinguine, Autos, Häuser. Überall ist es sauber. Aus grauen Jutesäcken werden Taschen, andere nähen Handschuhe. Ketten und Ohrringe bastelt man woanders.

Über 107 000 Juden wurden aus Westerbork weiterbefördert

Es gibt Tischlerei und Schmiede, Wäscherei, Apotheke und Zahnbehandlung, Landwirtschaft mit Schweinen, Hühnern, Rindern und Ruhepausen im Gras, Baumfällungen und ein Gewächshaus, Kanalarbeiten und Gottesdienst, ein Fußballspiel und Gymnastik, einen bunten Abend mit Tanz, Gesang, Kabarett.

Westerbork als Lager und Film Die Gedenkstätte Lager Westerbork liegt in der Nähe der deutsch-niederländischen Grenze und ist jeden Tag von 10 bis 17 Uhr (Sonnabend und Sonntag ab 11 Uhr) geöffnet. Der Westerbork-Film von Rudolf Werner Breslauer ist auf YouTube verfügbar.Filmemacher Harun Farocki kompilierte 2007 einige Bilder zum Essayfilm „Aufschub – Dokumentarische Szenen aus einem Judendurchgangslager“.

Nur die Registrierung irritiert, die Sterne an der Kleidung und die ankommenden und abfahrenden Züge. Auf einem der Waggons steht, flüchtig mit Kreide geschrieben, 74 Personen. Eine Zahl in der Mordstatistik der Nazis. Über 107.000 Juden wurden aus Westerbork weiterbefördert, auch Anne Frank und ihre Familie. Lediglich 5000 überlebten.

Rudolf Werner Breslauer, der Leipziger, der ein halbes Jahr lang für SS-Lagerkommandant Gemmeker drehte, war nicht unter ihnen. Am 24. Oktober 1944 musste er mit seiner Familie in den Todeszug einsteigen – über Theresienstadt nach Auschwitz. Seinen 42. Geburtstag am 4. Juli 1945 erlebte er nicht mehr. In Auschwitz starben auch seine Frau Bella Breslauer-Weihsmann, geboren 1907, Sohn Stefan, geboren 1931, und Sohn Max Michael, geboren 1936. Nur Tochter Ursula, Jahrgang 1928, überlebte als Zwangsarbeiterin im sächsischen Oederan.

Stolpersteine für die Familie Breslauer in Utrecht

Von den Bildern, die Rudolf Werner Breslauer drehte, stellte Wim Loeb im Lager eine erste Version für den Kommandanten her – und eine längere, die aus Westerbork herausgeschmuggelt wurde. Das ist auch jene, die jetzt sorgfältig digitalisiert wurde.

SS-Obersturmführer Gemmeker, Produzent des Lagerfilms, wurde 1945 in Amsterdam festgenommen, Anfang 1949 zu zehn Jahren Haft verurteilt und im April 1951 wieder entlassen. Damit hatte es sich. Er führte dann einen Tabakwarenladen am Carlsplatz Düsseldorf.

Stolperstein für den Leipziger Rudolf Werner Breslauer in Utrecht Quelle: Archiv Utrecht

Für Rudolf Werner Breslauer, dem Kameramann aus Westerbork, und seiner Familie liegen Stolpersteine in Utrecht, erstaunlicherweise aber keiner in Leipzig. Trotz seiner unersetzbaren Aufnahmen.

Von Norbert Wehrstedt