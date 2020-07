Leipzig

Wann geht es weiter – und wie? Das Schlimmste sei die Ungewissheit, sagt der Leipziger Schauspieler und Musiker Peter Schneider. Im Interview spricht er über das (Nicht-)Arbeiten in Corona-Zeiten, Hilfen, die nicht ankommen, Liebesszenen mit Hygienekonzept, die mangelnde Wertschätzung seiner Branche und darüber, was er sich jetzt von den staatlich finanzierten Theaterhäusern wünschen würde. Schneider hat auf zahlreichen Theaterbühnen Deutschlands gespielt. Hauptrollen hatte er in Kinoproduktionen wie der Neuverfilmung von „Nackt unter Wölfen“ oder „Die Summe meiner einzelnen Teile“. Während er von den Reserven leben kann, gehe es bei vielen Kollegen finanziell und mental an die Substanz. „Das macht mich fertig“, sagt er. Peter Schneider wurde 1975 in Leipzig geboren, wo er auch heute lebt. Aufgewachsen ist er in Zeitz.

Normalerweise fragt man einen wie Sie, was er gerade dreht, jetzt: Geht es irgendwann wieder los?

Anzeige

Der Plan für das Jahr war voll, jetzt habe ich viele Monate lang gar nicht arbeiten können. Vieles ist abgesagt worden, anderes verschoben, dann erneut verschoben. Eine Staffel für eine Serie bei einem Privatsender wurde wegen einbrechender Werbeeinnahmen komplett begraben. Jetzt geht es ganz langsam wieder los: Wenn ich Glück habe, darf ich ab August arbeiten: Das eine ist eine Mini-Serie für die ARD, was eigentlich Anfang Mai losgehen sollte, das andere ist ein Spielfilm, ein Improvisationsfilm. Schauspielerisch hochinteressant, aber man fragt sich natürlich, wie man mit Hygienekonzept im Kopf improvisieren kann. Ich bin gespannt. Viele drehen jetzt mit Abstand. Bei Schlägerei-Szenen wird beim Tatort nun sehr viel mit Füßen gearbeitet, hörte ich. Da kommt man sich nicht so nahe.

Weitere LVZ+ Artikel

„Man muss sich küssen dürfen“

Ein Konzept, das bei Liebesszenen Schwächen hat …

Allerdings. Man muss sich küssen dürfen, berühren, die Hand geben.

Wie kann man die Nähe, die gerade überall verlorenzugehen droht, wenigstens auf der Leinwand retten?

Indem man Coronatests macht, sich in Quarantäne begibt, mit Maske probt, aufpasst, dass die Crew Abstand hält und so weiter. Aber letztendlich ist es ein großes Experiment, und man muss abwarten, ob man es noch hinkriegt, Geschichten jenseits von Distanz zu erzählen. Natürlich freue ich mich, dass man versucht, irgendwie weiterzumachen. Und das ist ja auch aus der Not geboren. Die Produktionsfirmen gehen irgendwann pleite, wenn sie keine Filme mehr drehen.

In der Neuverfilmung von „Nackt unter Wölfen“ (2015) spielte Peter Schneider den Kapo André Höfel. Quelle: Andreas Debski

Sind diese eigentlich irgendwie abgesichert?

Sie versuchen einen Fonds aufzulegen, so dass es eine Art Rückversicherung gibt, wenn es zu Unterbrechungen durch einen Coronafall kommt. Die klassischen Ausfall-Versicherungen zahlen seit ein paar Jahren nicht bei einer Pandemie. In Österreich übernimmt der Staat bis zu 75 Prozent der Herstellungskosten an Mehrkosten durch solche Ausfälle. Eine gute Initiative: Damit trauen die sich dann auch wieder loszulegen. Vor ein paar Tagen hat nun auch die Bundesregierung 50 Millionen Euro für einen Ausfallfonds bereitgestellt, der allerdings in erster Linie bei Kinoproduktionen zahlt. Es fehlen also noch die Fernsehproduktionen.

Wie geht es Ihnen finanziell?

Ich habe zwei Vorteile für mich erkannt: Der eine ist, dass ich schon immer freiberuflich war. So habe ich mich nie zu sicher gefühlt und bin nie in die Luxusfalle getappt. Der zweite ist, dass ich in so guten Filmen spielen durfte, dass ich was sparen konnte. Schon am Anfang war ich ängstlich darauf bedacht, so viel Geld beiseite zu legen, dass ich auch mal ein Jahr über die Runden komme, ohne zu arbeiten. Das rettet mir jetzt den Arsch, denn unser Berufsstand kommt in die Soforthilfen nicht rein.

Was macht diese Zeit mit Ihrer Schauspielerseele?

Ich bin jemand, der gerne arbeitet, gerne auch viel. Mental ist es total schwierig, mit dieser Ungewissheit umzugehen. Wir nehmen viel auf uns, weil wir unsere Arbeit lieben. Aber wenn man dann unter Zahnarztpraxis-Bedingungen probt und auf dem Weg nach Hause an einem vollbesetzten Flixbus vorbeifährt oder hört, dass RB bald wieder 20 000 Leute ins Stadion bringen will, dann kommt man sich verarscht vor.

„Mit der Wertschätzung ist es vielleicht doch nicht so weit her“

Wird es jemals wieder eine Kultur geben, wie wir sie kannten?

Ich hoffe das. In der Kultur- und Kreativwirtschaft arbeiten rund 1,2 Millionen Menschen – neben den Künstlern sind das Veranstalter, Clubbetreiber, Technikverleiher, Bühnenbauer und so weiter. Das ist keine Lufthansa, sondern ein ganz komplexes Geflecht. Ich glaube, dass das von der Politik, auch von Kulturstaatsministerin Monika Grütters unterschätzt wurde. Es ist inzwischen der zweitgrößte Bereich in Deutschland nach der Autoindustrie. Das Bittere ist: Man hatte schon immer geahnt, dass es mit der Wertschätzung unserer Branche vielleicht doch nicht so weit her ist, wie immer erzählt wird. Im gerade verabschiedeten zweiten Konjunkturpaket ist eine von den insgesamt 130 Milliarden Euro für die Kultur vorgesehen. Das mag nach viel klingen, ist aber ein Witz angesichts dessen, was diese Branche leistet und was jetzt alles nicht umgesetzt werden kann, weil wir es nicht dürfen.

„Es ist unfassbar, mit was für einer Kultur- und Menschenfeindlichkeit man es zu tun hat“

Sie leben von Ihren Reserven, wie geht es anderen?

Es gibt ganz viele Kollegen, die immer auf Kante gelebt haben, die eben nichts sparen konnten, auch wenn sie gewollt hätten, und die jetzt keine Hilfen kriegen. Da bleibt dann nur die Grundsicherung, die wiederum an Bedingungen geknüpft ist. Beispielsweise die, dass ein Künstler einen Bauernhof, den er über Jahre zu einem Kunstort gemacht hat, verkaufen muss. Älteren Kollegen von mir geht es an das mühsam fürs Alter zurückgelegte Geld. Das trifft Leute, die sich nie mit Hartz IV beschäftigt haben. Es ist unfassbar, mit was für einer Kultur- und Menschenfeindlichkeit man es zu tun hat. Das ist die bittere Pille, die wir jetzt alle in der Branche schlucken müssen, nachdem wir am Anfang noch gehofft haben, dass es eine wirkliche Solidarität gibt.

Was würden Sie sich von den staatlich finanzierten Theaterhäusern wünschen?

Dass sie das machen, was ihr eigener Verband, nämlich der Deutsche Bühnenverein empfiehlt: keine Unterschiede zu machen zwischen den Gästen und den Festengagierten. Dass sie einfach sagen, wir müssen hier gemeinsam durch, wir treiben keinen Keil in die Ensembles. Dass sie auch für die Gäste Kurzarbeit ermöglichen. Denn das ist jetzt alles möglich, selbst bei Honorarkräften können Ausfälle bezahlt werden, die von der Förderung nicht gestrichen werden. Das immerhin hat Monika Grütters in die Wege geleitet, und der Sächsische Kulturraum hat diese Möglichkeit für Sachsen bestätigt.

Viele staatlich finanzierte Theaterhäuser „winden sich raus“

Und was passiert?

Etwas, das ich nicht verstehe: Laut einer Umfrage des Ensemble-Netzwerks bezahlen über 50 Prozent der staatlich finanzierten Häuser die Gäste nicht, die winden sich da raus. Den Betroffenen bleibt nur der Klageweg, und sie würden wohl auch Recht bekommen. Aber die meisten tun das nicht, aus Angst, dass sie dann keine Jobs mehr kriegen an den Häusern. Oder sie lassen sich auf Deals ein, bei denen sie nur einen Teil des ihnen zustehenden Geldes bekommen, aber alle weiteren Ansprüche abtreten. Ich bin einfach traurig, dass sich ausgerechnet die, die seit Jahrzehnten von der Solidargemeinschaft finanziert werden, damit sie wirtschaftlich unabhängig und künstlerisch frei agieren können, so verhalten. Jetzt, wo es doch darum gehen sollte, die Humanität, die auf den Bühnen verhandelt wird, in Handeln zu übersetzen.

Man hat den Eindruck, Sie haben sich ziemlich tief in das Thema eingearbeitet.

Ich habe inzwischen so vielen Politikern geschrieben, so viele Gespräche geführt ...

„Da kommen einem die Tränen“

Warum machen Sie das?

Weil es mich fertigmacht, was gerade passiert. Weil ich so viele Freunde und Bekannte hab, denen es so schlecht geht, und ich merke, wie sie mental am Limit sind. Man hört Geschichten, da kommen einem die Tränen. Ich habe Leute bezahlt, obwohl ich noch gar nicht weiß, wann und ob wir das Projekt machen. Aber ich kann nicht alle retten. Es ist ohnehin schon hochkompliziert mit unseren Beschäftigungsverhältnissen: Wir freien Schauspieler sind nicht selbstständig, sondern befristet angestellt, kommen dennoch selten ins ALG1 rein, haben keine Betriebs-, sondern Lebenshaltungskosten. Wir müssen alles bezahlen wie Selbstständige, gelten aber nicht als solche. Trotz aller Programme, die aufgelegt werden: Es gibt kein Netz, in das wir fallen können.

„Sonst kippt eine Gesellschaft“

Hätte da nicht ein bedingungsloses Grundeinkommen auf Zeit die Lösung sein können?

Ich glaube ja. Das hätte den Leuten viel mehr geholfen. Man muss nun schnell Wege finden, auf denen man die Betroffenen aus allen Bereichen wirklich erreicht, und auf denen wir als Künstler weitermachen können. Sonst kippt eine Gesellschaft.

Von Jürgen Kleindienst