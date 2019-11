„Der „Vogelhändler“ im Westbad: Superb-subtiles Theater auf dem Theater

Leipzig

„Hauspost-Angestellte im amourösen Zwielicht!“ Der Musikalischen Komödie gelingt ein hervorragender Coup: Der Umzug in die Ersatzspielstätte Westbad wird zur Handlung im vom Leipziger Publikum geliebten „Vogelhändler“ von Carl Zeller. Einig waren sich die Premierengäste im vollen Saal über die lautstark bejubelten musikalischen Leistungen. Bei der Verbeugung des Regieteams um den Leipzig-Debütanten Rainer Holzapfel wurde es allerdings leiser.

Szenische Leichtigkeit

Das ist ungerecht. Denn eine derart szenische Leichtigkeit, einen derart überraschenden Facettenreichtum im Spiel der Leipziger Publikumslieblinge und eine derart liebevolle Selbstironie erlebte man an der MuKo schon längere Zeit nicht. Bühne und Orchester fanden im singspielhaften „Vogelhändler“ aus dem Jahr 1891 alles, was zählt: Klamauk, Kabarett, Kammerspiel! Für Wortkaskaden wie die von Angela Mehling als Westbad-Chefin und des Adam aus Tirol, der Florian Silbereisen seinen Coach nennt, gibt es Szenenapplaus. Der hinreißende Flirt mit den Gesetzen der Operette hat nur einen Fehler: Das Feuerwerk der Anspielungen wurde von Rainer Holzapfel so stark verdichtet, dass man einige Pointen zwischen „Fledermaus“-Zitat und Klaus-Kinski-Persifllage verpasst. Dazu hat Stefan Klingele das Orchester der Musikalischen Komödie auf edelste und duftige Leichtigkeit getrimmt. Die sentimentalitätsgefährdeten Lieder vom „Ahnderl“, den „Rosen in Tirol“ und „Kirschenbaum“ kommen innig. Alle Walzer, Galopps, Polkas haben delikaten Schmiss. Das Orchester profitiert von der Akustik des Westbads mehr als der etwas diffuse Chorklang, für den Mathias Drechsler nichts kann.

Das Riesenpaket

Ein saalhohes Postpaket steht auf der Spielfläche. Nach der Pause klappt es auf und man blickt in ein umgestürztes Empire-Zimmer. Erst purzeln die Requisiten heraus, dann die Komödianten. Natürlich kommt es zwischen den Westbad-Angestellten und den bunten Dramaqueens zum Crash der Kulturen. Theater in Not: Der Subventionshahn ist versiegt, die Kassen leer und der Krankenstand so drastisch, dass Männer in Frauenrollen auftreten müssen! Aber Frau Direktorin Marie alias Leipzigs Operettenprimadonna Lilli Wünscher behält trotzdem alle Fäden in der Hand. Sie ist elegante Dompteurin ohne Peitsche im Käfig der sympathischen Narren. Sie alle wollen ein bisschen Spaß. Mit der elfenhaften Verspieltheit, die Rainer Holzapfel den Hüpfereien gibt, erweist er sich als echter Operetten-Regisseur: Denn im originalen „Vogelhändler“-Textbuch geht es noch umfänglicher als in Holzapfels weder die Queen noch Frau Merkel und Herrn Ramelow schonenden Bearbeitung um mit sexuellen Risiken belastete Karrierestrategien.

Konferenz toller Figuren und Konstellationen

Hier machen es alle. Das gilt erst recht, wenn es zwischen der trotz braver Brille recht sinnlichen Briefchristel ( Mirjam Neururer) und dem geldgierigen Stanislaus knistern könnte. Beate Zoff zieht alle Register ihrer Textilkunst und gibt den scheinbar so bekannten Ensemble-Gesichtern ein faszinierend anderes Aussehen. Andreas Rainer sowieso, der als verliebte Hauptsponsorin Adelaide im rosa Kostüm und fülligem Blond ‚bellissima figura’ macht. Aber auch Michael Raschle als umfangreich geforderter Baron Weps, der im von Spinnweben gepuderten Gehrock wie aus einem Märchenbuch ins Jetzt weht. Eine Konferenz toller Figuren und Konstellationen also, die in einem Kopf-an-Kopf-Rennen der Tenöre gipfelt.

Roman Pichler gibt den baumhohen Neo-Hippie

Adam, der Vogelhändler aus Tirol, ist hier ein waschechter Südtiroler und einziger Gast im bis zu den liebenswerten Prodekanen Milko Milev und Justus Seeger mit flotter Sinnlichkeit jubilierenden Ensemble: Roman Pichler gibt den baumhohen Neo-Hippie, der mit Schrot und Korn heteronormative alte Schule ist. Er seift die Theaterprinzipalin mit verschmitztem Hinterwäldler-Charme ein und attackiert sie im entscheidenden Moment mit Entertainer-Chuzpe. Der andere, hauseigene Adam führt sich auf wie Conchita Wurst als Prinz im Karneval. Allerdings hat Adam Sanchez den entscheidenden Vorteil. Denn mit einem derart vibrierend attraktiven Höhenstrahl singt Conchita Wurst (noch) nicht. Was Tenöre können, können nur Tenöre.

Weitere Aufführungen: 2., 3., 09., 10., 27. & 29 November / 26. Dezember 2019 / 7., 8., 21. & 22 März / 21. Mai 2020, Telefon: 0341 1261261

Von Roland H. Dippel