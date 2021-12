Der Maler Sighard Gille zeigt neue Bücher und Grafik im Literaturhaus Leipzig

Leipzig

Mehr als 80 Jahre musste Sighard Gille alt werden, um so richtig am Clown gefallen zu finden. Den Anstoß zu dieser späten Neuorientierung erhielt er von einer seiner Schwestern, die tief im deutschen Westen lebt und die von den „Gilles in Binche“ weiß, von jenen Karnevalsfiguren, die immer am Faschingsdienstag, bekleidet wie die Clowns/Pierrots, durch die wallonische Gemeinde ziehen und zu den ältesten europäischen Fastnachttraditionen zählen.

Die „Gilles“ mit ihren weißen Masken zieren auch den Schuber für den im Leipziger Verlag Faber & Faber erschienenen Band mit gesammelten Essays von Francis Bacon (1561–1626). Zu den klassischen Texten „über Dreistigkeit, Argwohn, Prahlerei“ und weiteren erstaunlich aktuellen Themen schuf Gille 30 farbige Collagen, ließ sich von Bacon inspirieren und aktualisierte dessen Geistesblitze mit heutiger Erkenntnis.

Das druckfrische Buch ist Teil der Ausstellung „Ouroboros – Grafiken und Bücher von Sighard Gille“ im Haus des Buches. Mit der Schau des Bibliophilen-Abend e.V. wird zudem ein weiteres neues Gille-Buch präsentiert. Der in Sachen Pflege der Buchkunst rührige Verein bat den Künstler, das „Lied von der Erde“, das er vor über 40 Jahren auf einem 712 Quadratmeter großen Wandbild im Gewandhaus malerisch inszeniert hatte, neu zu entdecken. Das Buchkunstwerk erschien in einer Auflage von 99 Exemplaren und kann über den Verein bezogen werden.

In der Ausstellung ist der „Malerclown“ zu sehen. „Man ist doch immer ein Clown, man kann sagen, was man will und wird nicht ernst genommen. Doch gesagt ist gesagt“, sagt Gille bei einem Besuch seiner Schau. Keine Frage: Er versteht sich zuallererst als Maler, der weiß, wie man mit Farben, Lein- und richtigen Wänden umgeht. Die grafische Arbeit war und ist für ihn quasi Arbeit zwischendurch.

Die scheinbare Eingrenzung beeinträchtigt keinesfalls die Qualität der Blätter, die, geschaffen in mehreren Lebensjahrzehnten, zu sehen sind. Etwa die „Umarmung. Für Karl Marx“ (1982). Gille hatte sie für die Karl-Marx-Mappe des Reclam-Verlages gestaltet, das Blatt wurde jedoch als für den Anlass ungeeignet abgelehnt. Köpfe spielen eine Rolle, Roman Herzog, Richard Wagner, Helmut Newton, Georg Elser. Dass dem Hitler-Attentäter noch immer nicht die ihm zustehende Anerkennung widerfährt, tut Gille weh.

Der Maler als Grafiker kann todernst und hochsatirisch sein. Da wird die DDR auf der „Geburtstagstorte“ in obszöner Stellung zertrampelt, und im Friedwald bei Bennewitz wird von Gilles Schwester Hedda, gestorben im vergangenen Januar, Abschied genommen. Und warum heißt nun die Ausstellung „Ouroboros“? – „Ouroboros, die Schlange, die sich in den Schwanz beißt ... Das weiß man doch. Denk’ mal drüber nach.“ Übrigens hat Gille, sofern Corona ihn lässt, eine Einladung ins Leipziger Clown-Museum. Diese Resonanz freut ihn besonders.

Info: Die Ausstellung „Ouroboros – Grafiken & Bücher von Sighard Gille“ im Haus des Buches ist derzeit bis 4. Januar geplant. Besuch nach telefonischer Anmeldung, Informationen unter der Telefonnummer 0341 30851086; leipziger-bibliophilen-abend.de

Francis Bacon: Über die Dreistigkeit, über den Argwohn und über die Prahlerei. Die gesammelten Essays. Aus dem Englischen von Elisabeth Schücking. Mit 30 farbigen Collagen von Sighard Gille. Verlag Faber & Faber; 208 Seiten, 36 Euro Quelle: Faber & Faber

Von Thomas Mayer