Der Leipziger Literaturwissenschaftler Friedrich Albrecht ist mit 89 Jahren gestorben

Am 16. August ist Friedrich Albrecht gestorben. Was dem Literaturwissenschaftler, Essayisten und Herausgeber vorschwebte, ist ihm gelungen. Er war eine Lehrerpersönlichkeit, die faszinierte und ein Wissenschaftler, ein Mann der genauen Worte. Sein literaturwissenschaftliches Werk liegt in einer Fülle von Büchern und Aufsätzen zum Schaffen Anna Seghers’ vor. Hans Mayer betreute, ehe er nach Westdeutschland übersiedelte, Friedrich Albrechts Dissertation zum Thema: „Die Erzählerin Anna Seghers 1926–1936“.

Auch das Werk von Klaus Mann faszinierte ihn

Ebenso faszinierte den 1930 im pommerschen Stolp (heute Slupsk) Geborenen das Werk von Klaus Mann, dessen wichtigste Romane und Briefe er mit Nachworten versehen herausgab. Verlegerische Partner waren Peter Lang AG Internationaler Verlag der Wissenschaften, Bern, der Berliner Verlag Rütten und Loening sowie der Aufbau Verlag. Seine Aufsätze und Essays erschienen in führenden Literaturzeitschriften. Zu dieser großen Lebensarbeit kam aber noch eine beeindruckende persönlich-menschliche Leistung als Ermutiger, Berater, freundschaftlicher Kritiker hinzu, die in besonderer Weise seit 1977 als Dozent am Institut für Literatur Johannes R. Becher für mehrere Studenten-Generationen spürbar wurde. 1981 ernannte man ihn zum ordentlichen Professor.

Als ich im September 1984 im Becher-Institut mein Studium begann, übernahm Friedrich Albrecht auch für mich die Aufgaben eines Mentors und hat über die drei Studienjahre hinaus mit seiner Erfahrung und seinem Wissen meinen Blick aufs Schreiben geprägt.

In seinen Seminaren saßen u.a. die Autoren Rainer Klis, Christoph Kuhn, Kerstin Hensel, Angela Krauß, Katja Lange-Müller und Thomas Rosenlöcher.

Brillanter Intellektueller

Das Erstaunliche an ihm war, dass dieser brillante Intellektuelle in der Beurteilung der Belletristik weder Sinnlichkeit einbüßte noch Abstraktion vernachlässigte. Seine Sicherheit in der Erkenntnis sozialer Realitäten, die er im persönlichen Gespräch offen darstellte, schaffte ein Klima der Vertrautheit. Ihm verdanke ich Georg Büchners Gegenwärtigkeit in mir, aber auch einen freien und differenzierten Blick auf Anna Seghers, zu deren Werk er über Jahrzehnte forschte.

Anfang der 50er Jahre studierte er in Leipzig Germanistik. Die erste Berührung mit Seghers’ Werk verdankte er seiner Diplomarbeit. Ein Thema seiner Studien war ihr Roman „Die Toten bleiben jung“. Das Werk war zur damaligen Zeit äußerst umstritten. Man warf Seghers mangelnde Parteilichkeit vor, Objektivismus. Das waren damals gefährliche Vorwürfe. Für Albrecht galt diese Arbeit nicht nur als ein akademischer Abschluss, sondern es entstand eine Beziehung, die weit über den unmittelbaren Anlass hinaus dauerte. Anfang der 60er Jahre gab es eine einzige Begegnung mit der Schriftstellerin. Friedrich Albrechts Erwartungen waren groß. Sie aber verhielt sich persönlichen Fragen gegenüber zurückhaltend. Für Albrecht wohl ein Grund, zu Beginn der 90er Jahre in Paris ihren Sohn Pierre Radványi zu besuchen.

1991 kam der Ruf nach Metz.

Die Mauer war gefallen, 1991 kam der Ruf nach Metz. Für ihn ein wichtiger, vielleicht ein erlösender Schritt. Er lehrte bis zu seiner Emeritierung als Gastprofessor an der Universität Metz deutsche Literaturgeschichte des 20. Jahrhunderts.

Für seine beiden Kinder und seine Ehefrau wird er noch lange in vielen Farben leuchten.

Von Regine Möbius