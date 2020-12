Der Leipziger Maler Michael Triegel: „Weihnachten ist keine reine Idylle“

Leipzig

In seiner Arbeit geht es wie bei kaum einem anderen zeitgenössischen Künstler um den Glauben, den Zweifel, die Suche nach Gott. Im Interview spricht der Leipziger Maler Michael Triegel (52) über Weihnachten, seine Kunst, das Krisenjahr 2020 und mögliche Schlussfolgerungen aus dieser Zeit.

Was bedeutet Ihnen Weihnachten?

Nun, das wichtigste Fest im Kirchenjahr und auch für mich persönlich ist Ostern mit der Dramatik von Passion, Tod und Auferstehung. Weihnachten ist da stiller – oder sollte es sein. In der Fremde, in Kälte und Dunkelheit wird ein Kind geboren, das die Welt erlösen soll. Der Gedanke, dass das Leben stets ein Trotzdem ist, berührt mich immer wieder tief.

Wie werden Sie das Fest in diesem Jahr feiern, haben Sie bestimmte Rituale?

Wir feiern Weihnachten im kleinsten Kreis der Familie mit Christbaum, Gänsebraten und vegetarischer Alternative für unsere Tochter. Der Gang zu den Heiligen Messen wird in diesem Jahr entfallen. Da wird wohl dann der Laptop neben der barocken neapolitanischen Krippe stehen.

Weihnachten findet 2020 unter widrigen Umständen statt. Bieten diese auch eine Chance, das Wesen des Weihnachtsfests neu zu finden?

Durchaus! Klagen wir nicht alle Jahre wieder über den Stress und Konsumterror der Weihnachtszeit? Die Pandemie zwingt uns, über die Kostbarkeit und die Fragilität des Lebens nachzudenken. Und wenn wir hören, dass die Hirten, die selbst am Rande der Gesellschaft standen, die junge Familie im Stall von Bethlehem besuchten, dass die Weisen ihre Geschenke den Fremden brachten, sollten wir das mehr als sonst als Handlungsaufforderung verstehen.

Wenn Sie auf dieses Jahr zurückblicken: Was hat Corona für Ihre Arbeit bedeutet? Was vermissten Sie?

Ich vermisse die Reisen, die sinnliche Erfahrung des Neuen, Oper, Konzerte, Ausstellungen. Auch meine eigene Ausstellung in der Kunsthalle Rostock, die ich ein Jahr lang vorbereitet habe, ist momentan geschlossen. Ich genieße es allerdings sehr, im Atelier weitgehend ungestört arbeiten zu können und bin mir mehr denn je bewusst, wie privilegiert ich bin, indem ich mich mit meinen Ängsten und Hoffnungen in meiner Arbeit auseinandersetzen kann.

In diesen Monaten arbeitet Michael Triegel „an einem Altarretabel für einen der schönsten Dome Deutschlands“, wie er es formuliert. Mehr will er im Moment nicht verraten Quelle: André Kempner

Woran arbeiten Sie gerade?

Ich male an einem Altarretabel für einen der schönsten Dome Deutschlands und hoffe, so etwas wie mein opus magnum zu schaffen. In einem Jahr können wir darüber sprechen.

In Ihrer Leipziger Poetikvorlesung haben Sie 2017 auch auf Ihre Jugend in der DDR zurückgeblickt und die Langeweile als Triebfeder Ihrer Kreativität bezeichnet. Hat diese Gesellschaft verlernt, lange Weile zu ertragen, ja zu genießen? Und kann diese „Corona-Zeit“ hier sogar ein Helfer sein?

Bildideen kommen mir stets in der Stille – in Träumen, auf Spaziergängen, bei der Anschauung von Gegenständen oder Personen, oft meldet sich auch das Unterbewusstsein in Momenten der Langeweile. Diese ist also der Schlüssel, mit dem sonst verborgene Gedanken und Gefühle zugänglich gemacht werden können. Die Versuchung, den vermeintlichen Leerlauf in der „Corona-Zeit“ nicht durch Shopping-Touren oder Partys zu verdrängen, sondern durch Netflix-Serien, bleibt allerdings. Zum Glück wird auch das irgendwann langweilig. Vielleicht tut uns der erzwungene Stillstand, den bewusst herbeizuführen uns so schwerfällt, in diesen Tagen Not. Aber zuerst einmal ist diese Pandemie einfach nur schrecklich.

Wir leben in einer Zeit der Verschwörungstheorien. Macht Ihnen das Angst?

Wir scheinen in einer Welt zu leben, in der es für den Einzelnen fast unmöglich geworden ist, deren Kompliziertheit zu verstehen, geschweige denn etwas zu verändern. Es macht mir durchaus Angst, wie viele Menschen die Realitätsverweigerung oder die einfachsten Antworten auf komplizierte Fragen als Sedativum nutzen, mehr noch, wie sie sich von Demagogen und Populisten instrumentalisieren lassen. Aus welch unberufenem Munde wir heute den Begriff „Abendland“ hören, das macht mich wütend. Für mich verbindet er sich in aller Ambivalenz zuerst mit humanen Werten, mit Kultur, der durchaus selbstbewussten Offenheit für andere Kulturen, mit dem Kern der christlichen Botschaft des Mitleidens und der Liebe und der daraus folgenden Solidarität. Wenn wir Freiheitsrechte nur für uns selbst fordern, ohne den Mitmenschen, gerade den schwächsten, im Blick zu haben, wenn unser Ego nur sich als letzte Instanz anerkennt, dann haben wir die moralische Orientierung verloren, dann ist Gott für uns tot. Allerdings macht es mir Hoffnung, dass eine junge Generation sich mit einem Weiter-So nicht abfinden will.

Zur Person Michael Triegel wurde 1968 in Erfurt geboren. Er ist einer der bedeutendsten figurativen Maler der Gegenwart. In seiner Kunst finden sich Bezüge zur Kunst des Manierismus im 16. Jahrhundert. Auffällig ist eine Hinwendung zu biblisch-mythologischen Themen. Triegel studierte von 1990 bis 1997 Malerei an der Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst bei Arno Rink und Ulrich Hachulla. Internationale Bekanntheit erlangte er 2010, als er den Auftrag erhielt, Papst Benedikt XVI. zu porträtieren. Zuvor hatte er bereits einige kirchliche Aufträge ausgeführt, weitere folgten. 2014 ließ er sich katholisch taufen. In der Kunsthalle Rostock wäre zur Zeit seine Ausstellung „Cur Deus – Warum Gott?“ mit 60 Arbeiten zu sehen, wenn sie nicht pandemiebedingt geschlossen sein müsste. Sie ist bis 5. April geplant.

Ihre Kunst, die sich gewissermaßen altmeisterlich tarnt und oft sehr Gegenwärtiges verhandelt, sehen Sie in Verbindung mit dem Manierismus des 16. Jahrhunderts, einer Zeit, in der ein einheitliches Weltbild verloren ging und eine zuweilen blinde Beschleunigung einsetzte. Wie können Sie gerade mit dem Rückgriff auf eine Kunst, die ja eigentlich eine Verlustanzeige ist, zurückfinden, auch zum Glauben? Oder geht es vor allem um die Diagnose?

Der Künstler nach meinem Verständnis stellt zuerst Fragen, auf die er zunächst die Antwort nicht kennt, die sich vielleicht gar nicht beantworten lassen und zu anderen Fragen oder Antworten führen. Novalis versteht den Poeten als „transzendentalen Arzt“. Die Diagnose ist Voraussetzung für Therapie, für Linderung oder Heilung. Nur wenn ich die Verwundungen, die Brüche und Krankheiten in mir oder in der Gesellschaft diagnostiziere, kann ich mich auf die Suche nach einer Medizin begeben. Mir selbst hilft dabei der Glauben an einen Christus medicus. Die Kunst des 16. Jahrhunderts fasziniert mich ungemein. Doch ich versuche nicht, mich in eine gute alte Zeit zurück zu träumen, denn auch diese Zeit war nicht gut. Der Beginn der Neuzeit mag zeigen, welcher Rechte und Freiheiten sich der einzelne Mensch bewusst wird und gleichzeitig, wie überfordert er sich fühlt in den „grenzenlosen Räumen, von denen ich nichts weiß und die von mir nichts wissen“, wie Blaise Pascal sagt. Das diagnostizieren die gequälten Figuren eines Michelangelo oder Pontormo oder die endlosen Raumfluchten eines Tintoretto. Gleichzeitig zeigt die Kunst dieser Zeit humanistische Ideale und Utopien. Dostojewski meinte, dass er wegen Raffaels Sixtinischer Madonna nicht an der Menschheit verzweifeln würde. Mir geht es ähnlich.

Michael Triegels Bild „Deus absconditus“ (der verborgene Gott), gemalt 2013. Quelle: André Kempner

Eines Ihrer beeindruckendsten Bilder heißt „Deus absconditus“ (der verborgene Gott), gemalt 2013. In einer Art Rumpelkammer ist hinter einem Tuch die Figur des Gekreuzigten zu erahnen. Wo und wie finden Sie diesen Verborgenen?

Ja, lauter tote Gegenstände verstellen auf diesem Bild den Blick auf den am Kreuz Sterbenden und den schwarzen Hintergrund. Ein Zettel mit theologischen Erklärungsversuchen verbirgt die Wunden, das Menschliche. Kunst ist für mich im wörtlichen Sinne Weltanschauung. Ich hoffe, mit Paulus gesprochen, vielleicht vom Sichtbaren zum Unsichtbaren zu gelangen. Der Verborgene spiegelt sich für mich in den Erscheinungen dieser Welt, im Gegenüber, der Schöpfer in der Schöpfung. Wir feiern zu Weihnachten die Menschwerdung Gottes.

Michael Triegels Weihnachtsbild: „Menschwerdung“ (Hochaltarbild für St. Oswald zu Baunach), 2018 Mischtechnik auf MDF, 301 x 178 cm (Ausschnitt). Quelle: Galerie Schwind

„Menschwerdung“ heißt das Hochaltarbild, das Sie 2018 für St. Oswald im oberfränkischen Baunach gemalt haben. Es ist ein Weihnachtsbild, aber wohlig-beruhigend und froh geht es darauf eigentlich nicht zu. In der Geburt deutet sich schon der Tod an. Gibt es auch Hoffnung – wenn ja, wo?

Wir sehen die Konfusion eines klaustrophobischen Raumes, ohne Türen und Fenster. Dort hinein wurde ein Kind geboren. Mit dem Tag seiner Geburt beginnt sein Sterben. Ohne das Geborenwerden Jesu hin zu Passion und Tod lässt sich die Auferstehung aber nicht fassen. Und so ist Weihnachten auch keine reine Idylle. Darauf spielen viele Details des Bildes an. Das Schaf assoziiert das Agnus Dei, das Opfertier. Zwei Balken der Architektur bilden ein Kreuz, das auf das verletzlich zarte Kind gerichtet ist. Doch der untere Balken stellt sich als Stufenleiter heraus, die zu einer Luke im Dach führt ins Unbestimmt-Dunkle zwar – aber Offene. Der in der Gebärmutter geborgene Fötus im oberen Teil wird umschlossen von einem aus Tier- und Menschenschädeln gebildeten Kranz. „Mitten im Leben sind wir im Tode“, sagt eine frühmittelalterliche Antiphon. Doch auch die umgekehrte Lesart ist im Bild möglich: Das Leben sprengt die Umklammerung des Todes. Bei Piero della Francesca oder Hugo van der Goes liegt Jesus nicht in der Krippe, sondern auf nacktem Boden und verweist damit schon auf die Grablegung. Bei mir schwebt das Neugeborene und deutet damit die Auferstehung an. Das ist doch hoffnungsvoll! Mein Hauptgedanke war dieser: Vor der dunklen Folie des Todes leuchten die Farben des Lebens. Wer diesen verdrängt, wird jenes in seiner Kostbarkeit nicht voll zu schätzen wissen.

Das Vorbild der Geburts-Scheune findet sich im Erzgebirge. Begeben Sie sich gezielt auf die Suche nach Vor-Bildern?

Ich brauche, gerade wenn ich mich mit dem Archetypischen, dem Mythos, dem Wunderbaren oder dem historisch weit Zurückliegenden beschäftige, immer das Konkrete. Nur dadurch kann ich es als ein tatsächlich Mögliches erscheinen lassen. So ist meine Versessenheit aufs Detail, auf Maltechnik oder die zuweilen fast trompe-l’oeil-hafte Gegenstandsbehandlung weniger malerische Angeberei – das wohl auch –, als vielmehr der Versuch, den Betrachter von der Wahrscheinlichkeit meiner Erzählung zu überzeugen und ihn erst einmal durch den Appell an seine sinnliche Wahrnehmung zu fesseln. Wenn ich an einem bestimmten Bild arbeite, sehe ich die Welt auch immer im Fokus auf dieses Projekt. Da wird eine junge Frau zur Persephone, ein römischer Bettler zu Petrus oder eben die Scheune am erzgebirgischen Bauernhaus meines Freundes Wieland zum Stall von Bethlehem. Da muss ich gar nicht lange suchen.

Michael Triegel 2015 bei der Arbeit an seinen Entwürfen für zwei große Bogenfenster der spätklassizistischen Schloss-und Pfarrkirche St. Maria in Köthen. Quelle: dpa

Was bedeutet es Ihnen, als Künstler sakrale Orte zu bespielen?

Das bedürfte einer langen Antwort, die auch meinen Bezug zur Geschichte, zur Kultur als Teil eines Kultus, zu vorbildhaften Künstlern, zu Wechselwirkungen mit dem Raum und anderen Kunstwerken enthalten müsste. Vor allem aber kann ich dabei den vergleichsweise engen Zirkel eines Kunstbetriebs verlassen, der sehr stark um sich selbst kreist. Die Fenster oder Bilder müssen sich mindestens jeden Sonntag bewähren, die Gemeinde ist ihnen ausgesetzt. Das ist eine große Verantwortung für mich, die ich auch dadurch tragen kann, weil ich weiß, dass es dabei nicht in erster Linie um mich als Schöpfer der Werke geht. Sie werden zum Gebrauchsgegenstand. Und wenn mir eine Frau sagt, dass sie vor meiner „Menschwerdung“ in Baunach zum ersten Mal seit Jahren wieder beten konnte, so ist mir das mehr wert als der Verkaufserlös oder der Applaus der Fangemeinde, so sehr ich mich auch darüber freuen kann.

Michael Triegels Papst-Porträt, aufgenommen bei der Präsentation des Bildes im Museum der bildenden Künste in Leipzig im November 2010. Quelle: dpa

Zurück in dieses Jahr, das viele Künstler, auch bildende, in eine existenzielle Krise gestürzt hat. Hat die Kunst wirklich den Stellenwert in unserer Gesellschaft, von dem immer die (Sonntags-)Rede ist?

Wir spüren wohl dadurch, dass vieles, was uns selbstverständlich geworden ist, zur Disposition steht, hoffentlich auch, dass Kunst und Kultur nicht das Sahnehäubchen, sondern Grundnahrungsmittel sind. Die Auseinandersetzung der Kunst mit existenziellen Fragen, ihre oft unbequeme Kritik aber auch die Freude und Schönheit, die sie uns schenken und aufzeigen kann, sollte einer Gesellschaft etwas wert sein. Doch auch wir Künstler müssen uns gerechterweise fragen lassen, ob und wodurch wir anderen etwas geben, ob wir nicht allzu oft die Finanzierung eines Egotrips fordern, das Werk für Aufmerksamkeit und Karriere instrumentalisieren oder es auf den Marktplätzen des Kunsthandels um des Geldes willen prostituieren. Wir werden wohl auf vielen Gebieten über unser gesellschaftliches Zusammenleben reden und streiten müssen. Das wird sicherlich anstrengend, sollte sich aber lohnen.

Von Jürgen Kleindienst