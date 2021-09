Hannover

Der Pianist Igor Levit hat ein neues Album, im Interview spricht er über Lebenswerke, digitalen Unterricht und das Fehlen von Zukunftsthemen im Wahlkampf.

Herr Levit, Sie haben in den vergangenen Monaten neben einigen Musikpreisen auch andere Auszeichnungen erhalten, unter anderem das Bundesverdienstkreuz, die Gabe der Erinnerung des Internationalen Auschwitz Komitees und erhalten am 13. September den Niedersächsischen Staatspreis. Haben Sie eigentlich schon einmal eine Auszeichnung abgelehnt?

Nein, aber die AfD-nahen Stiftungen verleihen mir auch keine Preise. Ich habe allerdings mal den Schallplattenpreis Echo zurückgeschickt, aber das ist eine andere Geschichte.

In der kommenden Woche erscheint ein neues Album von Ihnen. Darauf ist auch das Stück zu hören, das Sie 2019 bei Ihrem Antrittskonzert als Professor an der hannoverschen Musikhochschule gespielt haben: die „Passacaglia on DSCH“ von Ronald Stevenson. Was verbindet Sie mit diesem ungewöhnlichen Werk?

Es hat wie so oft in meinem Leben sehr viel mit meinem Studium zu tun. Das Stück begleitet mich, seit Matti Raekallio 2006 mein Lehrer wurde. Bei der Beschäftigung mit Beethovens „Diabelli-Variationen“ und vor allem mit dem Komponisten und Pianisten Ferruccio Busoni haben wir über Stücke gesprochen, die ich mir anschauen könnte. Stevenson hat sich sein ganzes Leben mit Busoni beschäftigt, er war der Busonianer schlechthin. Seine Passacaglia wurde ganz wichtig für mich. Hätte ich es gekonnt, hätte ich sie schon 2015 zusammen mit Beethoven und Frederic Rzewskis „People United“ aufgenommen. Aber ich habe es nicht geschafft. Es war zu viel und zu schwer.

Sie haben es nicht geschafft, das Stück richtig einzustudieren?

Es hat elf Jahre gedauert, bis ich die Kapazitäten hatte, die Passacaglia zu spielen. Ich habe sie dann zum ersten Mal 2019 beim Festival Heidelberger Frühling gespielt und dann beim Antrittskonzert in Hannover. Danach habe ich sie ziemlich schnell aufgenommen. Ich war bis jetzt über jedes meiner Alben sehr froh. In diesem Fall aber erlebe ich beinahe so etwas wie Genugtuung. Das ist nichts Normales für mich. Ich verbinde das Stück sehr stark mit Matti, mit dem Studium, mit Busoni. Und auch die Präludien und Fugen von Schostakowitsch, die jetzt ebenfalls erscheinen, begleiten mich schon sehr, sehr lange.

Wie viele von solchen Lebenswerken gibt es denn noch bei Ihnen?

Es gibt eine Handvoll Stücke, die mich gerade beschäftigen. Ich arbeite langsam und nur für mich daran, es wird wohl noch ein paar Jahre dauern, bis ich sie aufführen werde. Ich habe es nicht eilig: Wenn es so weit ist, ist es so weit.

Zur Person Igor Levit ist 1987 im russischen Gorki geboren, in Hannover aufgewachsen und ausgebildet und lebt heute in Berlin. An der hannoverschen Musikhochschule studierte er unter anderem bei dem finnischen Pianisten Matti Raekallio. Seit 2019 ist Levit Professor an dem Haus. Am Freitag erscheint bei Sony Music sein Album „On DSCH“ mit „24 Präludien und Fugen“ von Dmitri Schostakowitsch und der „Passacaglia on DSCH“.

Sie haben beim Unterricht an der Musikhochschule viele Einflüsse empfangen. Jetzt sind Sie dort selbst Professor. Wie fühlt sich Unterrichten in der Corona-Zeit an?

Immerhin hat der Unterricht stattgefunden, nur eben zum großen Teil digital. Das hat sogar dazu geführt, dass ich meine Studenten öfter gesehen habe als sonst. Wir sind uns sehr nah. Natürlich hat sich dabei der Fokus verschoben: Über manche Dinge wie etwa den Klang braucht man beim digitalen Unterricht nicht zu sprechen. Vor allem aber hat es sehr lange gedauert, bis die Studierenden die Ausstattung für ein digitales Studium bekommen haben. Bis dahin mussten sie sich auf ihre Handys verlassen. Manche hatten aber kein Geld für ein Mikrofon. Da wurden plötzlich ganz andere Fragen drängend. Zum Beispiel: Wie stattet ein Land eigentlich seine Hochschulen aus?

Ich nehme an: nicht gut genug, oder?

Ich sehe ja, welche Kämpfe unsere Präsidentin Susanne Rode-Breymann um jeden staatlichen Euro ausfechten muss. Viele Mängel und Defizite sind jetzt aber überdeutlich geworden. Dabei ist es mitnichten so, dass wir das digitale Thema erst in der Corona-Zeit hätten entdecken können. Es ist uralt – und es bleibt natürlich aktuell: Der digitale Unterricht etwa wird nicht wieder verschwinden, er wird bleiben. Und jetzt geht es nicht nur um Mikrofone. Die Qualität des Unterrichts hat auch etwas mit Breitbandgeschwindigkeit, mit Serverkapazitäten und Datenmengen zu tun. Das alles kostet aber Geld.

Und es betrifft nicht nur die Hochschulen.

Die Diskussion darüber, was die digitale Welt bringt und bedeutet, wurde sowohl von der politischen Seite als auch von Teilen der Musikwelt sträflich vernachlässigt. Es geht natürlich um die Ausstattung von Hochschulen, aber auch um Bezahlmodelle für digitale Konzerte und vieles mehr. Die Institutionen und vor allem die Politik werden sich die Frage stellen müssen, ob sie das fördern wollen. Ich werde alles, was in meiner Möglichkeit steht, dafür tun, dass diese Themen oben bleiben, auch auf der politischen Agenda.

Finden Sie solche Zukunftsthemen gerade im Wahlkampf wieder?

Ich erinnere mich, dass vor sechs, sieben Monaten, als der Wahlkampf zart losging, sogar ein CDU-Fraktionsvorsitzender, von der – ich zitiere – „Notwendigkeit einer Revolution“ sprach. Da hatte ich zumindest für fünf Sekunden das Gefühl, dass es ein Wahlkampf sein könnte, der irgendetwas mit Zukunft zu tun hätte. Aber das ist in großem Stil themenübergreifend verschwunden. Vom Klima will ich gar nicht anfangen. In der nicht stattfindenden Zukunftsdebatte finde ich diesen Wahlkampf brutal frustrierend. Ich habe nicht das Gefühl, dass viele Themen, die mir am Herzen liegen, gerade stattfinden. Aber warten wir mal ab, wie die Wahl ausgeht und wer mit wem welche Koalition eingehen wird. Dann wird es sicherlich eine Themenfokussierung geben. Da habe ich noch ein bisschen Hoffnung.

Cover des Albums „On DSCH“ von Igor Levit, das am Freitag erscheint. Quelle: Sony Music/dpa

Von Stefan Arndt