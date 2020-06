Der Mann, der Motzki war: Ein Nachruf auf den Charakterschauspieler Jürgen Holtz

Berlin

Er war Ende 40, da wurde er der König aller deutschen Könige: Friedrich II. Ein Preuße, der knarzte und knarrte, grummelte und grantelte. Da stand Jürgen Holtz unversehens neben Otto Gebühr, dem ultimativen Großen König, und machte es einfach besser. Kein monumentaler Auftritt in „ Johann Sebastian Bachs vergebliche Reise in den Ruhm“, dafür aber einer, der im Gedächtnis blieb. Jürgen Holtz konnte schlichtweg etwas, das inzwischen in Vergessenheit geraten ist: Charakteren eine klare Sprache geben – und die war dann auch noch zu verstehen.

Er hatte es gelernt – in Weimar und Leipzig

Das lernt man auf der Bühne. Das übt man auf der Bühne. Das verfeinert man auf der Bühne – und Jürgen Holtz war ein Verfeinerer. Einer, der sein Handwerk verstand. Der es gelernt hatte, in Weimar und Leipzig. Der sich über die Bühnen der Provinz spielte ( Erfurt, Brandenburg, Greifswald), bevor er 1964 in Berlin ankam. Bevor er einer von der Volksbühne, vom Deutschen Theater, vom Berliner Ensemble wurde. Bevor er der sozialistische Utopist „ Moritz Tassow“ aus dem Schweinestall wurde, der unter die ideologischen Räder des berüchtigten 11. Plenums des ZK der SED kam. Ein Bannstrahl erwischte ihn noch einmal als Diener Jean in „Fräulein Julie“ (1975), das nach Protest von Brecht-Bewahrern gekippt wurde.

Die Erfahrung der DDR-Enge trieb ihn in den Westen: Sein Visum für Bochum, wo er mit Heiner Müller an „Der Auftrag“ arbeitete, bekam keine Verlängerung. So ging er.

Ein Verlust wie so viele andere

Das war 1983. Ein Verlust wie so viele andere. Dass Jürgen Holtz kein Problem hatte, weiter zu machen, lag an ihm. Er adelte jedes Ensemble, jede Inszenierung, jede Aufführung. Er war einer, auf den Verlass war, der mit der Stimme skizzierte und mit Gesten malte, der wusste, was Gänge sind – und was Pausen. Handwerk eben – und das beherrschte er virtuos. In Frankfurt am Main und anderswo. Schauspieler des Jahres (1993 für „Katarakt“) wird man ja nicht so ohne Weiteres.

Theater ist allemal vergänglich, Film bleibt. Jedenfalls für eine gewisse Zeit. Auch wenn Jürgen Holtz ein Mann der Bühne war, seine Auftritte vor der Kamera merkte man sich. Auch, wenn sie in aller Regel kurz waren. Die Kunst der Kurzauftritte war auch so eine Holtz-Kunst.

Man konnte auf ihn bauen

Egon Günther, der weggegangene Defa-Mann, hatte ein Faible für ihn. Bei ihm war er General Schieffenzahn („Junge Frau von 1914“), der Graf von Kageneck im Deutsch-Südwest-TV-Kolonial-Drama „Morenga“, Daniel, der Vater von Angelika Schrobsdorff in „Else“, der Biografie ihrer Mutter. Gedreht hat Jürgen Holtz nicht allzu viel. Aber bauen konnte man immer auf ihn – ob als aufrührerischer Matrose auf Jamaika („Das Licht auf dem Galgen“), als Offizier („Stella“), grotesken Monarchen („Sechse kommen durch die Welt“), kernigen Schotten („Das Luftschiff“), Karl Kautsky in Margarethe von Trottas „ Rosa Luxemburg“, DDR-FDGB-Chef Harry Tisch (Spitzname: Harry Zisch) im „Deutschlandspiel“, in „Tatorten“ (u.a. Lena Odenthals erstem Fall) oder in „Stereo“ als Geistheiler.

Wirklich populär wurde Jürgen Holtz allerdings nicht durch seine atemberaubenden Sprechart, sondern als Westberliner Ex-Fahrlehrer und Meckerer „Motzki“ (1993), jener 13-teiligen, größtenteils derben Nachwende-Comedy. Da konnte er dann auch mal so berlinern, wie er es als Berliner sonst wenig durfte. In „Good bye, Lenin“ tauchte er dann – als Streichler der Ostseele – als Herr Gaske auf. Ein Anti-Motzki, der nun über die Westler derb-rüde herzog.

Sechs Stunden auf der Bühne – mit 86 Jahren

Doch das Theater, das stand für Jürgen Holtz weiter weit vorn. Trotz seiner Arbeit als bildender Künstler. Trotz seiner vielen Hörspiele (u.a. als Erzähler im 22-stündigen „Ulysses“). Das DT, Salzburg, das Nationaltheater Mannheim, das BE (u.a. in Peter Steins „Wallenstein“) blieben seine wirkliche Heimat. Noch mit 86 Jahren wagte er sich im Januar 2019 im BE in Castorfs „ Galileo Galilei. Das Theater und die Pest“ sechs Stunden, teilweise nackt, auf die Bühne – und triumphierte. Nun ist Jürgen Holtz am Sonntag mit 87 Jahren an Krebs gestorben.

Von Norbert Wehrstedt