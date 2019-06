Leipzig

Sagt Ihnen der Name Roland Kaiser etwas? Das ist der Frank Schöbel des Westens. Er singt nämlich Schlager. Da die natürliche Umgebung eines Sängers seines Kalibers die Fernsehunterhaltungsshow ist, trat der Kaiser neulich in „Kulthits. Die größten Stars“ auf.

Die lief im MDR und steht darum für sich selbst. Wäre sie im WDR gelaufen, müsste vom „Kessel Buntes“ des Westens die Rede sein. Live war der Kaiser beim Hessentag in Bad Hersfeld zu erleben, dem Sachsentag Hessens , wenn man so will.

Seine größte Fan-Basis aber hat er in Dresden, wo er die Filmnächte am Elbufer zum Leuchten bringt. Ob Florenz deshalb als das Dresden Italiens bezeichnet wird, wissen wir nicht. Klar dürfte sein, dass man beim Wiener Opernball, dem Semperopernball Österreichs, neidisch wird, weil Roland Kaiser 2020 schon zum zweiten Mal das Original in Dresden moderiert.

Der Gauck des Westens

Dass ein Sänger eine derart erfolgreiche Karriere ganz ohne Westquote schafft, macht ihn zum Vorbild für viele andere Kultur- und Politikschaffenden. Für Persönlichkeiten wie Frank-Walter Steinmeier, den Joachim Gauck aus dem Westen. Oder diese Angela Merkel aus dem Saarland.

Warum das wichtig ist? Weil der Designer Rudolf Horn am Montag seinen 90. Geburtstag feiert. Horn hat, aber das wissen Sie natürlich, das Möbelprogramm Deutsche Werkstätten (MDW) entwickelt, Deckname: Hellerau.

Die Deutsche Presse-Agentur braucht eine Vergleichsgröße, um Qualität zu markieren, und nennt MDW das „ IKEA des Ostens“. Dabei ist IKEA eigentlich der „VEB Möbelkombinat Dresden-Hellerau des Nordens“. Unsinn? Eben.

Von Janina Fleischer