Leipzig

So wird Gerhard Erber sicher vielen in Erinnerung bleiben: als Bachpreisträger, als häufiger Solist im Gewandhaus, sowohl mit dem Gewandhausorchester unter Kurt Masur als auch mit dem Rundfunksinfonieorchester, als Solist in unzähligen Klavierabenden mit Musik von Bach, Chopin, Mozart, Debussy oder Beethoven, als Liedbegleiter und Kammermusikpartner, als Herausgeber von Noten, als Konzerteisender durch die halbe Welt, als Juror bei unzähligen Wettbewerben. Aber auch so wird er in Erinnerung bleiben: Am Flügel sitzend, skurrile Stücke spielend, dazu freche Texte rezitierend.

Vorreiter der Erik-Satie-Rezeption

Gerhard Erber, 1934 in Dessau geboren, war auch einer der Vorreiter der Erik-Satie-Rezeption, lange bevor der französische Meister en vogue wurde. Legendär sind auch seine wunderbaren Bach-Abende, er selbst dabei in die Rolle des Carl-Philipp-Emanuel Bach schlüpfend. Spielerisch erläuternd, durchdacht interpretierend, dabei wechselnd zwischen diversen Tasteninstrumenten: Das war seine Art der Musikvermittlung vor allem für Kinder, bevor es das Wort dafür gab.

Und er war andererseits ein glänzender Interpret der Chansons von Georg Kreisler. Aber auch die Ragtimes von Scott Joplin, die Klaviermusik von Louis Moreau Gottschalk oder Hanns Eisler standen regelmäßig auf seinen Programmen, ganz zu schweigen vom jahrzehntelangen Bemühen um die zeitgenössische Musik als Gründungsmitglied der „gruppe neue musik hanns eisler“ und des „Aulos-Trios“. Viel zu selten ist er zu Schallplattenaufnahmen eingeladen worden, nur wenige Aufnahmen sind überhaupt erhältlich (darunter Erik Satie und Hanns Eisler, aber auch Siegfried Thiele, Georg Katzer und Friedrich Schenker).

Die Selbstvermarktung oder das Anbiedern – das entsprach ihm nicht, weder in der Zeit vor 1989 noch danach. Oft genug sind ihm Stöcke zwischen die Beine geworfen worden. Aber er hat sich wenig beirren lassen oder gar aufgegeben.

Generationen von Pianisten ausgebildet

Anderen wird er vielleicht so in Erinnerung bleiben: Als Klavierpädagoge hat er Generationen von Pianisten ausgebildet – erst als Dozent, später als Professor an der Leipziger Musikhochschule. Hier vermittelte er sowohl künstlerische Großzügigkeit als auch Textgenauigkeit und musikalische Wachsamkeit. Er erzog seine Schüler zu weltoffenen und kunstinteressierten Musikern, ständig predigte er die von ihm selbst vorgelebte Vielseitigkeit als Solist, als Kammermusiker, als Liedbegleiter oder auch als Orchesterpianist. „Wer nur etwas von Musik versteht, versteht auch davon nichts“: Getreu des Eislerschen Spruches regte er immer wieder den Besuch von Kunstaustellungen an oder empfahl Bücher oder Filme. Und er erwartete von seinen Schülern – ebenso nach seinem Vorbild – regelmäßige Konzertbesuche, seien es Orchester- oder Jazzkonzerte, Klavierabende oder Kammermusikkonzerte.

Glänzender Unterhalter

Manchen wird er vielleicht sogar noch ganz anders in Erinnerung bleiben: Als begnadeter Tischtennis- und Schachspieler, als begeisterter Fussballfan.

Und auch so wird Gerhard Erber allen, die mit ihm zu tun hatten, in Erinnerung bleiben: Er war wahrlich kein Asket, gutes Essen, guten Wein, gute Gesellschaft, da konnte und wollte er nie „nein“ sagen; er war auch ein glänzender Unterhalter.

Womit auch immer – man wird ihn in Erinnerung behalten. Gerhard Erber ist am Samstag nach langer schwerer Krankheit im Alter von 86 Jahren gestorben.

Von Steffen Schleiermacher