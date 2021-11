Leipzig

Wer sich für Kabarett in Leipzig interessiert, kennt ihn. Er mag es, in Cafés zu sitzen, sich zu unterhalten, ist neugierig, nimmt nichts leichtfertig hin. Seine Rollen sind ihm ein zweites Leben. Burkhard Damrau feiert am Sonntag seinen 80. Geburtstag.

Vor über 50 Jahren kam er als Ingenieur nach Leipzig. Mit Frau, zwei Kindern und der Leidenschaft für Theater. Alsbald landete er beim Poetischen Theater und machte Erfahrungen die Nachwirkungen hatten: Er gab den Ingenieurberuf auf und wurde 1974 Klubleiter der Moritzbastei. Abends eroberte er die Bühne. Das war für die Ehe zu viel, es scheiterte an der Kunst auch die zweite und zu einer weiteren kam es nicht. Im Poetischen Theater spielte Damrau Hauptrollen in Volker Brauns „Freunde“ oder Stefan Schütz’ „Kohlhaas“. Besonders erfolgreich war er in Edward Albees “Zoogeschichte“ mit Michael Hametner. Der schätzte in Damraus Spiel die norddeutsche Schwerblütigkeit. Schnell ist er nicht, aber genau und ehrlich. Wichtige Erfahrungen sammelte er ab 1977 vier Jahre am Theater in Altenburg. Dort erlebte er den Alltag und lernte sich zu behaupten. 1981 holte ihn Jürgen Hart zu den academixern. Da war die Bühne weniger Kunstraum als Ort für Austausch mit dem Publikum.

Die Erheblichkeit von Bühnentexten

Nach 1990 spielte er in den Stücken von Cornelia und Hansa Molle bei den academixern wichtige Rollen. Dennoch übernahm er die künstlerische Leitung in der alten Nikolaischule und später auch Gastronomie und Geschäftsführung. Dafür trennte er sich von den academixern, aber es blieb ein kapitaler Fehler. Er hatte sich übernommen und ging sang- und klanglos unter. Hoch verschuldet wandte er sich wieder der Kabarettbühne zu.

Premiere des Jubiläumsprogrammes „50 Jahre Pfeffermühle" mit Heiderose Seifert, Burkhard Damrau und Dieter Richter (2004). Quelle: André Kempner

Dort verbrachte er viel Zeit mit Meigl Hoffmann, der den 27 Jahre älteren Kollegen als Mentor bezeichnet. Er sagt, gelernt habe er von Damrau viel über die Erheblichkeit von Bühnentexten und im schöpferischen Sinne zu zweifeln. 2000 spielten sie zusammen bei den academixern „Freigänger“. Aber in seiner Situation suchte Damrau nach sicheren Einkünften und die fand er 2000 bei der Leipziger Pfeffermühle. Die blieb sein Zuhause. Unzählige Paradenummern hat er in den letzten 20 Jahren gespielt. Die besten davon zeigt er seit Jahren mit Pfeffermühlen-Chef Dieter Richter im Programm „Da Capo“.

„Wir sind Deutschland" mit Meigl Hoffmann und Burkhard Damrau in der Leipziger Pfeffermühle (2007). Quelle: Andre Kempner

Noch immer spielt Damrau mit Vergnügen und Gewinn das Leben anderer nach. Darunter Ekel Alfred bei der „Theater Perle Leipzig“. Wiederholt kommt es zur Zusammenarbeit mit Conny und Hansa Molle. Für den ist Damrau auf der Bühne ein ganzer Kerl. Wie Charles Bronson. Aber als Zweifler. Noch immer sucht der nach der perfekten Rolle. Willy Loman aus „Tod eines Handlungsreisenden“ zum Beispiel. Ein Mann, der den Erfolg anhimmelt und daran zerbricht. Das kennt Damrau und hat sich deshalb für die Kunst entschieden.

Von Harald Pfeifer