„Der Spleen von Paris“: Charles Baudelaires Prosa-Gedichte und Frühwerke neu übersetzt

Das poetische Werk des Charles Baudelaire (1821–1867) passt in zwei Bände. 2017 erschien bei Rowohlt in einer famosen Neuübersetzung durch Simon Werle der epochale Gedichtzyklus „Die Blumen des Bösen“. Jetzt folgte „Der Spleen von Paris“. Die Prosagedichte Baudelaires – „Petits Poèmes en Prose“ – die den Autor als Chronisten des Pariser Lebens, als scharfsinnigen Flaneur und scharfzüngigen Außenseiter zeigen, werden dabei um Jugenddichtungen, eine Novelle und ein unvollendetes Versdrama aus dem Nachlass ergänzt.

Charles Baudelaire: Le Spleen de Paris - Der Spleen von Paris. Gedichte in Prosa und frühe Dichtungen.Herausgegeben und neu übersetzt von Simon Werle. Rowohlt Verlag; 512 Seiten, 40 Euro Quelle: Rowohlt Verlag

„Begabung für Unverschämtheiten“

Baudelaire wusste um seine „Begabung für Unverschämtheiten“; verfügte über ein ausgeprägtes Bewusstsein für die Wirksamkeit jener Grenzübertritte, die die gesellschaftlichen Konventionen für „unsagbar“ hielten – und zu denen der Dichter seine Leser mit giftig schönen Worten verführte. Auf dass man entflamme vor Begeisterung, oder in heller Empörung. Und selbst wenn das Provokante, das Skandalpotenzial dieser Dichtung sich heute weitgehend verflüchtigt haben mag, sollte man ihn nicht unterschätzen: den Spleen des Destruktiven, der gerade im „ Spleen von Paris“ seine Sogwirkung entfaltet.

Schattentanz

1869 erschienen diese Texte, zwei Jahre nach dem Tod Baudelaires in Armut und gesellschaftlicher Ächtung, und sie zeigen den Autor nicht nur als den Erfinder der Gattung des Prosagedichts, sondern auch als ihren ersten und unübertroffenen Virtuosen. „Le Spleen de Paris“ offeriert ein Sammelsurium an Miniaturen in Melancholie und Sarkasmus. Poetische Glossen, die mal emphatisch melodiös auflodern mal frostig klirren. Ein Schattentanz des Ennui in Alltagsbeobachtungen, Traumgängen, (Selbst-)Reflektionen und immer wieder auch in seltsam grotesken Szenen, die im Elegischen das Aggressive zeigen und im Verächtlichen oft eine bodenlose Traurigkeit spüren lassen.

„Ranzige Trostlosigkeit“

Hier spricht der ewige Fremde inmitten eines ihm bis zum Überdruss Vertrauten. Und was es aus dieser Position heraus zu Paris, zu den Menschen, dieser ganzen bigotten Vernunft- und Moralgesellschaft selbstgewisser Bürgerlichkeit überhaupt, zu sagen gibt, klingt unter anderem so: „Was man hier einatmet ist ranzige Trostlosigkeit.“

Szenische Miniaturen

Doch was lassen sich in der für Beobachtungen machen. Und was für Funken aus diesen schlagen. Die dümmliche Selbstgefälligkeit eines Bourgeoise („Ein Spaßvogel“) zeigt sich darin ebenso wie eine erbarmungswürdig entstellte Alte, die einem Kind vergeblich einen Moment der Zärtlichkeit abzutrotzen versucht („Die Verzweiflung der Greisin“). Zu solchen szenischen Miniaturen gesellen sich innere Reflektionen: „Menschenmenge, Einsamkeit: gleichwertige und austauschbare Begriffe für den aktiven und fruchtbaren Dichter. Wer seine Einsamkeit nicht zu bevölkern versteht, der versteht auch nicht, in einer geschäftigen Masse allein zu sein.“

„In einem Bad aus Finsternis entspannen“

„Um ein Uhr Nachts“ heißt einer der Texte, die eine auch atmosphärisch bestechende Beschwörung der Einsamkeit darstellen, wenn draußen auf der Straße „nur noch das Rollen einiger verspäteter, altersschwacher Droschken“ erklingt und es einem in der Stille der Wohnung endlich „erlaubt“ ist, in „einem Bad aus Finsternis zu entspannen“. Denn: „Die Tyrannei des menschlichen Gesichts ist verschwunden, und leiden werde ich nur noch an mir selbst.“

Sarkasmus und Empathie

Simon Werle balanciert in seiner Neuübersetzung gekonnt wortsicher diese Überreiztheit und Lakonie aus, das bewusst lanciert Prätentiöse bei zugleich kalter Klarheit, den Sarkasmus und die Empathie, aus denen diesen Prosagedichte eine ganz eigene Sprachmelodie erstehen lassen. Wie die sich nun über die Jahre formte und verfeinerte und sich darin Baudelaire als Autor erfand und zur Meisterschaft reifte, lässt sich Dank der anderen in diesem „ Spleen“-Band versammelten Texte wunderbar nachvollziehen. Sind sie doch lesbar als Vorübungen, Zuströmungen und Nebenflüsse zum dichterischen Hauptwerk. Zu den „Blumen des Bösen“ und dem „ Spleen von Paris“, in denen sich vollendet erfüllt hat, wonach Baudelaire sich sehnte: „…und du, Herr, mein Gott, gewähre mir die Gnade, einige schöne Verse zu dichten, die mir selbst beweisen, dass ich nicht der letzte der Menschen bin, dass ich nicht niedriger stehe als jene, die ich verachte.“

Von Steffen Georgi