Sie habe sich integriert, sagt Natascha Sadr Haghighian und trägt keinen Steinkopf mehr, wenn sie unter die Presseleute geht. In der Leipziger Galerie für Zeitgenössische Kunst ist ihre Ausstellung „Im Rücken die alte Ordnung“ zu sehen. Auch hier bleiben Fragen offen.

Der Stein ist ab: Biennale-Künstlerin zeigt sich in Leipzig mit Kopf

Kostenlos bis 13:32 Uhr Der Stein ist ab: Biennale-Künstlerin zeigt sich in Leipzig mit Kopf