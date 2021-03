Der Leipziger Komponist Günter Neubert wird 85 – ein Porträt

Leipzig

„Ach, das könnte schön sein …“, erklingt es in einem bundesdeutschen Filmoldie aus den 1950er- Jahren. Nein, im aktuellen Fall geht es nicht um ein Häuschen mit Garten. Das hat ja Günter Neubert in guter Schleußiger Wohnlage. Zu seinem 85. Geburtstag am 11. März wollte er sich samt Familie und Freunden mit einem besonderen Geschenk erfreuen – mit einer neuen Komposition. Die hatte das Gewandhaus in Auftrag gegeben, und der Tonkünstler versah die Einladung zum Konzert mit einer Kopie aus der Partitur seines neuen Nonetts. Nun fällt auch das Konzert am 14. März im Mendelssohn-Saal im Gewandhaus der Corona-Pandemie zum Opfer. Nichts da mit dem Auftritt des Grieg Quartetts und des Gewandhaus-Bläserquintetts. Die Hoffnung bleibt, dass der Termin bald nachgeholt werden kann.

Rat des Bezirkes bezahlte Auftrag auch ohne Uraufführung

„So ein Konzert hätte mir gut getan“, sagt Neubert nicht ohne Wehmut und erinnert sich an die späten Jahre in der DDR. 1987 sollte am Weltmusiktag im Gewandhaus seine „Hymne an die Menschheit“, ein großes sinfonisches Werk für Orchester, Chor, Solisten, Orgel aufgeführt werden. Dazu kam es nicht. Kurt Masur legte sein Veto ein, und das wohl vor allem deswegen, weil der Gewandhauschef bei der Auftragsvergabe nicht gefragt worden war. Bis heute wurde Neuberts große Komposition mit der Dichtung von Friedrich Hölderlin in voller Besetzung nie aufgeführt. „Das Gute an der eher ärgerlichen Geschichte: Der Rat des Bezirkes Leipzig bezahlte den Auftrag auch ohne Uraufführung.“

„Die Weihnachtsgans wird mich überleben“

Etwas anders ergeht es dem Komponisten mit seiner noch immer populärsten Tonschöpfung, dem musikalischen Märchen der „Weihnachtsgans Auguste“ nach der Erzählung von Friedrich Wolf. Landauf, landab wird sie immer wieder gespielt, nur in Leipzig seit nunmehr 23 Jahren nicht mehr: „Die Weihnachtsgans wird mich überleben, sie ist mein Bolero. Mit dem Stück, uraufgeführt 1974, bin ich alt geworden, besser jung geblieben.“

Helmut-Bräutigam-Preis im Jahr 2015

Neubert stammt aus Crimmitschau, einer einstigen Hochburg der Textilindustrie. Vor ihm gab es in der westsächsischen Stadt schon mal einen anerkannten Komponisten. Helmut Bräutigam sein Name. Er hatte Musik in Leipzig studiert und starb, nur 27 Jahre alt, im Zweiten Weltkrieg. In Crimmitschau erinnert heute eine Straße an ihn, auch gibt es den nach ihm benannten Preis, der für Verdienste im kulturellen Leben verliehen wird. 2015 wurde Neubert ausgezeichnet.

„Konzertwinter auf dem Land“ in den 1980-er Jahren – mit ungewöhnlicher Besetzung: Günter Neubert (Klavier), seine Tonmeister-Kollegin Dietlinde Kretzschmar (Flöte), Tomoko Masur (Violine), Kurt Masur (Violoncello) und Hans-Joachim Rotzsch als Dirigent. Man spielte in Meltewitz Robert Schumanns „Variationen zum Fröhlichen Landmann“. Quelle: privat

Meisterschüler von Paul Dessau

Nach Leipzig war er 1954 zum ersten Mal gekommen, er wollte Musiklehrer werden, studierte Schulmusik. Dann ging er nach Berlin, und das zu einer Zeit, da man im ganz nahen Westen noch die weite Welt erleben konnte, Igor Strawinsky beispielsweise, live. Neubert studierte Komposition bei Rudolf Wagner-Règeny und wurde Meisterschüler von Paul Dessau. Einmal, so erinnert er sich, war er in dessen Haus nach Zeuthen eingeladen. Man verplauderte sich. Also setzte sich Dessau in seinen Mercedes und fuhr den Schüler, damit der nicht letzten Zug verpasst, zum Bahnhof. Der staunte ob des damals für DDR-Verhältnisse eher ungewöhnlichen Pkw, und Dessau, überzeugt vom Talent des jungen Mannes, meinte: „Lieber junger Freund, das werden Sie auch mal schaffen …“

Tonmeister beim Rundfunk – der Brotjob

Nimmt man den „Mercedes“ als Synonym für Erfolg, so hat sich für Neubert diese Prophezeiung erfüllt. Er verewigte sich mit seinen Werken im Kanon der modernen E-Musik. Orchester-, Orgel- und Chorwerke, Solokonzerte, Kammermusiken – die Liste der Kompositionen ist sehr lang. Als Tonmeister beim Rundfunk hatte er über Jahre den Brotjob, der ihm den Rücken frei hielt fürs Komponieren. Neubert war gut im Geschäft. Nun sagt er nicht ohne Enttäuschung: „Ich habe meine Zeit gehabt. So ist das Leben.“ Zu dem von Günter Neubert gehören in Leipzig sein Engagement für die Edvard-Grieg-Begegungsstätte und für die Stiftung Universitätskirche St. Pauli. Neuberts Leben ist aber auch seine Familie mit drei Töchtern, neun Enkeln, acht Urenkeln. Viel Publikum für kommende Aufführungen seiner „Weihnachtsgans Auguste“.

