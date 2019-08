Leipzig

Eine Schatzsuche, die sich zum kapitalen Polit-Thriller entwickelt, handfest ausgetragen auf dem Highway und gewitzt vor Gericht. Unaufdringlich hangelt sich zudem eine zarte Liebesgeschichte durch die Story. „Der Schatz der Black Swan“, ein fiktiv ausgestalteter Comic über die illegale Bergung eines der größten Tiefseeschätze der Welt, besitzt alle Zutaten für einen packenden Hollywood-Streifen. Einziger Haken: Die Amerikaner sind am Ende die Verlierer.

Sämtliche Gelder aus den umkämpften Kolonien

2007 zieht das private Schatzsuchunternehmen Ithaca des Amerikaners Frank Stern die Ladung eines gesunkenen Schiffes vom Grund vor Spaniens Küste und verschwindet über den Atlantik nach Florida. Auf rund eine halbe Milliarde US-Dollar wird der Wert der historischen Gold- und Silbermünzen taxiert. Über den exakten Fundort schweigt sich Ithaca aus. Und so regt sich in Spanien bald der Verdacht, der Schatz könne von der „ Merced“ stammen, einem Kriegsschiff, 1804 von den Briten versenkt und Teil einer Flotte, die sämtliche Gelder aus den umkämpften amerikanischen Kolonien nach Spanien tragen sollte. Der Name „Black Swan“, auch darüber klärt der Comic auf, bezieht sich nicht auf ein reales Schiff, sondern auf den Traum, „eine Galeone mit einem vollständigen Schatz zu finden“. Ungeplündert, von der Strömung verschont.

Aus eigener Erfahrung

Der spanische Zeichner Paco Roca, von dem bereits einige Titel bei Reprodukt erschienen sind, setzt in „Der Schatz der Black Swan“ das Szenario von Guillermo Corral ins Bild. Corral, Schriftsteller und seit 1997 Diplomat, ging unter anderem als Kulturattaché an die spanische Botschaft in Washington. Er schöpft aus eigener Erfahrung, wenn er die Dialoge politischer Hinterzimmergespräche verfasst oder widersprüchliche politische Interessen eines Staates aufeinanderprallen lässt, mit denen die Ministerien und Diplomaten zu jonglieren haben. Bis in diesem Apparat Entscheidungen getroffen werden müssen wie vom politisch noch unerfahrenen Álex.

„Gehen sie nicht unter wie dieses Schiff “

Álex, ein junger Diplomat auf der ersten Sprosse seiner Laufbahn, ehrgeizig und korrekt gescheitelt, steht im Mittelpunkt der Graphic Novel. Im Kulturministerium kümmert er sich um internationale Angelegenheiten. Und der erste Fall wird gleich der Fall seines Lebens: Der Kampf um den Merced-Schatz, der nicht nur als mühsames Recherche-Puzzlespiel und juristischer Showdown vor einem US-Gericht zu bewältigen ist, sondern auch als internes Tauziehen. Immer wieder wird das Kulturministerium von der eigenen Regierung ausgebremst. Und der Leser fragt sich verwundert mit Álex, der gut vernetzten Elsa aus dem Amt zum Schutz des Unterwassererbes, und dem amerikanischen Anwalt Jonas Gold, wer hier welche Interessen verfolgt. Fragt sich, warum der US-Botschafter dem spanischen Kulturminister unverhohlen droht: „Es steht weit mehr auf dem Spiel als ein Schatz. Gehen Sie nicht unter wie dieses Schiff.“

Konventionelle Struktur

Corral und Roca führen mit sicherem Erzählkompass durch die komplexe Handlung. Die Graphic Novel ist temporeich geschnitten und lässt sich dennoch Zeit für Dialoge. Dabei hält der Leser im Wechsel von Handlung und Hintergrund, privaten Befindlichkeiten und Fortschritt in der Sache den Überblick. Alle Verstrickungen enthüllen sich erst spät. Die Spannung bezieht der Comic aus dem Stoff, weniger aus kühner Optik. Mit klarer, konventioneller Panelstruktur erfasst Roca die Handlung und arbeitet mit dem Gegensatz von Ordnerwänden, die grafisch ein fast meditatives Hintergrundrauschen von Büroatmosphäre erzeugen, und Szenen auf See. Aufgelockert durch einen Exkurs voller ganzseitiger, historisierend in einen Braunstich getauchten Bildern, die den historischen Hergang zu Beginn des 18. Jahrhunderts schildern.

Passt in die Zeit

Die Graphic Novel, vergangenes Jahr im Original erschienen, passt in eine Zeit, in der man sich vermehrt mit den Eigentumsverhältnissen von Kulturgütern auseinandersetzt. Spanien setzt sich im Comic wie im realen Fall vor dem US-Gericht durch. Nur am Rande aber streift das Buch die Frage nach der ursprünglichen Herkunft des Edelmetalls aus den Kolonien Lateinamerikas. Auch Peru erhob Anspruch auf den von Ithaca gehobenen Schatz. Erfolglos. Ausgeflogen wurde er nach Spanien.

Guillermo Corral und Paco Roca: Der Schatz der Black Swan. Reprodukt; 216 Seiten, 24 Euro

Von Dimo Rieß