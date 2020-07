Leipzig

„Früher oder später kommst du um eine Figur nicht herum“, hat sein Lehrer Neo Rauch im Studium an der HGB mal zu ihm gesagt. Ein Rat und eine Prophezeiung: „Suse“ malt Robert Seidel 2012, ein ganz eigenartiges Bild einer jungen Frau. Eine Premiere. Ausdrucksstarkes Gesicht, grafisch klare Formen und Linien. „Eigentlich komme ich von der Architektur“, sagt der 1983 in Grimma geborene und in Leipzig lebende Künstler. „Schwere Kraft“ heißt seine Ausstellung, die noch bis zum 18. Juli in der Galerie ASPN in der Spinnerei zu sehen ist.

„From Black Forest to Black Sea“

Seit 2012 ist einiges passiert, auch figürlich. 2018 zum Beispiel gewann er den Travel Award, eine Auszeichnung im Rahmen des BP Portrait Award in London. Und das ist immerhin der wichtigste Wettbewerb für Porträtmalerei auf der Welt. Seidel, so sein Konzept, wollte die Donau bereisen – von der Quelle im Schwarzwald bis zum Schwarzen Meer. „From Black Forest to Black Sea“. Mit dem Fahrrad, aber auch per Bus, Zug, Schiff, Lkw.

Kein Fluss auf der Welt verbindet so viele Länder wie die Donau – Deutschland, Österreich, Slowakei, Ungarn, Kroatien, Serbien, Bulgarien, Rumänien, Moldawien und die Ukraine – ein sehr europäisches Gewässer. Acht davon bereist Seidel im September 2018 entlang des Flusses, ebenso viele auf der Reise entstandene Porträts wurden 2019 in der National Portrait Gallery in London gezeigt. Jetzt befinden sie sich in der Scottish Portrait Gallery, in Edinburgh, die allerdings geschlossen ist. Man ahnt warum.

Mit Händen, Füßen und dem Google Translator

„Ich musste erst lernen, einfach Leute anzusprechen und ihnen in wenigen Worten meine Idee zu erklären, doch dann ging es immer besser“, erzählt Seidel, der einen großen Teil der Tour gemeinsam mit seinem Kollegen Julius Hofmann unternommen hat. Ab Ungarn wird die Reise auf dem Rad angesichts des Lkw-Verkehrs immer heikler, ungefähr gleichzeitig kommt man mit Deutsch immer besser durch. Wo es keine gemeinsame Sprache gibt, müssen Hände, Füße und der Google Translator helfen.

So fotografiert und malt Seidel dann die Serbin Merina, Florence aus Bukarest, die Bulgarin Victoria in Budapest, den Ungar Ferenc oder Mary aus Dublin in Wien. Ein europäisches Kaleidoskop aus einer Zeit, als Reisefieber noch gesund war. Seidel malt die Menschen bunt und beinahe streng, etwas Prototypisches haftet ihnen an, ohne dass sie ihrer Individualität beraubt werden. Figuren aus einer Painted Novel, Robert Seidels Reise.

Struktur trifft Subversion

Die Ausstellung in der Spinnerei verbindet weitere nach dem Donau-Abenteuer entstandene Porträts mit malerischen Resultaten eines Stipendiumaufenthalts in Kalifornien. Seidel malt ausschließlich mit Eitempera. Er mag die Mattig- und Erdigkeit, die er damit erzielen kann. Eine große Ansicht San Franciscos gerät ihm zur Collage mit Sand- und Fels-Elementen und einer Malerei, die den Häuserdschungel fast in eine Abstraktion umwidmet.

Das Kühle und Disziplinierte löst sich bei genauerem Hinsehen nicht auf, wird malerisch in eine Schwebe versetzt, die diesen Bildern etwas beinahe Surreales verleiht. Struktur trifft Subversion, Kontrolle Unkontrolliertheit. Aber sie zieht nicht runter, diese „Schwere Kraft“. Es kippt nicht.

Info: Robert Seidel: Schwere Kraft, ASPN (Spinnereistraße 7); bis 18. 7., Mi– Fr 11–18, Sa 11–16 Uhr

Von Jürgen Kleindienst