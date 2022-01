Der Weltenbauer: Sven Kroner zeigt seine Malerei in der Leipziger Galerie Jochen Hempel

Leipzig

Man kommt in einen dunklen Raum, nur durch die Vorhänge schimmert Licht, erzeugt Schemen, Ahnungen. Dann entzündet man ein Streichholz, das Bild scheint deutlicher zu werden, aber es treten neue Fragen, Unklarheiten hinzu. So ungefähr fühlt sich ein Tauchgang in Sven Kroners Malerei an, wenn man für einen Moment glaubt, verstanden zu haben, wie er seine Bildwelten baut. Denn genau das macht er. Im Atelier inszeniere er die Landschaften, die er dann zunächst auf dem Boden malt, wie er sagt. „Ich baue mir Welten.“

So entstehen faszinierende, rätselhafte Bilder, die vom Vertrauten ins Rätselhafte, vom Heimeligen ins Unheimliche, vom Dunklen ins Helle und zurück führen. Was, wenn mit der Beleuchtung etwas nicht stimmt? „Falsches Licht“ heißt die Ausstellung, die bis 5. Februar in der Galerie Jochen Hempel in der Leipziger Spinnerei zu sehen ist.

Magische Überrumpelungseffekte

Der Maler, der 1973 in Kempten im Allgäu geboren ist, in Düsseldorf studierte und in Neuss lebt, operiert bei vielen seiner neueren Gemälde mit dem Motiv des Dioramas, wie man es etwa in Heimatmuseen findet – Schaukästen, in denen zum Beispiel historische Szenen nachgestellt werden, oft vor einem halbkreisförmigen, bemalten Hintergrund. In diese setzt er seine Häuser, Hügel, Straßen, Eisenbahnen und Tiere, malt sie jedoch keineswegs modellhaft-künstlich, sondern lebensecht, was einen ersten magischen Überrumpelungseffekt erzeugt.

Romantische Landschaften mit Überraschungseffekten: Sven Kroners Bild „Haus“. Quelle: André Kempner

„Haus“ heißt ein 2021 entstandenes Gemälde, das eine typische westdeutsche Nachkriegsbehausung mit Veranda zeigt. Ein Motiv, das in vielen Bildern Kroners auftaucht, er hat davon ein Modell. Ein Stück davor ist ein Paar von hinten zu sehen – es ist er selbst mit seiner Frau, aber das sei eigentlich nicht wichtig, meint er. Eine von der Decke hängende Lampe beleuchtet die Szenerie, die insgesamt etwas Verlassenes, Unbehaustes ausstrahlt. Rechts geht die Landschaft des Schaukastens in eine vermeintlich reale über – mit weiteren Häusern, Wiesen, Wald, Bergen und Wolkengetürm. Doch Achtung: Dies ist „nur“ ein Bild im Bild, hinter dem die Ränder weiterer Gemälde zu sehen sind. Links wiederum befindet sich ein Fenster, durch das der Blick auf ein Einfamilienhaus fällt. Es ist Abend oder Nacht, einige der Fenster sind erleuchtet. Mehrere Lichtquellen konkurrieren, verbinden sich, Schatten spielen, verschiedene Ebenen tun sich auf.

Drinnen und Draußen gehen ineinander über

Das Künstliche und das Echte, das Drinnen und das Draußen, sie sind nicht voneinander getrennt in Sven Kroners Malerei, sie gehen ineinander, was eine weitere Landschaft öffnet, einen Raum der Gedanken, der Fragen – etwa: Wie echt ist das Echte? Wie sehr sind das Draußen, die Landschaften längst überformt, verkünstlicht, modelliert? Und wie sehr ist das künstliche, im Modell Festgehaltene gewissermaßen als Sehnsuchts-Behältnis vielleicht echter als das Echte? Fragt man sich, wenn man vor einer Dorfmitte mit Kirchlein und Häuschen, aus der Luft betrachtet, steht. Eine Szene, beschienen von einem Licht, das von einem Ufo herrühren könnte. Aber es ist nur wieder diese Deckenlampe. Falsches Licht, rechtes Licht, richtiges Licht? „Nachtwanderung 2“, heißt das Bild.

Spiel mit Perspektiven und Größenverhältnissen: Sven Kroner neben seinem Bild „travelling girl Quelle: André Kempner

Diese Kunst scheint lustvoll ins Romantische zu entführen, und nicht an jeder Ecke schreit der Pinselstrich: Hallo, ich bin nur Malerei, es ist alles nur Illusion. Aber genau das ist es natürlich. Kroner spricht von einem „Hin- und Herkippen zwischen Modell und Realität“. Er verweist auf das berühmte Bild von René Magritte, das eine Pfeife zeigt, darunter der Schriftzug „Ceci n’est pas une pipe“ (Dies ist keine Pfeife) mit dem Titel „La trahison des images“ (Der Verrat der Bilder). Ein Bild ist ein Bild, schon klar. Kroner spielt diesen Gedanken weiter, im Grunde bis ins Unendliche. Hinter dem Glas der Fensterscheiben und Schaukästen tun sich neue Welten auf, in denen weitere stecken – wie in einer Matrjoschka.

Umgang mit Dunkelheit

Minutiös arbeitet der Künstler mit Licht und Dunkel. „Ain’t no dark till something shines“, heißt es in einem Song des großen US-amerikanischen Liedermachers Townes van Zandt. Die Dunkelheit entsteht erst mit dem Licht. Der Kunsthistoriker Oliver Zybok bringt in einem Katalogtext über Kroners Kunst den japanischen Schriftsteller Jun’ichiro Tanizaki und dessen Essay „Lob des Schattens“ von 1933 ins Spiel. „Wie bei Tanizaki ist auch bei Kroner Dunkelheit nicht einfach das Gegenteil von Licht, sondern eine Voraussetzung für die Sichtbarkeit, eine Quelle der Einsicht und Erhellung, sie ist eine andere Aufklärung.“ Das Sehen werde nicht durch das Licht geschärft, sondern durch die Dunkelheit.

Es gibt auch Bilder, in denen solche Effekte zurücktreten, die auch auf die (Ent-)Täuschungs-Prozesse zu verzichten scheinen. Da steht ein abendlicher Schneemann vor besagtem Veranda-Häuschen. Da fahren Züge in Kleinstadt-Bahnhöfe ein. „Ich finde die Eisenbahn als Motiv schön, sie steht für Sehnsucht, Reisen, etwas Romantisches. Ich fahre auch nur mit dem Zug, nicht mit dem Auto“, sagt der Maler. Sein Vater hatte eine Modelleisenbahn.

Die Provinz, aus der er kommt, sie spielt auch eine Rolle in den Bildern. Er habe ein zwiegespaltenes Verhältnis dazu, sagt er und nennt die Begriffe „schön und unheimlich“. Unheimlich seien zum Beispiel die dort zu findenden politischen Haltungen. „Aber dann kommt man in die Stadt, und da sind die Leute im Grunde auch nicht anders.“

Wie Sven Kroner Caspar David Friedrichs „Eismeer“ zitiert

Sven Kroner hat sich mit Caspar David Friedrichs „Das Eismeer“ auseinandergesetzt. Quelle: André Kempner

Dann und wann, erzählt er, werde auf Bezüge zu Caspar David Friedrich in seiner Landschaftsmalerei hingewiesen. Das erscheint nachvollziehbar – die Rückenfiguren, die Hell-Dunkel-Effekte, der romantische Gestus. In einem seiner Bilder nimmt Kroner direkt Bezug auf den Greifswalder und sein berühmtes Werk „Das Eismeer“, das ein versinkendes Segelschiff zeigt, das von Eisschollen zermahlen wird. Kroner hat dieses Drama eines Scheiterns in eine Ateliersituation übertragen mit weiß angemalten Kartonplatten, die sich wie Eisplatten türmen. Ein Segelschiff lehnt als Bild im Bild hinten an der Wand. Vorne links ist ein Tier zu sehen. „Der Schiffshund hat überlebt“, meint sein Schöpfer. Unter der Platte, die das Arrangement trägt, liegen Bücher, die ihre Rücken zeigen. „Unter Wasser“ oder „Odyssee“ ist unter anderem zu lesen. Das sei auch ein bisschen Spielerei, sagt Sven Kroner. „Man muss es ja nicht übertreiben mit den Bedeutungen.“

Info: Sven Kroner: Falsches Licht; bis 5. Februar in der Galerie Jochen Hempel (Spinnereistraße 7), geöffnet Mi–Fr 11–17, Sa 11–16 Uhr

Von Jürgen Kleindienst