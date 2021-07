Der Maler, der zur Kamera griff: Der Regisseur Jürgen Böttcher wird am Donnerstag 90

Berlin

Ob er Western mag? Keine Ahnung. Rauchen kann er aber, als ob er im Saloon zu Hause wäre. Stieß er den Qualm aus seiner Zigarre, schwebte der in traumhaften Kringeln durch den Raum. Eine Kunst, für die Jürgen Böttcher bewundert wurde. Die Defa hat sie in Indianerabenteuern nie benutzt. Eine verpasste Gelegenheit.

Jürgen Böttcher, das ist der Sachse, der erst Maler wurde, um dann mit der Kamera als Stift und dem Film als Skizzenblock nüchterne Bilder vom DDR-Arbeitsalltag zu zeichnen. Rau und realistisch, ohne Pathos und ohne Proletkult, mit dem Blick eines Künstlers und mit einer Nähe, aus der viel Neugier spricht. Ein Porträtist jener Arbeiterklasse, die in der DDR die Führung haben sollte – und deren Tagwerk doch sehr mühsam blieb.

Jürgen Böttcher feierte die Schönheit von Bewegungen

Beim Versetzen eines Hochofens im Kombinat Eisenhüttenstadt, gedreht mit fünf Kameras („Ofenbauer“, 1962). Oder bei den „Wäscherinnen“ (1972) von Rewatex Berlin, den Frauen im Berliner Glühlampenwerk („Stars“, 1963) und den redenden und hantierenden Küchenfrauen von der Rostocker Neptunwerft („Die Küche“, 1987). Kollektivbilder, in denen Gesichter sichtbar wurden, die sich als Gruppe verstanden. So war das wohl auch. Visuell feierte Böttcher immer wieder die Schönheit von Bewegungen – und ließ allemal erkennen, wie sie auf die Knochen gehen. Das Meisterstück bei diesen proletarischen Beschreibungen ist sicher sein „Rangierer“ (1984), jene Sinfonie aus Geräuschen, Waggons, Rollen und Stoppen, Schienen und Hebeln im tristen, diesigen Grau des monströsen Bahnhofs von Dresden-Friedrichstadt. Grafische Ansichten wie eine animierte Radierung. Wer das ewige Quietschen und Schleifen, Scheppern und Stoßen nur einmal gehört hat, vergisst es nie mehr.

„Rangierer“ ist das filmische Werk eines Malers. Das war der Sohn eines Lehrers und einer Buchhändlerin, geboren unweit von Chemnitz, in Frankenberg, als Kind aufgewachsen in Strahwalde, Ortsteil von Herrnhut, zunächst auch. Bis 1953 Schüler von Wilhelm Lachnit an der Hochschule der bildenden Künste Dresden, versuchte er es freischaffend, war Lehrer von A.R. Penck und geriet Anfang der 60er in die dogmatische Formalismus-Debatte. Verbands-Ausschluss.

Barfuß und ohne Hut“: Jugendliche voller Pläne und Musik an der Ostsee

Da hatte er allerdings bereits das Regie-Studium an der Babelsberger Filmhochschule beendet. Abschluss: „Notwendige Lehrjahre“ (1960), Beobachtungen und Geschichten aus einem Jugendwerkhof. Böttchers erste Arbeit für das Dokfilmstudio („Drei von vielen“) geriet unter Verbot (Premiere: 1988 Edinburgh) – obwohl er der propagierten Utopie des allseits gebildeten, interessierten Arbeiters huldigte. Offenbar waren aber die drei jungen Arbeiter, die bei ihm Unterricht nehmen, Jazz lieben und über Kunst diskutieren, dann wohl doch zu eigen im Denken. Dabei ist „Drei von vielen“ ein ebenso genauer Gefühlsspiegel der frühen 60er wie die Sommerimpression „Barfuß und ohne Hut“ (1964): Jugendliche voller Pläne und Musik an der Ostsee.

Szene aus dem Film „Jahrgang 1945“ von 1966 mit Rolf Römer und Monika Hildebrand. Dem Film blieb Quelle: Archiv

Besonders beliebt bei Entscheidern der SED waren die 26 Minuten jugendlicher Sehnsüchte nicht. Aber sie kamen ins Kino. „Jahrgang 45“ blieb der Weg bis 1990 versperrt. Die am freien Erzähl-Stil des cinéma vérité orientierten, spielerischen Alltags-Beobachtungen eines jungen Paares mit Scheidungsplänen gerieten in den Verbotsrausch des 11. ZK-Plenums, Dezember 1965. Der Rohschnitt wurde gestoppt. Jürgen Böttcher machte nie wieder einen Spielfilm – trotz einiger Bemühung des Defa-Chefdramaturgen Rudolf Jürschik.

Zwischen Arbeiterwelt und Künstlermilieu

Böttcher drehte Dokumentares. Das hatte oft eine eigene Art, seinen persönlichen Stil. Unverkennbar und unverwechselbar: Das thematische Pendeln zwischen Arbeiterwelt und Künstlermilieu, die Nähe zu jenen, von denen er erzählte, das Einfühlen in Räume und Charaktere. Mit dem radelnden, leutseligen SED-Chef der Buna-Werke („Der Sekretär“, 1967) ging er nicht anders um als mit dem 96-jährigen, von führenden SED-Kulturleuten ungeliebten Dresdener Konstruktivisten in „Kurzer Besuch bei Hermann Glöckner“ (1984). Ein behutsames Eindringen in Werk und zeichnerische Kunst, die an Clouzots „Le mystère Picasso“ erinnert.

Böttcher kontrastierte Charlotte von Steins Wohnort („Großkochberg – Garten den öffentlichen Landschaft“, 1974) mit „Ein Weimarfilm“ (1976), in dem Klassik auf KZ trifft, fügte von ihm selbst übermalte Postkarten alter Meister zum experimentellen filmischen Triptychon, ließ eine Berliner Trümmerfrau auf ihr einfaches Leben blicken („Martha“, 1978), verfolgte das Entstehen von Skulpturen aus Sandstein („Im Lohmgrund“, 1977), begleitete das umjubelte Festival des politischen Liedes in Berlin („Song international“, 1971), reiste durch den Kaukasus („In Georgien“, 1987) und feierte 1990 mit langen, nachdenklichen Einstellungen die Öffnung der innerstädtischen Grenze („Die Mauer“). Dafür gab es dann den Felix: bester Dokfilm Europas.

Jürgen Böttcher wurde wieder Strawalde

Die Malerei Strawaldes ist bis 7. August in der Galerie Akanthus in Leipzig zu sehen. Quelle: Galerie Akanthus

Ab Mitte der 80er besann sich Jürgen Böttcher stärker auf seine ersten Jahre. Er wurde wieder Strawalde (nach dem Ort der Kindheit). Malte, zeichnete, collagierte. Stellte in Deutschland aus, in Frankreich und der Schweiz, in Belgien und den USA. Sammlungen kauften seine Werke – von der Nationalgalerie und dem Dresdener Albertinum über die Albertina Wien, dem Museum Ludwig und der Nationalbibliothek Paris bis zur Boston Public Library. Bis zum 7. August ist eine Ausstellung zum 90. Strawaldes in der Leipziger Galerie Akanthus zu sehen.

Sein letzter Film liegt mittlerweile 20 Jahre zurück: „Konzert im Freien“, ein ruhig fließendes Essay um das Marx-Engels-Forum. Heute wird Jürgen Böttcher 90 Jahre alt. Eine umfassende Retrospektive der Leipziger Dokwoche steht noch aus.

Info: Zum 90. Geburtstag des Künstlers zeigt der MDR eine neue Folge der Reihe „Lebensläufe“ – zu sehen ab sofort in der ARD-Mediathek und am 8. Juli, 23.10 Uhr im MDR-Fernsehen.

Bis 7. August ist in der Akanthus Galerie im Leipziger Westwerk (Karl-Heine-Straße 89) eine Ausstellung mit Werken Jürgen Böttchers alias Strawalde zu sehen; geöffnet Di–Fr 14–19 Uhr, Sa 11–16 Uhr

Von Norbert Wehrstedt