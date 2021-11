Leipzig

Wer Walter Niklaus hörte, der musste einfach zuhören. Was eine Kunst ist: so zu sprechen, dass nichts verloren geht. Kein Vokal, kein Konsonant, keine Bedeutung, keine Schattierung. Dass so etwas auch unter und über den Worten liegt, Walter Niklaus wusste es. Walter Niklaus machte es hörbar

Das hatte er mitbekommen vom Vater, dem Kammersänger und Gesangslehrer. Mit 26 begann für Walter Niklaus, den Kölner, der Bühnenweg: von Cottbus über Schwerin und Erfurt nach Leipzig. Er war Darsteller, Oberspielleiter, Schauspieldirektor. Er inszenierte – und war immer wieder verärgert, wenn seine Intendanten machten, was er gern gemacht hätte.

Er konnte Stücke schreiben

So griff Walter Niklaus sofort zu, als ihm 1964 angeboten wurde, im Leipziger Funkhaus die Hörspiel-Abteilung aufzubauen. Das fesselte ihn. Er konnte inszenieren. Er konnte Stücke schreiben. Er konnte Stimmen entdecken. Den erst 14-jährigen Sylvester Groth etwa. Der kam aus jenem Kinder-Hörspiel-Ensemble, das Walter Niklaus ins Leben gerufen hatte.

Neben dem Radio blieb das Leipziger Theater. Walter Niklaus inszenierte, spielte, ging ins Defa-Synchronstudio und sprach Basil Rathbone, den wohl berühmtesten Sherlock Holmes, Lino Ventura, Max von Sydow.

Nach der Wende weitergemacht

Seine Stimme, seine Sprechweise, das machte Walter Niklaus keiner nach. Alles klang genau, hart und metallen. Kein Genuschel als Hör-Härtetest. Kein Dahinbrabbeln für Rhabarberblatt-Ohren. Wer ihn als Erzähler in den DDR-Mehrteilern „Kleiner Mann – was nun?“, „Wolf unter Wölfen“, „Jeder stirbt für sich allein“ oder „Sachsen Glanz und Preußens Gloria“ gehört hat, der bekommt den treibenden Erzähler nicht mehr aus Gehörgang und Gedächtnis.

Auch nach der Wende hat Walter Niklaus, nun schon im Rentenalter, weitergemacht: Inszenierungen an der Staatsoperette Dresden, fast jeden Monat ein Hörspiel, viele Lese-Abende, Auftritte im Theater bei Peter Sodann in Staucha.

Gelebt hat Walter Niklaus da schon etliche Jahre in Söllichau, einem Ortsteil von Bad Schmiedeberg, im Haus mit Garten und Wald drumherum. Das war ihm lieber als Leipzigs Häusermeer. Dort, in Söllichau, ist er nun auch am Sonnabend gestorben. Mit 96 Jahren. Seine Stimme wird bleiben.

Von Norbert Wehrstedt