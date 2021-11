Leipzig

Ein Unruhestifter. Ein Aufsässiger. Einer, der an den Sozialismus glaubte, aber nicht an den der DDR. Er litt in der NVA-Kadettenanstalt, studierte Journalistik in Leipzig, wurde exmatrikuliert, schlug sich durch, protestierte 1968 gegen die Invasion in die CSSR, kam in den Knast, musste in die Produktion, verfasste Stücke und Texte („Die Väter sterben vor den Söhnen“), nicht aufgeführt, nicht gedruckt, wandte sich gegen die Biermann-Ausbürgerung, ging in den Westen, drehte Filme („Engel aus Eisen“), schrieb, kehrte nach dem Mauerfall nach Ostberlin zurück, starb 2001, mit nur 56 Jahren: Thomas Brasch. Andreas Kleinert hat jetzt mit „Lieber Thomas“ einen Film über diesen Unbequemen gedreht. Norbert Wehrstedt sprach mit ihm.

Zur Person Andreas Kleinert, Jahrgang 1962, studierte 1984 – 1989 Regie an der Filmhochschule Babelsberg, war mit seinem Debütfilm („Leb wohl, Joseph“) in Locarno, wurde durch „Wege in die Nacht“ (1999, Ostler sorgen für Recht und Ordnung) und das Doppelporträt „Kelly Bastian“ (2001) bekannt, inszenierte sieben Folgen „Klemperer“, drehte „Tatorte“ („Wo ist Mike?“, 2021) und „Polizeirufe“ („Kleine Frau“, Grimme-Preis), bekam für das Alzheimer-Drama „Mein Vater“ einen Emmy und ist seit 2006 Professor an der Filmuniversität Babelsberg.

Ist „Lieber Thomas“ eine filmische Biografie?

Ein Biopic fand ich nie besonders interessant, ist auch selten geglückt.

Was ist es dann?

Ein spielerisches Nachdenken über Thomas Brasch, ein Vermischen von Erinnerungen und Ereignissen, Wahrheiten und Legenden. Es gibt belegbare Geschichten, die wir aber frei nachempfinden. Von Fakten darf man sich nicht leiten lassen, sondern muss sie interpretieren. Stimmen muss nur der Charakter.

Ist der Streit mit seinem Vater der zentrale Lebenskonflikt?

Er ist wichtig im Film, aber nicht die Hauptsache. Wir erzählen von Konflikten mit der Gesellschaft und seiner anderen Lebensweise, in die er im Osten wie im Westen geriet.

"Lieber Thomas" in der Passage (v.l.), mit Regisseur Andreas Kleinert, Jörg Schüttauf (spielt Horst Brasch und Erich Honecker), Drehbuchautor Thomas Wendrich. Quelle: Rainer Justen

Ein ewiger Widersprecher?

Er ist, jenseits jeder politischen Korrektheit, immer seinen eigenen Weg gegangen. Hat aus dem Bauch heraus reagiert und sich nie darum gekümmert, ob er damit geliebt wird. Womit er auch Leute in Hass und Wut zurückgelassen hat. Auf gar keinen Fall wollte er sich von irgendwem vereinnahmen lassen.

Beliebt wird man damit nicht.

Er war auch nie populär im Westen, wie Biermann, hatte nie wirklich seinen Durchbruch. Keiner bekam zu hören, was er hören wollte. Beim Bayerischen Filmpreis hat es ihm großen Spaß gemacht zu schocken, als er sich vor Franz Josef Strauß öffentlich bei der Filmhochschule der DDR bedankte, obwohl er sie lediglich ein Jahr besucht hatte.

ARCHIV - Der deutsche Schriftsteller und Regisseur Thomas Brasch, aufgenommen am 13. Februar 1992 in Berlin. Quelle: Nestor Bachmann/dpa

Er hielt sich im Westen generell mit einem DDR-Urteil zurück?

Was mutig war. Für Propaganda hat er sich nicht hergegeben, obwohl es ihm womöglich genutzt hätte.

Glaubte er an den Sozialismus?

Er wusste, was das nicht sein konnte, aber was er stattdessen wollte, das blieb als Frage. Die Eindeutigkeit seiner Utopie ging allmählich verloren. Es blieb nur ein Traum – wie in unserem Film.

Der Osten sieht auch anders aus?

Er sollte bei uns keine verstaubte Rumpelkammer sein. Es gab ja ein wirkliches Leben, mit Lieben, Feiern, Tanz, Sex... Deshalb gibt es auch diesen klaren Bezug zur Leichtigkeit der französischen nouvelle vague.

Gedreht wurde in Schwarz-Weiß ...

In Cinemascope, mit historischen Objektiven, die die kontrastreichen Bilder möglich machten.

Der Film dauert 150 Minuten.

Darüber gab es Diskussionen, aber die Testvorführungen haben dann gezeigt: Ist er kürzer, verliert er.

Von seinen Frauen kommen nur Bettina Wegner, Sanda Weigl und Katharina Thalbach vor ...

Der Film sollte eines nicht werden: ein Promiraten. Einige waren in den ersten Buchfassungen drin, davon haben wir uns getrennt. Wir wollten alle Figuren lieber überhöhen.

Erich Honecker tritt eher real auf.

Der steht aber im Dunkeln und in einiger Distanz zu Thomas Brasch.

Jörg Schüttauf spielt ihn und den Vater.

Das, fand ich, war eine gute Idee. Thomas Brasch tritt, als er um den Druck seines Buches bittet, bei Erich Honecker einem anderen Vater gegenüber. Beide stehen für eine Generation, die Gutes wollte, aber aus der eigenen ideologischen Enge eigentlich nie herauskam.

Einfach war Thomas Brasch aber sichtbar allemal auch nicht?

Alkohol und Drogen haben ihn wenig kommunikativ gemacht. Er konnte sich als Choleriker schwer auf andere einlassen. Worauf wir mit einem liebenden Auge sehen.

Am Ende ist Peter Cremer, nicht Albrecht Schuch Ihr Brasch – warum?

Albrecht Schuch alt zu machen, wäre für mich wie Mummenschanz.

Das Ende von Thomas Brasch ist bitter …

Er hat, trotz der großen Wohnung neben dem BE, nicht mehr Fuß gefasst – und ist, immer kraftloser, vor sich hin gekrankt, als die erhofften Aufträge ausblieben.

Bietet der Film ein Seelenbild?

Ein schönes Wort für unseren Film.

Info: Premiere, 8. November, 19 Uhr, Passage, mit Andreas Kleinert, Drehbuchautor Thomas Wendrich, den Darstellern Albrecht Schuch und Jella Haase

Von Norbert Wehrstedt