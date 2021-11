Leipzig

Im Frühjahr erreichten ihn noch die zahlreichen Glückwünsche zu seinem 85. Geburtstag am 11. März, und erst kürzlich, am 26. September war es, konnte er in einer Gewandhaus-Kammermusik die Uraufführung seines Konzerts für Nonett „Schatten“ erleben, ein Auftrag des zum 40. Geburtstag des Leipziger Konzerthauses.

Niemand konnte ahnen, dass sich nur wenige Wochen später Günter Neubers Musikerleben erfüllen sollte. Der Tod kam überraschend, ohne Vorwarnung und traf ihn urplötzlich. Am Donnerstag ist Günter Neubert gestorben.

Tonmeister beim Rundfunk

Wer ihm nahestand, musste seine Vitalität bewundern. Seine rege Teilnahme am Musikleben bis zuletzt, auch durchaus streitbar, wenn es ihm nötig schien, war oft unbequem und fordernd. 1936 in Crimmitschau geboren, studierte er zunächst Schulmusik in Leipzig, dann in Berlin, wo ihm Rudolf Wagner-Régeny das Kompositionshandwerk beibrachte. Den letzen Schliff holte er sich an der Ostberliner Akademie der Künste als Meisterschüler bei Paul Dessau.

"Konzertwinter auf dem Land" in den 1980er Jahren mit ungewöhnlicher Besetzung: Günter Neubert (Klavier), seine Tonmeister-Kollegin Dietlinde Kretzschmar (Flöte), Tomoko Masur (Violine), Kurt Masur (Violoncello) und Hans-Joachim Rotzsch als Dirigent. Man spielte in Meltewitz Robert Schumanns "Variationen zum Fröhlichen Landmann". Quelle: privat

Nach Abschluss seines Tonmeisterstudiums wirkte er kurzzeitig am Berliner Rundfunk, kehrte 1961 aber nach Leipzig zurück, wo er bis 1991 als Tonregisseur beim Leipziger Rundfunk und bis 2000 als Tonmeister beim Nachwende-Sender mitteldeutscher Rundfunk tätig war.Darüber hinaus hat er auch als Lehrbeauftragter an den Musikhochschulen Dresden und Leipzig gewirkt.

Stattliches Schaffen

Seine Leidenschaft aber galt dem Komponieren. So wuchs über sechs Jahrzehnte ein stattliches Œuvre heran, das alle wesentlichen Gattungen umfasst – Klavierwerke, Kammermusik in unterschiedlichsten Besetzungen, Liedzyklen, Musik für Orgel, Orchesterwerke, groß besetzte Chorsinfonik, ein Ballett, eine Oper, das 2001 nach langem Hinhalten als letzte Uraufführung der Ära Udo Zimmermann immerhin konzertant produzierte Auftragswerk „Persephone. Oder der Ausgleich der Welten“.

Vieles davon entstand zu DDR-Zeiten, Wesentliches aber auch danach. Als wahres Erfolgsstück erweist sich seit 1974 und noch immer das musikalische Märchen von der „Weihnachtsgans Auguste“.

Christliche Grundüberzeugung

Günter Neubert am Flügel. Quelle: Andre Kempner

Das Gesamtschafffen wird getragen von einer tief verwurzelten christlichen Grundüberzeugung. Die herbe Eindringlichkeit und Expressivität von Günter Neuberts Tonsprache ist deshalb stets gepaart mit dem Glauben an das Gute im Menschen.

Das Bild seiner Persönlichkeit wäre unvollständig, bliebe sein öffentliches Wirken unerwähnt, vor allem das der 90er Jahre. So war er unter anderem Gründungsmitglied der Sächsischen Akademie der Künste, Vorsitzender des Sächsischen Musikbundes, Vorstandsmitglied des Deutschen Komponistenverbandes, Begründer der Reihe „Das außergewöhnliche Konzert“, Präsident der Leipziger Grieg-Begegnungsstätte. Mit seinem Tod hat die Musikwelt eine gewichtige Stimme verloren. Doch einige Werke werden überdauern und Günter Neuberts Namen lebendig halten.

*Unser Autor Johannes Forner, 1936 in Leipzig geboren, ist Professor für Musikwissenschaft. Von 1973 bis 1981 war er Chefdramaturg des Gewandhauses tätig. Er ist Autor mehrerer Bücher zur Leipziger Musikgeschichte sowie einer Brahms-Biographie und Mitherausgeber der Wagner-Briefausgabe.

Von Johannes Forner*