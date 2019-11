Der Wolf als Weihnachtsfrosch bei den Academixern

Leipzig

Weihnachtsmärchen gibt es nicht nur für die Kleinen, sondern auch für die Großen im Academixer-Keller. Zusammen mit einem zünftigen Gastro-Angebot bestehend aus vorzüglichem Mutzenbraten auf Sauerkraut, Thüringer Würsten, zwei Suppen und natürlich Glühwein und Stollen lädt das Kabarett zum Weihnachtsstück „Alles im Sack“, einer kabarettistisch abgewandelten Form des „Rotkäppchen“.

Von den drei Besetzungen im Advent feierte am Mittwochabend die erste mit Elisabeth Hart, Katrin Hart und Ralf Bärwolff Premiere. Und da schon vor dem Beginn eine Gastro-Runde samt Alkohol anstand, war die Stimmung gleich entsprechend gelöst. Klaus Stephan hat das Stück geschrieben. Er inszeniert auch und fusioniert dabei den Wolf, der nach eigener Aussage so blöd ist wie ein Sack Badewannenstöpsel, mit dem Froschkönig. Nur ein Kuss des holden Rotkäppchens kann ihn erlösen, aber das zeigt zunächst wenig Interesse, den wunderbar herumjaulenden Möchtegern-Wüterich mit den Lippen zu berühren.

Traumpaar aus Rotkäppchen und bösem Wolf

So weit, so klar, man ist ja nicht der Geschichte wegen gekommen, sondern um des Amüsement willen. Zwar integrieren die drei Spieler auch ein paar kabarettistische Monologe und kleine Szenen, in denen sich an Schulsystem, Konsumrausch, Klimaproblematik und Präsident Trump abarbeiten, doch der Schwerpunkt liegt hier klar auf der deftigen Zote mit grellem schnellen Strich. Hier brillieren besonders Elisabeth Hart und Ralf Bärwolff, die als Rotkäppchen mit rotem Barrett und Wolf im Pelzmantel und mit Fuchsschwanz bis zur letzten Note ein raues Traumpaar abgeben. Selbst aus abgedroschenen Sprachwitzen können sie noch Funken schlagen, wenn etwas erst den Mendelssohn und dann den Bach heruntergeht. Katrin Hart bleibt hingegen etwas hölzern und überlässt dem Nachwuchs die großen Momente.

Jörg Leistner liefert am Klavier die passenden Melodien zu den immer wieder auftauchenden Songs, und erschafft aus Weihnachtsmusik und volkstümlichen Weisen wunderbar schräge Medleys, die buchstäblich den Ton des Abends bestimmen. Zusammen mit den dreien erschafft er eine wunderbare A-Cappella-Nummer der bekanntesten Weihnachtslieder oder lässt bekannte Melodien im fingerflinken Tastenspiel neu entstehen zu liebevoll-komisch darüber gedichteten Texten.

Gelungenes Experiment

Bei allem Klamauk und bisweilen übergroßen Hang zur Komik hat dieser Abend doch etwas sehr Weihnachtliches, gerade auch für Weihnachtsmuffel, und das liegt nicht nur an den Lebkuchen im Foyer. Ein gelungenes Experiment – und die nächste Premiere steht bereits am Freitag an, wenn Anke Geißler, Peter Treuner und Felix Constantin Voigt ihre Fassung im Academixer-Keller zeigen – mit einer männlichen Großmutter. Am Montag hat dann das Trio Carolin Fischer, Barbara Trommer und Jens Eulenberger seine erste Aufführung.

Termine: 28. bis 30. November, 15/19 Uhr; 2. Dezember, 19 Uhr; 3. bis 5. Dezember, 15/19 Uhr; 8. Dezember, 17 Uhr; 9./10. Dezember, 15/19 Uhr; 16. Dezember, 19 Uhr; 17. bis 19. Dezember, 15/19 Uhr – Academixer, Kupfergasse 2, 69 Euro (inklusive Speisen und Getränke)

Von Torben Ibs